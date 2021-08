Sonja Ovaskaisen suosikiksi kohosi Hossan kansallispuisto. Alueen reitit tunnetaan korkeuseroistaan, mutta ne ovat silti helppokulkuisia, Ovaskainen sanoo.

Neljä viikkoa, 13 kansallispuistoa.

Turkulainen Sonja Ovaskainen, 29, kiersi kesälomansa aikana Teijon, Isojärven, Päijänteen, Seitsemisen, Hossan, Oulangan, Riisitunturin, Syötteen, Liesjärven, Torronsuon, Kauhaneva-Pohjankankaan, Lauhanvuoren ja Puurijärvi-Isosuon kansallispuistot.

Kymmenen kansallispuistoa hän kiersi itsekseen, kolme miesystävänsä Janne Keskitalon, 35, kanssa. Ajokilometrejä kierrokselle kertyi 4 100, kävelykilometrejä 200.

Reissu vahvisti Ovaskaisen ymmärrystä siitä, miten etuoikeutetussa asemassa suomalaiset ovat.

– Meillä on täällä monipuoliset ja upeat kansallispuistot. Kansallispuistoissa on oikeus käydä maksutta, nähdä suojeltua luontoa ja kulkea turvallisia ja hyvin merkittyjä polkuja.

– Nykymaailma on kovin kiireistä ja turhan moni on vieraantunut luonnosta. Kansallispuistot ovat loistava tapa jättää edes hetkeksi kiire taakse ja nauttia kansallismaisemista, Ovaskainen sanoo.

Ovaskainen on kokenut luontomatkailija.

Puistojen välillä 2–3 tunnin matka

Ovaskaisen neljän viikon rykäisy edellytti tarkkaa suunnittelua.

Kansallispuistot Ovaskainen valitsi niin, että ne sijaitsivat riittävän lähellä toisiaan. Kotona nainen kävi vain pariin otteeseen lyhyesti, minkä jälkeen oli taas aika tarttua rattiin.

– Siirtymiset puistosta toiseen kestivät keskimäärin 2–3 tuntia. Osassa puistossa olin päiväretken verran, toisissa kolmekin päivää. Päiväkohtaiset kilometrit vaihtelivat neljän ja 20 kilometrin välillä.

Matkan aikana Ovaskainen majoittui teltassa sekä mökeissä ja hotelleissa.

Oulangan kansallispuisto sijaitsee Kuusamossa.

Patikoiden kansallispuistoissa kulkenut Ovaskainen muistuttaa, että kävely kansallispuistossa ei vastaa tavallista kaupunkikävelyä. Maaston lisäksi myös rinkan paino vaikuttaa, mikä kannattaa ottaa huomioon aikataulua suunnitellessa.

Pitkät patikoinnit voivat tuoda rasitusvammat esiin.

Ovaskainenkin kärsi reissunsa aikana vanhasta polvivammasta.

– Mutta buranalla ja polvituella pärjäsin. Kroppa ja lihakset olivat toki kovilla jatkuvan liikkumisen takia.

Hossa kohosi suosikiksi

Kolmentoista kansallispuiston osalta Ovaskaisen suosikiksi kohosi Hossa. Kainuun ja Koillismaan rajamailla sijaitseva paikka on uusin kansallispuistoistamme. Sen tunnetuimpia kohteita ovat Värikallion kalliomaalaukset ja Julma-Ölkyn kanjoni Kuusamon puolella.

Lue lisää: Luonnon oma huvipuisto – tällainen on kaikkien suomalaisten uusi 100-vuotislahja Hossa

Tunnetuimmat patikointireitit ovat Julma-Ölkyn kanjonin vieressä kulkeva Ölökyn ylitys, joka on viiden kilometrin mittainen sekä Hossan vaativimpana tunnettu kymmenen kilometrin mittainen Ölökyn ähkäsy.

Hossa oli reissun paras paikka, Sonja Ovaskainen kertoo.

Ovaskainen kehuu Hossan monipuolisia reittejä.

– Upeita maisemia oli monessa paikassa. Korkeuseroihin nähden Hossa oli kuitenkin helppokulkuinen.

Hossa sopii patikoijien lisäksi hyvin myös melojille ja maastopyöräilijöille. Fat-biket saa vuokrattua vaikkapa Hossan luontokeskuksesta.

"Pysähdy, hengitä ja nauti”

Sonja Ovaskaisen neljän viikon mittainen kansallispuistokierros oli hänelle itselleen tärkeä, mutta suurin voitto oli kenties se, että myös retkeilystä vähemmän innoissaan ollut miesystävä koki oman osuutensa reissusta nautinnolliseksi.

– Maisemat tekivät häneenkin lähtemättömän vaikutuksen.

Ikävää oli sen sijaan, että Ovaskainen havaitsi roskaamisen kansallispuistoissa lisääntyneen. Lisääntyneet kävijämäärät näkyivät myös siinä, ettei kaikista säännöistä pidetty kiinni.

– Näin esimerkiksi turhan monta nuotiota, jotka oli sytytetty metsäpalovaroituksen aikana, Ovaskainen kertoo.

Näkymä Oulangan kansallispuistossa.

Ovaskainen on kiertänyt kansallispuistoja useamman vuoden ajan. Nainen on huomannut, että korona-aika on lisännyt luontomatkailun suosiota hurjasti. Rauhaa ja hiljaisuutta hakevan kannattaakin suunnitella reissunsa hyvin etukäteen, sillä reiteillä on nykyään paljon väkeä myös turistikauden ulkopuolella.

– Poluilla on harvoin ruuhkaa, mutta usein varsinkin parkkipaikkojen lähettyvillä olevat telttapaikat ja tulipaikat ovat suosittuja.

Repoveden kansallispuisto on yksi Ovaskaisen suosikeista.

Kokemattomia kansallispuistoissa kävijöitä Ovaskainen suositteleekin tutustumaan kansallispuistoissa matkailuun etukäteen. Tietoa saa Facebookin ryhmistä tai Luontoon-sivustolta.

Hyvät kengät ja sukat tuovat mukavuutta matkaan, Ovaskainen muistuttaa. Kuva Hossasta.

Matkaan kannattaa ottaa mukaan myös ripaus rentoutta. Liian tiukkoja aikatauluja ja tavoitteita tulisi välttää, Ovaskainen neuvoo.

– Suunnitelmat saattavat olosuhteiden pakosta muuttua lennosta. Kansallispuistoreissut ovat harvoja hetkiä, kun on mahdollisuus antaa muun maailman unohtua. Pysähdy siis, hengitä ja nauti.

Lisää Sonjan reissusta naisen Instagram-tilillä, jossa tarina-osuuteen on koottu reissun kohokohtia.

Ovaskainen suosittelee Oulankaa maisemien takia.