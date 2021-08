Tähän hittikohteeseen lähellä Helsinkiä tuntuvat suuntaavan kaikki: 5 vinkkiä Kotkaan

Kokosimme yhteen viisi tärppiä Kymenlaakson helmeen matkaaville.

Kyllästyttävätkö perinteiset matkakohteet? Kotka on kiinnostava lähikohde etelän asukeille.

Elämme parhaillaan kotimaanmatkailun kukoistuskautta.

Klassikkokohteet, kuten Saimaa, saaristo ja Lappi tunnetaan, mutta viime aikoina sosiaalisen median virrassa on näkynyt myös vähemmän ilmeisiä matkakohteita.

Moni etelässä asuva on suunnannut tänä kesänä Kotkaan. Ei se ihme ole, sillä Kymenlaakson helmi sijaitsee Helsingistä vain reilun puolentoista tunnin ajomatkan päässä.

Kävimme päiväretkellä Kotkassa. Näitä paikkoja suosittelemme:

1. Sapokan vesipuisto

Kauneus on katsojan silmässä, mutta joidenkin mielestä Kotkan ydinkeskusta voi olla karun kolkko. Umpikortteleissa on pääosin kivirakenteisia ja kookkaita kaupunkikerrostaloja, toki myös merkittäviä arvorakennuksia.

Hämmästys onkin melkoinen, kun siirrymme ydinkeskustasta puolitoista kilometriä Sapokanlahdelle. Siellä sijaitsee Sapokan vesipuisto, joka on vehreydessään hämmästyttävä.

Kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksosen taidonnäyte on yhdistelmä kasvillisuutta, vettä, kiviä ja taitavaa valaistusta. Puisto on saanut useita palkintoja, viimeksi Green Flag Award -tunnuksen vuosina 2019 ja 2020.

Sapokan vesipuistossa on muun muassa 20-metrinen vesiputous.

Hämmästyttävin yksityiskohta on puiston 20-metrinen vesiputous. Sen vesi pumpataan puolen kilometrin päästä merestä.

Sapokanlahdelle on paras näkymä ylhäältä, jossa sijaitsee myös kivinäyttely.

Parhaat näkymät Sapokanlahdelle ovat ylhäältä kukkulan päältä. Siellä sijaitsee myös kivinäyttely, jossa voi tutustua suomalaisiin kivilajeihin.

Samalla voi tähystellä ydinkeskustan eteläpuolelle, Katariinan kaupunginosaan. Alue tunnetaan upeista puutaloistaan. Vierailun arvoinen kohde sekin.

2. Merikeskus Vellamo

Kotka on ennen kaikkea merkittävä satamakaupunki, joten olisi synti jättää väliin Merikeskus Vellamo.

Museo sijaitsee Kotkan kantasatamassa, ja sen pysyvässä päänäyttelyssä on esillä muun muassa vuonna 1747 uponneen St. Mikaelin ainutlaatuinen esineistö.

Visiittiin Suomen merimuseossa kannattaa varata riittävästi aikaa. Erityisesti merenkulkijat kiittelevät, että museossa saisi hyvin kulutettua parikin päivää. Näyttelyitä on useampia, aina merenkulun historiasta Kotkan paikallishistoriaan.

Merikeskus Vellamo sijaitsee Kotkan kantasatamassa.

Nykyaikaisten museoiden tapaan Merikeskus Vellamossa on hauskaa se, että museokävijä saa itse haistella, tunnustella, kokeilla ja leikkiä. Museoalueella voi tutustua myös Jäänmurtaja Tarmoon, joka on avoinna yleisölle kesällä.

Merikeskus Vellamon museot, museokauppa ja ravintola Laakonki ovat avoinna 15.8.2021 asti ma-su klo 10-18, 16.8. alkaen ti-su klo 10-17.

3. Karhulan teollisuusympäristö

Merikeskus Vellamossa kannattaa tutustua Lasia kaikille -näyttelyyn, joka esittelee Suomen merkittävimmän lasitehtaan, Karhulan, (1889–2009) vaiheita.

Lue lisää: Finlandia-pullosta tunnettu lasitehdas lopettaa

Historia herää eloon, kun ottaa auton alleen ja lähtee visiitille entisen lasitehtaan alueelle. Karhulan alueella toimi 1800-luvun loppuun mennessä myös saha, konepaja ja puuhiomo. Seuraavan vuosisadan aikana toiminta laajeni.

Kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Täälläkin näkyy Alvar Aallon kädenjälki. Arkkitehti oli Karhulan tehtaitten suunnittelijana 1940-luvulla.

Lue lisää: Näin tunnistat, onko Aalto-maljakkosi arvokas: ”Lehdistömaljakosta saa hyvinkin maksaa 20 000 euroa”

Tehdasalueen vanhimpia rakennuksia ovat entisen lasitehtaan savitupa, tiilinen korjaamo ja rautamuottipaja 1800-luvun lopulta. Vanhimmat työväenrakennukset ovat 1880-luvulta, ja ne sijaitsevat William Ruthin kadun länsipuolella.

4. Sunila

Se muistuttaa tavallista suomalaislähiötä, mutta on kaikkea muuta.

Alvar Aallon suunnittelema asuinlähiö Sunila rakentui sulfaattisellutehtaan työntekijöiden asuinnoiksi vuosina 1936–1939. Kyseessä on Aallon laajin toteutunut työ, joka sijaitsee 13 kilometriä Kotkan keskustasta.

Sunilassa on rakennushistoriallisia helmiä.

Muutto kasarmeista Sunilaan merkitsi aikoinaan työväelle merkittävää parannusta elinoloihin, mutta nykyään entistä loistoa voi olla vaikea havaita. Osa rakennuksista kaipaa julkisivuremonttia.

Pinnan ei kannata antaa hämätä, sillä alueella on todellisia helmiä. Terassitalot Karhu ja Päivölä ovat maailmankuuluja, ja vuonna 1937 sellutehtaan johtajan asunnoksi suunnitellussa Kantolassa on on yhtäläisyyksiä Villa Maireaan, Aallon kuuluisaan kokonaistaideteokseen.

Sunila sijaitsee 13 kilometrin päässä Kotkan keskustasta.

Alueella toimii Pro Sunila ry, joka tekee työtä muun muassa alueen arvostuksen parantamiseksi.

Tänä kesänä Kantolassa on nähtävissä Johanna & Alvar Gullichsenin yhteisnäyttely. Johannan tekstiilit ja Alvarin maalaukset koristavat Kantolan huoneita ja tiloja elokuun loppuun asti.

5. Langinkosken keisarillinen kalastusmaja

Jos Sapokan vesipuisto pääsee yllättämään, samoin tekee Langinkosken keisarillinen kalastusmaja. Mikä määrä luonnon kauneutta ja rakennushistoriaa samalla alueella!

Keisarillinen kalastusmaja on vuodelta 1889.

Keisarilliseen kalastusmajaan on pieni pääsymaksu, mutta visiitti kannattaa.

Paikan päänähtävyys on tietysti keisarillinen kalastusmaja, jonka Aleksanteri III rakennutti vuonna 1889 ihastuttuaan alueeseen. Rakennukseen on pieni pääsymaksu, mutta visiitti kannattaa.

Alueen vanhin rakennus on ortodoksinen kappeli.

Nähtävää on paljon muutakin. Pienen matkan päässä kalastusmajasta on alueen vanhin rakennus, ortodoksinen kappeli. Alueella on myös kalastajien maja, jonne keisarin kalastajat saapuivat pyytämään lohia. Vanhassa Vahtimestarin majassa toimii nykyään puolestaan alueen toinen kesäkahvila.

Langinkoskella sijaitsee myös Kotkan kansallinen kaupunkipuisto, jonka luonto on monimuotoista. Lapset nauttivat piiloleikeistä maastossa. Rannemmassa sijaitsee nimittäin juoksuhautoja kahden sodan ajalta.