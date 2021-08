Oulankajoki on melojan paratiisi – näin nautit kansallis­puiston komeista maisemista kanootissa, kajakissa tai SUP-laudalla

Suomen suosituimpiin kansallispuistoihin lukeutuva Oulanka tunnetaan patikointireiteistään, mutta hienoista maisemista voi nauttia myös jokea pitkin meloen. Oulankajoen rauhallisesti virtaava alaosa sopii aloittelijoillekin.

Vesi pärskyy ja käsivarsia pakottaa. Vielä muutama napakka melanveto, ja sitten helpottaa. Virtaus nappaa intiaanikanoottimme kevyesti kyytiinsä. Saa vain istua ja katsella joen varren näkymiä – veden partaalle kurottuvaa metsää, jyrkästi nousevia korkeita hiekkatörmiä ja autioita hiekkarantoja, joilla viipyy ilta-auringon kulta.

Avokanoottiin mahtuu useampi ihminen ja varusteet. Reitin varrella on hiekkarantoja, joista voi pulahtaa uimaan.

Toisinaan on syytä työntää mela veteen ja ohjata vähän. Kun virtaus välillä hiipuu, on ryhdyttävä melomaan.

Livumme pitkin Oulangan kansallispuiston halki kiemurtavaa Oulankajokea, jonka alaosa on ihanteellinen rauhalliseen retkimelontaan: virtausta on juuri sopivasti ja maisemat ovat levollisen kauniit.

Reitti alkaa kansallispuiston sydämestä

Olemme lähteneet matkaan Oulangan luontokeskuksen alapuolelta, Kiutakönkään kosken jälkeiseltä suvannolta, jossa on veneenlaskupaikka. Määränpäänä on noin 25 kilometrin päässä odottava Jäkälämutka.

Reitin varrella on paikoin nopeasti virtaavia kohtia, mutta ei koskia tai muita hankalia osuuksia. Suurimmalta osin joki lipuu mukavan hiljakseen. Se sopiikin hyvin aloittelijoille, nautiskelijoille ja lapsiperheille.

Suurin osa meloo reitin päiväseltään, noin viidessä–seitsemässä tunnissa, välillä evästaukoja pitäen.

Kansallispuiston halki kiemurtavan Oulankajoen näkymät ovat metsäiset ja kauniit. Legendaarinen vaellusreitti, Karhunkierros, kulkee samoissa maisemissa jokivartta seuraillen.

Meidän perheretkemme on sen sijaan alkanut illansuussa. Koska perille on määrä päästä vasta seuraavana päivänä, puolilta päivin, on aikaa riittämiin.

Olemme vuokranneet avokanootin ja yksikkökajakin, mikä osoittautuu hyväksi valinnaksi: teini nauttii oman kajakin tuomasta vapaudesta, ja muu perhe sekä varusteet telttoineen ja makuupusseineen mahtuvat hyvin kanoottiin.

Matkan varrella on tulentekopaikkoja ja laavuja

Ensimmäiset kilometrit kuluvat työläästi. Melontatekniikassa on hiomista ja kädet väsyvät oudokseltaan. Kun oikea rytmi löytyy, vauhti nopeutuu.

Eksymään ei pääse, sillä joki ei haaraudu mihinkään. Pienten saarekkeiden kohdalla se tosin jakautuu kahdeksi uomaksi, mutta yhdistyy pian uudelleen.

Parhaat taukopaikat on merkitty alueen karttoihin ja joen varren opastekyltteihin. Ensimmäinen tulentekopaikka, Nurmisaarenniemi, tulee kohdalle vajaan kahdeksan kilometrin melonnan jälkeen. Se näyttää niin idylliseltä, että on pakko pysähtyä. Pehmeähiekkaiselta rannalta on helppo pulahtaa uimaan. Vesi virkistää hetkessä.

Rannoilla kuljeskelevat porot pitävät melojille seuraa.

Makkaroiden paiston jälkeen iskee laiskuus ja pistämmekin teltan pystyyn. Kesäilta on valoisa, hiljainen ja tyyni. Kuuluu vain ropinaa, kun vastarannalla irtokivet laskettelevat alas pitkin korkeaa hiekkaseinämää. Ihmisiä ei näy, mutta yksinäinen poro astelee rantavedessä.

Luonnonrauha on rikkumaton

Lisää poroja kohtaamme seuraavana päivänä, loikomassa muuten tyhjillä rantahietikoilla. Koskelot ja sorsat pitävät seuraa, ja kotka liitelee korkealla puiden yläpuolella.

Matkaa on vielä reilusti jäljellä, joten pidämme tasaista vauhtia yllä. Merkityillä laavupaikoilla, Sirkkapurolla ja Alaniemellä, rantaudumme toviksi jaloittelemaan.

Viimeiset kilometrit otamme todella rennosti ja liu’umme hiljakseen virran kuljettamina. Kasvillisuus on täällä rehevää ja työntyy veteen asti. Aurinko lämmittää niin, että silmät lumpsahtavat kiinni.

Kun Jäkälämutka-kyltti lopulta näkyy rantajyrkänteessä, on kaarrettava kaislikon suojiin, pois joelta, joka jatkaa matkaansa kohti parin kilometrin päässä olevaa Venäjän rajaa.

Olo on melomisesta ja ulkoilmasta raukea sekä hieman epätodellinen: on keskikesä ja olemme yhdessä Suomen suosituimmista kansallispuistoista – ja siitä huolimatta koko reitin varrella on näkynyt vain kaksi muuta melojaa.