Saako hotelliin tuoda vieraan? ”Joskus ihmisiä löytyy huoneesta enemmän kuin on ilmoitettu”

Vartijalla voi olla oikeus poistaa hotellihuoneesta kaikki majoittujat, jos sinne tuo ylimääräisiä henkilöitä.

Saako hotellijatkoja pitää? Miten on pistäytymisen laita? Asiantuntijat kertovat hotellien käytönnöistä.

Joskus matkalla tapaa ihastuttavan henkilön, jonka kanssa tekisi mieli jatkaa iltaa yhdessä hotellihuoneeseen. Toisinaan kaverit taas haluaisivat tulla pistäytymään hotellissa muuten vaan.

Tilanteet ovat tuttuja, mutta ovatko ne sallittuja? Saako hotellihuoneeseen tuoda vieraan?

Matkailusivusto Rantapallo kertoi aiemmin, että asia mietityttää suomalaisia muun muassa keskustelupalstoilla.

Sivuston mukaan yleisen käytännön mukaan huoneessa voivat majoittua vain sinne rekisteröityneet ja majoituksesta maksaneet henkilöt. Sääntöjen taustalla on yleinen turvallisuus. Samalla yritetään kitkeä prostituutiota, Rantapallo kertoo.

Poikkeuksia sääntöihin kuitenkin on: useissa hotelleissa vieras voi pistäytyä päiväsaikaan, ja mikäli yksin matkustava henkilö on varannut normaalihintaisen kahden hengen huoneen, vieraan voi yleensä tuoda, Rantapallo kertoo. Hotelli saattaa silloin vaatia, että vieras kirjautuu sisälle majapaikkaan. Myös maksu saatetaan periä.

Koska käytännöt vaihtelevat jonkin verran, hotellin varausehdot kannattaa tarkistaa ennen majoittumista.

Lapland Hotels Tampereen hotellinjohtaja Maija Virtanen kertoo Ilta-Sanomille, että on hotelliin kirjautuneen asiakkaan vastuulla ilmoittaa mahdolliset vierailijat tai majoittujat.

– Turvallisuussyistä hotellilla pitää olla tiedossa, kuinka monta henkilöä ja ketkä hotellihuoneessa majoittuvat. Huonehinta määräytyy monesti myös henkilömäärän mukaan.

– Joskus on tilanteita, että asiakkaat eivät ilmoita muita henkilöitä varauksiin, vaan vain yksi henkilö kirjautuu hotelliin sisään, vaikka huoneessa yöpyisikin toinen tai kolmas henkilö. Nämä tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia.

Hotellissa vieraileminen sallitaan useimmiten, ei kuitenkaan aina. Lue siis varausehdot ennen majoittumista.

Omena Hotelsien varausehdoissa puolestaan lukee, että ”huoneessa majoittuvat henkilöt eivät saa päästää ulkopuolisia henkilöitä hotellin tiloihin”.

Sääntöä noudatetaan Omena Hotellit oy:n Kati Niemelän mukaan suhteellisen hyvin, mutta ei toki aina.

– Joskus ihmisiä löytyy huoneesta enemmän kuin on ilmoitettu. Huoneessa voi olla myös muita kuin on ilmoitettu. Tällöin Omena-hotellien järjestyssääntöjen mukaan vartijalla on oikeus poistaa kaikki henkilöt hotellihuoneesta, Niemelä kertoo Ilta-Sanomille.

Lapland Hotels Tampereen Virtasen mukaan hiljaisuutta on kunnioitettava, joten varsinkaan yöaikaan juhlien pitäminen tai muu meluava käytös ei ole hotellissa sallittua.

– Tästä syystä henkilökunta joutuu välillä poistamaan ylimääräisiä henkilöitä huoneista.

Sokos Hotellien markkinointijohtaja Outi Vitie kertoo, että hotellien vahtimestarit, vartijat ja muu henkilökunta pitävät huolen, että vain asianmukaisesti huoneen varanneet ja majoituskortin täyttäneet asiakkaat majoittuvat. Hotellien hissit ja ovet eivät myöskään toimi ilman huoneen avainkorttia, joten kutsumattomat vieraat eivät pääse majoituskerroksiin, Vitie kertoo.

– Majoittuja on vastuussa ulkopuolisten yövieraiden maksuista, jotka joutuisi tällaisessa poikkeustilanteessa maksamaan.

Hotellijatkoille ei siis kannata yrittää, vaikka tunnelma olisi yökerhon jälkeen ylimmillään.

Seinäjoella toimivan Hotelli Alman yrittäjä Heidi Ylikoski muistuttaa, että päiväsaikaan hotellihuoneessa saa kuitenkin vierailla, ainakin heillä.

– Tyypillinen tilanne on esimerkiksi sellainen, että paikallisen asukkaan kaveri majoittuu meillä. Samalla ystävä haluaa käydä tutustumassa huoneeseen. Monesti asiakkaat tulevat hienosti vastaanoton kautta ja kysäisevät asiasta.

Vierailijat ovat tervetulleita myös Lapland Hotels Tampereelle, kunhan hotellissa majoittuja toimii kutsujana.

– Hotellista ei saa antaa asiakkaiden tietoja tai huonenumeroita, eikä hisseillä pääse liikkumaan kuka vain, Virtanen sanoo.

Vierailuja on rajoitettu

Myös Sokos Hotelleissa voi vierailla vierailuaikojen puitteissa ystävän hotellihuoneessa, mutta korona-aikana vierailuja on rajoitettu joissakin hotelleissa.

– Ulkopuolisia henkilöitä voi tavata hotellin aulatiloissa hotellin järjestyssääntöjä ja yleisiä hyviä tapoja noudattaen, Vitie kertoo.

Myös syntymäpäiviä ja muita juhlia saa toki tulla pitämään hotellille, mutta juhlien yksityiskohdista sovitaan aina etukäteen.

– Vieraillemme kerrotaan hotellin järjestyssäännöt. Korona-aikaan kaikkien hotellissa liikkuvien on luonnollisesti noudatettava annettuja turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksia, Vitie sanoo.