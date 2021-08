Torniolainen ravintoloitsija ja hotelliyrittäjä Reijo Angeria ei ole lannistunut koronasta eikä kymmenen vuotta sitten sairastamastaan suolistosyövästä. – Työ on viipale elämää, ei koko pizza, hän sanoo.

Reijo Angerian yrittäjän ura alkoi Ylläkseltä, jonne Angeria perusti aikanaan legendaarisen after ski -ravintola Umpitunnelin.

Joka toinen vastaantulija, ellei jokainen tervehtii Reijo Angeriaa Tornion Hallituskadulla, kun hän kävelee vastaan kolmivuotiaan Elly-koiransa kanssa.

Tuttujen määrä ei ole mikään ihme, Reijo Angeria omistaa Torniossa kahdeksan ravintolaa ja kaksi hotellia.

Reijo Angerian mukaan köyhyys teki hänestä yrittäjän.

Juttua Reijo Angerialla riittää, mutta hän on vuolaiden puheiden lisäksi toiminnan mies. Hän sanoo olevansa yrittäjä Jumalan armosta huolimatta.

Lempinimensä Valopää hän on ansainnut henkilökunnaltaan. Hän itse arvelee, että kun häntä pienenä kannettiin jenkkikassissa, sitä ei joka kannon kohdalla muistettu nostaa.

– Olin juuri ennen koronaa ostanut pakkaseen 10 000 eurolla kokonaisia karhuja ja poroja. Viinaa oli varastossa yli 100 000 eurolla, mutta viina ei onneksi vanhene. Karhua ja poroa piti kuitenkin syödä lounaalla oikein urakalla!

Yrittäjän ura alkoi Ylläkseltä, kun Reijo Angeria perusti sinne legendaarisen Umpitunnelin. Ylläkseltä Reijo ja vaimo Anne muuttivat kahden lapsensa kanssa Tornioon.

Reijo Angeria väittää, että köyhyys teki hänestä yrittäjän.

– Olemme korona-ajankin rakentaneet koko ajan lisää, vaikka kassavirta on ollut hiljainen. Velkaa on miljoona, joten onhan tämä siinä mielessä silkkaa hulluutta. Olen kuitenkin sitä mieltä, että parempi toimia, ettei olla housut kintuissa, kun tämä kurimus loppuu.

– Jos suoraan puhutaan, niin ilman avustuksia emme olisi tässä, Reijo Angeria sanoo Mustaparta-hotellinsa ravintolassa.

Kurimus räsähti yrittäjän niskaan maaliskuussa 2020, kun matkustus- ja muut rajoitukset alkoivat. Kesän 2020 pelastivat kotimaiset matkailijat ja huippukokki Gordon Ramsayn Makuseikkailut-kuvausporukka, joka asui Angerian Grand-hotellissa.

– Jos suoraan puhutaan, niin ilman avustuksia emme olisi tässä. Hommahan on maksanut hunajaa, ja pienyrittäjän resurssit ovat rajalliset, Reijo Angeria sanoo Mustaparta-hotellinsa ravintolassa.

Kulunut kesä on ollut bisneksen kannalta hyvä, vaikka turkkilaisia ei ole näkynyt.

Turkkilaisia?

– Kyllä, he muodostavat ison osan ulkomaisten matkailijoiden määrästä!

Mustaparta valmistui vuonna 2010 entisen STS:n tiloihin. Keittiö tehtiin vanhaan pankkiholviin.

Hotellin nimi saatiin luontevasti vuonna 1700-luvulla eläneeltä Iisakki Mustaparralta.

Angerian Mustaparta-hotelli on saanut nimensä Tornion Robin Hoodina pidetyltä Iisakki Mustaparralta.

– Hän oli mies, joka rakensi kannellisen laivan Tornion kauppaporvareiden kiellosta huolimatta. Sillä hän rahtasi tervaa Tukholmaan ja toi paluulastina viljaa nälkiintyneille talonpojille. Loppujen lopuksi hän päätyi arvostetuksi valtiopäivämieheksi Tukholmaan, Angeria tietää kertoa tästä Tornion Robin Hoodista.

Koska Reijo Angerian elämään mahtuu sattumuksia ja outoja kohtaamisia, niin yhdeksi niistä on laskettava laulaja Marita Taavitsaisen visiitti Torniossa.

– Hän kertoi minulle sisustajan opinnoistaan ja sisustusharrastuksestaan ja annoin siltä istumalta hänelle luvan sisustaa Mustaparran huoneet. Pipo kallellaan Marita toi tänne erilaista rekvisiittaa, ja niinpä jokainen huone on erinäköinen.

Jokaisessa itseään kunnioittavassa kaupungissa on Grand Hotel. Nyt myös 400-vuotisjuhliaan viettävässä Torniossa.

Grand Hotel on Reijo Angerian uusin voimannäyte.

– Grand toimi vuonna 1914 Venäjän kasarmina, ja Suomen valtio lahjoitti sen Torniolle vuonna 1917. Toisen maailmansodan aikana se toimi saksalaisten päämajana, välillä myös lukiona ja vuoden 2015 pakolaisaallon aikana vastaanottokeskuksena.

– Pakolaisia tuli silloin rajan yli 500 päivässä.

Marita Taavitsainen auttoi Angeriaa Mustaparta-hotellin sisustamisessa.

Reijo Angeria osti kiinteistön vuonna 2018, ja Museoviraston suojeluksessa siitä tehtiin todellinen Grand Hotel.

60:n –124 neliön suuruiset huoneet ovat niin ylellisiä, että ”kun herää, tietää missä on”. Komein huoneisto on neloskerroksen presidenttisviitti, jonka seiniä koristavat kaikkien tasavallan presidenttien valokuvat.

Hotellia valaisee yli sata kristallikruunua, käytävät on verhottu punaisin matoin, ja julkisten tilojen nojatuolit ovat kultaisia. Menneistä ajoista kertovat käytävien valokuvaseinät.

Talon entisestä liikuntasalista on tehty Ball Room.

– Se sai inspiraatiota Wienin Hofburgista, Habsburg-suvun palatsista, Angeria mainitsee sivumennen.

Koko komeus ei kurista matkailijan budjettia, sillä yö kuudenkymmenen neliön sviitissä maksaa 139 euroa.

– Jos bisnes ei lähde lentoon, niin minulla on varasuunnitelma. Huoneethan voidaan aina muuttaa vaikka senioriasunnoiksi, Reijo Angeria sanoo.

Reijo Angeria on saanut alaisiltaan lempinimen Valopää.

Yrittäjäntaival ei ole ollut kullalla silattu, vaikka Grandin kultaisista nojatuolista voisi niin kuvitella.

– Olin 47-vuotias, kun suolistosyöpä kävi käymässä. Siitä on nyt kymmenen vuotta ja olen terve mies. Rinta rottingilla on siitä asti menty.

Hän arvelee perineensä elämänasenteen vanhemmiltaan, jotka olivat yrittäjiä.

– Se, mikä on pitänyt minut kiinni ruorissa, on varmasti vaimoni Anne. Hänellä on Tampereella kahvila Metsonkulma.

Kun yhteinen bisneselämä alkoi, Reijo ja Anne ajelivat vanhalla lava-Pösöllä Ylläkselle.

– Povitaskussa oli kännykkä, jolla alettiin vuokrata mökkejä. Yksi elämänviisauksistani kuuluu, että raha ei ole ollut päämäärä – jos sitä on tullut, se on seuraus!