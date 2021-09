Matkailuautolla pääsee upeisiin maisemiin – parhaat matkavinkit syyslomareissulle

Matkailuautolla voi suunnata upeisiin luonto- ja kulttuurikohteisiin syyslomareissulla.

Tien päällä reissaamisen ei tarvitse rajoittua vain kesäkuukausiin. Myös syksy on loistavaa aikaa kotimaan matkailulle, sillä Suomen kauniit syysmaisemat ja ruskan kirjo ovat ilo silmälle.

Matkailuautolla syysreissu taittuu kätevästi, sillä esimerkiksi avoinna olevilla leirintäalueilla tai kulttuurikohteissa ei ole kesäloma-aikojen tavoin tungosta.

Matkailuautojen vuokrauspalvelu Camptoo kertoo tiedotteessaan, että kesällä 2020 Liikkuva koti -sivuston selvityksen mukaan autoja vuokrattiin 30 prosenttia edellisvuotta enemmän, ja matkailuautoja googletettiin myös paljon.

Tänä vuonna kasvu on jatkunut tasaisesti läpi vuoden. Heinäkuuhun 2021 mennessä Suomessa rekisteröitiin yhtä paljon matkailuajoneuvoja kuin koko vuonna 2020 yhteensä.

Camptoosta kerrotaan, että jotkut suomalaisista leirintäalueista, kuten Rastila Camping ja Punkaharju Resort, ovat avoinna ympäri vuoden.

Myös suuret pysäköintipaikat teiden varsilla ja lomakohteiden lähistöllä soveltuvat yöpymiseen, jos lähimmät leirintäalueet on suljettu. Ensin on kuitenkin tärkeää varmistaa, onko yöpyminen sallittua kyseisellä paikalla. Google on hyvä apuri yöpaikan valintaan.

Autoreissut sekä luontoretkeilijöille että kulttuurinnälkäisille

Teiden varsilta löytyy lukuisia upeita kohteita, joissa on syytä poiketa syksylläkin. Matkailuautolla on mahdollista reissata kätevästi pitkiäkin matkoja, joten kohteita kannattaa koluta useampikin.

Camptoo listasi vinkkinsä kahteen eri syysreissuun, jotka taittuvat autolla: toisella kulttuurinnälkäiset pääsevät ihailemaan upeita historiallisia ruukkialueita. Luontokohteiden ystäville taas riittää Suomessa upeita kansallispuistoja, joista Camptoo suosittelee erityisesti kolmea.

Idyllinen ruukkikierros

Kulttuurikierroksen varrella kannattaa pysähtyä ensin Karkkilassa, jossa voi nauttia lähiruoasta, kirpputoreista, leffailloista sekä koskimaisemista.

Karkkilasta matkaa kannattaa jatkaa Varsinais-Suomeen ja käväistä Salossa sijaitsevassa Mathildedalin kylässä ihailemassa merimaisemia ja putiikkeja. Kesällä Mathildedalissa riittää kävijöitä ruuhkaksi asti, mutta syksyllä kohteessa on hiljaisempaa.

Salosta matkaa voi jatkaa kätevästi Euraan ja vierailla Alvar Aallon suunnittelemassa Kauttuan Ruukinpuistossa. Siellä kannattaa katsastaa Aallon suunnittelema Terassitalo ja herkutella Ruukinkartanon ravintolassa, joka on syyskaudella auki viikonloppuisin.

Kauttuan Ruukinpuistossa voi vierailla Terassitalossa, joka on arkkitehti Alvar Aallon kädenjälkeä.

Matkaa kannattaa jatkaa myös Uudellemaalle Fiskarsin idylliseen ruukkikylään. Matkailijoita houkuttelevat muun muassa pienet käsityöläispuodit, taide, design ja pienpanimo-oluet.

Kolme kansallispuistoa

Luontokohdereissulla kannattaa suunnata Kouvolaan Repoveden kansallispuistoon. Siellä voi katsastaa muun muassa upean Olhavanvuoren suoran kallioseinämän ja kivuta Mustalammenvuoren näkötorniin ihailemaan Repoveden yli avautuvia maisemia. Puisto tarjoaa monenlaista aktiviteettia, sillä patikoinnin lisäksi kierroksen varrella voi myös muun muassa meloa ja kiipeillä.

Kiipeilystä innostuneet voivat kivuta ylös Olhavanvuoren jylhää kallioseinämää ja ihailla maisemia.

Toinen upea luontokohde ihastuttaa syysmatkailijoita Pohjois-Pirkanmaalla. Seitsemisen Kansallispuistossa on paljon vanhaa metsää, harjuja, soita ja laitumia. Kansallispuisto tarjoaa myös historian havinaa, sillä Torpparintaival-reitti alkaa vanhalta Koveron perinnetilalta.

Seitsemisen kansallispuisto tarjoaa monipuolisesti perinteistä kansallismaisemaa.

Etelä-Konneveden kansallispuisto on kolmas käymisen arvoinen syyslomakohde, joka sijaitsee Kuopion ja Jyväskylän välissä. Reittien varrella voi ihailla aavaa järvenselkää, silokallioita, sokkeloista saaristoa ja pystysuoria kallioseinämiä. Täysin kokemattoman retkeilijän kannattaa kuitenkin huomioida, että Etelä-Konneveden patikointireitit ovat korkeuserojen vuoksi vaativia.

Etelä-Konneveden kansallispuistossa voi ihailla upeita järvimaisemia.

Lue lisää: Konkariretkeilijä Mikko nukkuu usein ulkona perheensä kanssa – jopa talvella: näin siihen kannattaa varustautua

Lue lisää: Turkulainen Sonja, 29, kolusi neljässä viikossa 13 kansallis­puistoa – kertoo nyt, mitkä niistä kaikkien suomalaisten kannattaa nähdä