9 kahvilaa Suomessa, joissa matkailijan kannattaa pysähtyä! Näitä paikkoja et halua jättää väliin

Kokosimme yhteen suosittujen matkakohteiden kahvilahelmet.

Elokuussa on vielä aikaa kiertää Suomea. Kokosimme yhteen kesäisille reissuille sopivia kahvilasuosikkeja.

Automatkailu on mukavaa, mutta taukopaikoille on tarvetta. Kahvi- ja kakkuhammasta sitä paitsi kolottaa – mistä saisi maistuvimmat herkut?

Onneksi Suomessa riittää kahviloita, joissa on matkailijan kannalta kaikki kohdallaan. Kokosimme yhteen puolen Suomen kahvilasuosikit, joissa on sopivasti kesäistä tunnelmaa elokuussa lomaileville.

1. Köpmans Café & Restaurant, Nauvo

Purjehtijoiden ja muiden merenkulkijoiden läpikulkupaikka Nauvo on myös yksi Saariston rengastien klassikkokohteista. Nauvon suurin nähtävyys lienee Seilin saari, mutta minulle ykköskohde on lähellä satamaa sijaitseva Köpmans Cafe & Restaurant.

Kahvila-ravintolan vetonaula on lumoava puutarha, joka on parhaimmillaan juuri nyt elokuussa. Kahvihetkeä kannattaa odottaa iltaan asti, sillä silloin puutarhaan syttyvät valot, jotka tekevät illasta maagisen.

Kahvilasta vinkataan, että paikan kuuluisaa haukiburgeria tai suosittua raparperimunkkia voi monesti nauttia vaikkapa trubaduurin esiintyessä. Hillot munkkiin tulevat tietenkin omasta puutarhasta.

2. Sattmark Cafe&Bistro, Parainen

Nauvon keskustasta Paraisille ei aja pitkää matkaa, mutta Sattmarkin sillan pielessä on silti pakko pysähtyä. Pihaan tulessa olo on kuin mummolaan saapuessa. Kahvila sijaitsee punaisessa hirsituvassa, joka on toiminut aikoinaan laivamiestorppana. Sisustus on osittain alkuperäinen. Historia ulottuu 1800-luvulta 1920-luvulle.

Mikä parasta, pihassa on oma pieni leipomo, jossa kahvilan lämpimäiset valmistetaan. Pulla on täällä siksi taivaallisen hyvää.

3. Högsåra, Farmors Café

Kemiönsaaressa sijaitseva Högsåra on historiallinen luotsikylä, jonka yksi suurimmista nähtävyyksistä on fantastisesta ruoastaan tunnettu Farmors Café.

Kesäkahvila sijaitsee vehreässä pihapiirissä, vanhassa punamultaisessa mummonmökissä. Täällä jos missä on helppo heittää arkihuolet unholaan. Kahvila on niin suosittu, että sinne toivotaan tulevan varauksella.

Farmors Cafén emäntä Ylva Enberg kertoo Ilta-Sanomille, että Farmors Café on rakennettu entiseen luotsitupaan, joka on rakennettu 1700- ja 1800-luvun vaihteessa.

– Isoäiti Erika asui valkonurkkaisessa punamultatalossa, ja tupaa alettiin kutsua Isoäidin taloksi. Talo on muuttunut ja kasvanut talonväen myötä, mutta vanhat hirsiseinät ovat yhä entisellään ja kertovat tulevillekin sukupolville entisistä ajoista ja siellä asuvasta onnesta.

Farmors Cafén erikoisuuksia ovat kakut, ja kakkupöytä onkin katettuna joka päivä.

4. Tuhannen tuskan kahvila, Loviisa

Loviisassa sijaitseva Tuhannen tuskan kahvila on monien mielestä kesäkahviloiden suurin helmi. Vanhan Loviisan puolella sijaitseva kahvila on rakennettu vanhaan talliin.

– Kahvilan nimi tulee kieltolain ajasta. Tuolloinen talon asukas piti salakapakkaa, jota kyläläiset kutsuivat Tuhannen tuskan kahvilaksi. Terästetyn teen ääressä lievennettiin tuskia, Lisbeth Konttinen Tuhannen tuskan kahvilasta kertoo.

Myös tämän kahvilan salaisuus on salaperäinen puutarha: pihaterassi on päällystetty mukulakivillä, terassia reunustavat perennat, pensaat, hedelmäpuut ja kesäkukat. Keskellä pihaa on omenapuu.

Kahvilassa kävijän kannattaa varautua ruuhkiin. Maine on nimittäin kantautunut muuallekin.

– Jokainen tilaus valmistellaan kutakin asiakasta varten, kuin artesaanityönä. Mikään tuote ei odota vitriinissä valmiina. Kahvilaan kannattaa tulla kiireettömänä rauhoittumaan, Konttinen sanoo.

5. Satamatie 6, Lappeenranta

Täytenä yllätyksenä tulee, että Etelä-Karjalan maakuntakeskuksesta löytyy Suomen parhaaksi valittu kahvila. Satamatie 6 on napannut tittelin Helsinki Coffee Festivalilta peräti kahtena vuonna, vuonna 2018 ja 2020.

Kahvi Satamatie 6:ssa on ensiluokkaista, mutta myös miljöö yllättää iloisesti.

– Toimimme yli sata vuotta vanhassa hevostallissa, ravintolapäällikkö Laura Pöntinen kertoo.

Vaikka ilmapiiri on kansainvälinen, maisemat ovat supisuomalaiset. Terassilla voi istua riipputuolissa, josta on näkymä suoraan Saimaalle.

6. Café Mandala, Kolin Keidas, Koli

Café Mandala on kesäkahvila, joka sijaitsee vanhan majatalon yhteydessä Kolin kansallispuistossa.

Miljöö on vanhanaikainen, mutta tarjottavat tätä päivää. Kombucha maistuu täydelliseltä tuoreen raparperipiirakan kanssa, ja tarjolla on paljon kasvisruokaa. Tarjottavat valmistetaan alusta asti itse puutarhan antimia hyödyntäen.

– Kahvilan pihapiiri on kesäaikaan tunnelmallinen pysähtymisen keidas, jossa voi hengähtää kävelyn lomassa ihailemaan puutarhan kukkaloistoa, mehiläisten pörräämistä ja kanojen kaakatusta , Marianne Ruhanen Kolin keitaasta kertoo.

Tältä kesältä kahvila on jo suljettu.

7. Skorpan, Pietarsaari

Mikä ihana tunnelma! Ajatus tulee mieleen ensimmäisenä, kun saapuu Pietarsaaren Skataan.

Siellä sijaitseva Skorpan-kahvila on helmi, jota ei kannata jättää väliin vanhalla puutaloalueella kulkiessaan.

Kahvilasta voi ostaa mukaansa esimerkiksi leipää ja itse tehtyä jäätelöä. Aurinkoisella säällä pihalla viettää useammankin tunnin.

8. Langin kauppahuone, Raahe

Pekkatorin laidalla Raahessa riittää kuhinaa.

Ei ihme, että turistit tuntuvat kerääntyvän juuri tänne, sillä torin laidalla sijaitsevassa Langin kauppahuoneessa on sekä kahvila-ravintola, puoti että boutique-hotelli.

Rakennus on 1800-luvulta, ja tunnelma erityinen: henkilökunta on pukeutunut kahvilasalin sisustukseen sopivasti.

Piia Vähäsalo Langin kauppahuoneelta kertoo, että talon tarinat heräävät eloon lisätyn todellisuuden sovelluksen avulla.

– Vierailijat voivat kuunnella talossa eläneiden henkilöiden tarinoita oman puhelimensa avulla. Tilauksesta järjestämme myös salamurhamysteeri-illallisen, joka sijoittuu Keisari Aleksanteri I:n Raahen vierailuun vuodelta 1819.

9. Kahvila-Ravintola Savipakari, Leineperin ruukki

Tällainen paikka keskellä ei-mitään!

Yllätys on melkoinen, kun lähellä Poria tulee vastaan vanha ruukkialue, Leineperi.

Siellä sijaitsevat rakennukset ja käsityöläisten putiikit ovat käymisen arvoisia sinänsä, mutta upea on myös vanhassa leivintuvassa sijaitseva Kahvila-Ravintola Savipakari.

Savipakarin seinät on tehty savesta ja ovat noin 60 senttiä paksut. Leivintuvassa on neljä kappaletta leivinuuneja, joista yksi on yhä käytössä.

Rakennus itsessään on näkemisen arvoinen.

– Savipakarin seinät on tehty savesta ja ovat noin 60 senttiä paksut. Leivintuvassa on neljä kappaletta leivinuuneja, joista yksi on yhä käytössä, yrittäjä Terja Wahlberg kertoo.

Tarjottavat ovat lähituotantoa.

– Ehdoton suosikki on Savipakarin burger, joka valmistetaan Tenhon tilan luomunaudanlihasta. Monille asiakkaillemme se must-juttu on myös itseleivotut Savipakarin munkit, Wahlberg vinkkaa.