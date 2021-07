Nämä upeat rantahelmet on koettava – tunnetko jo ”Kainuun Rivieran” ja rannan, jolla on dramaattinen historia?

Käännä katse tutuilta suosikkirannoilta muualle. Näillä rannoilla on yhtä upeaa.

Helle on täällä vielä hetken – siis nauttikaamme.

Kerroimme vastikään, mitkä Suomen rannat ovat kenties kaikkein tunnetuimpia. Nallikarin, Yyterin ja Kalajoen Hiekkasärkkien suosio tuskin yllättää ketään.

Jos tutut paikat kyllästyttävät, valinnanvaraa Suomessa riittää.

Tunnetko jo näitä helmiä?

1. Hiukan hiekat, Sotkamo

Ensi visiitti Sotkamon Hiukan hiekoilla yllättää. Aivan Sotkamon keskustan tuntumassa sijaitsee kilometrien pituinen rantaparatiisi. Ranta sijaitsee näyttävän harjumaiseman yhteydessä. Korkeuserot tekevät näystä erityisen vaikuttavan.

Hiukan hiekat ovatkin saaneet, yhtään liioittelematta, sopivan lempinimen: Kainuun Riviera.

Sotkamossa sijaitsevat Hiukan hiekat sopii lapsiperheille, sillä kahluukorkeutta riittää pitkälle.

Ranta sopii hyvin myös pikkuväelle, sillä syvemmälle päästäkseen on kahlattava pitkään. Jalkapohjiin ei satu, sillä Sapsojärven pohja on hienoa hiekkaa. Mikä parasta, heinäkuussa vesi on kuin linnunmaitoa.

Korkeuserot alueella ovat huikeat.

Rannalla paistatellessa lämpötila voi muuttua tukalaksi, mutta Hiukan hiekoilta löytyy ratkaisu tähänkin piinaan. Ylhäällä harjulla sijaitsee metsäinen luontopolku, jossa voi käyskennellä viilentävässä varjossa.

Osoite: Tervatie 1, Sotkamo

Palvelut rannalla: kesäkahvila, pukuhuoneet, suihkut, rantavalvonta

2. Hiisijärven hiekat, Ristijärvi

Ristijärvellä sijaitseva Hiisijärvi on käymisen arvoinen kohde jo historiansa takia. Parkkipaikan yhteydessä sijaitsee infotaulu, joka kertoo valaisevasti, mitä alueella on aikoinaan tapahtunut.

Aiemmin paikalla oli kristallinkirkas harjujärvi, kunnes järvi karkasi vuonna 1761. Käräjille joutuivat Härkösen talolliset Heikki, Paavali ja Pentti Härkönen.

Hiisijärven hiekoilla sijaitsee uimapotero, jossa ei ole äkkisyvää. Paikka sopii lapsiperheille.

Ryöstäytymisen seurauksena järven pinta laski noin 14 metriä ja vesiallas supistui kymmenesosaan. Kalakannat romahtivat, niityt joutuivat maamassojen alle ja tervametsiä tuhoutui.

Dramaattinen historia on enää muisto, sillä kesähelteillä ranta on suosittu perhekohde. Rannassa sijaitsee uimapotero, jossa ei ole äkkisyvää. Hiekka on hienoa, 9 000 vuoden takaista jääjärvisedimenttiä.

Ristijärven kunta vinkkaa, että rantaa kiertää myös esteettömyyspolku, jonka varrella on grillikota.

Osoite: Hiisijärventie 88460, Ristijärvi

3. Pistohiekka, Puumala

Pistohiekka on tuttu etenkin karavaanareille, sillä alueella sijaitsi aikoinaan leirintäalue. Vielä nykyäänkin paikka on suosittu puskaparkkikohde.

Puumalan kunta kehuu Pistohiekkaa ja vieressä kulkevaa Lietvedentietä yhdeksi Suomen kuvatuimmista maisemista.

Pistohiekoilla on hiekkarantaa ja kallioita.

Pistohiekan matkailua kehitetään edelleen.

Ranta on Pistohiekan rannassa matala. Jylhempiä maisemia haluava voi kävellä viereisille kallioille, joista on jyrkkä pudotus alla lipuvaan Lietveteen.

Alueen kehitystyöt ovat kesken.

Tulevaisuudessa Pistohiekalla saatetaan nähdä muun muassa trendikästä glamping-majoitusta, vinkkaa Puumala-lehti.

4. Hailuoto, Marjaniemi

Hailuotoon saapuessa mieli rauhoittuu oitis.

Saaren hiekkarannoista suosituin on saaren kärjessä sijaitseva Marjaniemi. Sen dyynit poukkoilevat niin, että takana olevat punaiset talot jäävät paikoin piiloon.

Marjaniemen hiekkaranta Hailuodossa on satumaisen kaunis.

Kauneinta on tietenkin merellä. Sieltä puhaltava tuuli on navakka myös keskellä kesää.

Hailuodon kunta muistuttaa sivuillaan, että saaren hiekkarannat eivät ole virallisesti ylläpidettyjä ja valvottuja. Esimerkiksi jätepisteitä ei ole, joten roskat tulee muistaa viedä asianmukaisesti muualle.

5. Storsand, Uusikaarlepyy

Uusikaarlepyyssä sijaitseva Storsandin hiekkarantaa voi kutsua salaiseksi helmeksi. Ainakaan kaikille etelän asukeille paikka ei ole tuttu.

Monasin kylässä oleva hiekkaranta on luonnonsuojelualuetta, ja alueella voi patikoida, uida tai palvoa aurinkoa.

Storsand on ainakin etelän ihmisille salainen helmi.

Parasta on tulla paikalle hellepäivän aamuna, juosta jokin kolmesta metsässä kulkevasta luontopolusta ja käydä lenkin välissä uintiretkellä. Rauhallinen ranta sijaitsee päärannan toisella puolella. Todennäköisesti paikalla ei ole ketään, joten saat nauttia täydellisestä hiljaisuudesta.

Osoite: Storsandintie 360. 66970 Uusikaarlepyy.

6. Fäboda, Pietarsaari

Pietarsaaressa sijaitseva Fäboda on hellepäivinä niin tupaten täynnä, että varsinaiseksi salaiseksi helmeksi sitä ei voi kutsua. Käymisen arvoinen se on silti. Alueella on kolme hiekkarantaa, kahvila ja grillipaikka.

Rannat eroavat hieman toisistaan. Kaareva, laguunia muistuttava Pikkuhiekka on suosituin, ja siellä sijaitsevat grillipaikka, pukukopit ja wc, Pietarsaaren kaupunki kertoo sivuillaan.

Fäbodassa on kolme erilaista rantaa.

Fäboda Cafen ranta on kallioniemekkeiden rajaama. Etelässä sijaitsee Natura-alueeksi luokiteltu, rauhallinen Isohiekka.

Rantaparatiisiin voi jäädä useammaksi päiväksi. Rannan läheisyydessä on asuntovaunualue ympärivuotisine paikkoineen ja isoille autoille tarkoitettu parkkipaikka. Alueella on myös luontopolkuja reippailijoille.

Osoite: Pikkuhiekantie 263, 68620 Pietarsaari

