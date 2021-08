20-vuotias Ronja suuntaa talveksi Etelä-Eurooppaan asuntonaan 5000 euron pakettiauto: ”Jollekin voi olla hankala kuvitella, että asuisi pakussa...”

Ronja ajatteli, että haave retkiautossa asumisesta voisi toteutua vasta vanhempana. Sitten iski korona.

Ronja on nimennyt pakettuautonsa Rillit huurussa -sarjan Barry Kripken mukaan.

Vielä kymmenen päivää, ja 20-vuotias Ronja Talala toteuttaa vihdoin haaveensa: hän ajaa Saksan Travemündeen suuntaavaan laivaan pakettiautollaan, jossa Ronjan on määrä asua ensi kevääseen.

Matkaa on odotettu pitkään. Ronja on matkustanut paljon perheensä kanssa, ja kun hän täytti 18 vuotta, päättäväinen nuori nainen lähti yksin matkalle Sveitsiin. Matkustuskärpänen puri Ronjaa toden teolla, ja vuoden 2019 aikana hän kävi yhteensä 8 maassa. Samalla hän perusti pelkästään matkailulle pyhitetyn Instagram-tilin ja alkoi kirjoittaa Ronja goes abroad -matkailublogia.

Tänä keväänä Ronja kiersi retkiautollaan ympäri Ahvenanmaata. Toukokuussa leirintäalueet ja tiet olivat vielä lähes autiot.

Ronjan matka ulkomaille kuitenkin tyssäsi. Kuten moni ennen häntä, Ronja oli suunnitellut viettävänsä lukion jälkeistä välivuotta Australiassa. Keväällä 2020 valmistunut ylioppilas ei pandemian vuoksi päässytkään matkaan. Viime helmikuussa Ronjan oli puolestaan määrä muuttaa Indonesiaan, mutta maailmantilanne pakotti yhä jäämään kotiin.

Nuorta, vapautta kaipaavaa seikkailijaa tilanne turhautti.

– Päätin, että jotain on pakko tehdä, joten aloin googlailla matkailuautoja. Minulla on ollut jo pitkään unelmana asua matkailuautossa tai pakussa, mutta olin ajatellut, että sen aika on vasta vanhempana, Ronja kertoo.

Koronan kaataessa matkustushaaveet Ronja oli jatkanut lukioaikaisia osa-aikatöitään. Rahaa oli jäänyt säästöön, ja kun Ronja sai Facebookissa ilmoituksen myynnissä olevasta pakettiautosta, päätös syntyi helposti. Tuo on saatava.

”Sitä vapaudentunnetta olen etsinyt siitä lähtien” Ronja kertoo ensimmäisestä soolomatkastaan Sveitsiin. Pakettiauton myötä vapaus on taas löydetty.

Yksinkertaista elämää

Pakettiauton nimi on Barry. Se on Volkswagen Caravelle vuosimallia 2000 – siis vuoden vanhempi kuin Ronja itse.

Edelliset omistajat olivat remontoineet volkkarin jo retkikäyttöön, joten autosta löytyy valmiina aurinkopaneeli hupiakulle sekä yksinkertainen vesijärjestelmä hanaa varten. Keittiötä, vessaa tai suihkua ei ole, mutta askeettisuus ei Ronjaa haittaa.

– Teen ruoan pakun ulkopuolella retkikeittimellä ja toistaiseksi olen pärjännyt hyvin peseytymällä järvessä. Ajatuksena on kyllä hankkia pakuun vielä retkisuihku.

Pakettiauto on Ronjan ensimmäinen oma ”asunto”.

Ronja osti pakettiautonsa tämän vuoden huhtikuussa 4500 eurolla. Yhdessä isänsä kanssa Ronja selvisi auton kunnostamisesta vain pienellä pintaremontilla: uuteen lattiaan, lisäkaappitilaan sekä sisustukseen ja keittiötarvikkeisiin kuten matkajääkaappiin kului rahaa noin 500 euroa. Sänkynä pakettiautossa toimii taiteltava patja, joka levitetään yöksi lattialle.

– Jollekin voi olla hankala kuvitella, että asuisi pakussa ilman kunnon keittiötä ja vessaa, mutta näin asumalla elämästä tulee suuri seikkailu, Ronja kertoo innoissaan.

”Ajaminen on riemu”

Kesän ajan Ronja ja Barry ovat seikkailleet yhdessä ympäri Suomen. Reissuja on tehty Ahvenanmaalle, Ouluun, Itä-Suomeen sekä viimeisimpänä Repoveden kansallispuistoon.

– Minulla on ollut todella hauskaa, enkä usko, että olen koskaan ollut niin innostunut kuin nyt pakulla matkaillen! Kun ajaa autolla pienten kylien ohi, voi nähdä niin paljon enemmän kuin vaikka lentäessä, Ronja sanoo.

Tänä kesänä Ronja kiersi Barryn kanssa Itä-Suomen kansallispuistoja. Kuva on otettu Kolilta.

Päivät retkiautolla matkaillessa kuluvat pitkälti ruokaa laittaessa, luonnossa ulkoillessa, kirjoja lukiessa sekä matkablogia ja Instagramia päivitellessä – ja tietysti ajaessa.

– Ajaminen on minulle iso riemu, joten ei haittaa vaikka matka on pitkä. Neljäkin tuntia menee helposti putkeen, Ronja kertoo.

Talveksi Eurooppaan

Kesä on tuonut varmuutta siihen, että pakettiautossa uskaltaa viettää koko seuraavan talven. Ronjan suunnitelmana on ajaa Saksan, Sveitsin ja Italian kautta talveksi Espanjaan ja Portugaliin. Tärkein suunnitelma on kuitenkin se, ettei oikeaa suunnitelmaa ole.

– Tykkään yleensä suunnitella etukäteen todella paljon, mutta tällä kertaa haluan mennä vapaasti. Olen merkinnyt Google Mapsiin paikkoja, joissa haluan käydä, mutta matkan varrella tulee varmasti uusia ideoita ja myös mutkia matkaani.

Yksi pakussa elämisen parhaita puolia on Ronjan mukaan se, että saa valita, mihin maisemiin herää joka aamu.

Toistaiseksi Ronjan matkat Barryn kanssa ovat olleet korkeintaan viikon mittaisia. Eikö puolen vuoden asuminen pakettiautossa jännitä?

– Varmasti tulee sänkyä ja suihkua ikävä, mutta uskon että pärjään ihan hyvin. Pieni tilakaan ei haittaa minua.

Euroopan reissu tarkoittaa Ronjalle toista välivuotta. Vaikka opiskelu ei innosta nuorta naista yhtä paljon kuin matkailu, hän aikoo hakea korkeakouluun ensi keväänä.

– En tiedä vielä mitä haluan opiskella, mutta sen pitäisi tukea intohimoani matkailua kohtaan jollain lailla. Unelmani olisi tehdä tätä työkseni, Ronja haaveilee.