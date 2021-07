Tällaista oli retkellä, jossa bongataan karhuja – värisyttävät hetket eivät unohdu: ”Kokemus lieventää pelkoja karhuja kohtaan”

Ruka-Kuusamon seudulla voi kesäaikaan bongailla luonnonvaraisia karhuja täysin turvallisesti.

Ei kuulu ryminää eikä rytinää. Yhtäkkiä se vain on siinä. Karhunköriläs nuuhkii metsänreunassa ilmaa. Haistaakohan se meidät?

Eläin kihnuttaa selkäänsä männyn runkoon, kiepsahtaa makaamaan ja pyllähtää istumaan. Mitä se nyt tekee?

Kesällä riittää valoa, ja karhuja voi tarkkailla läpi yön.

Käteni tärisevät innostuksesta niin, että en tahdo saada kiikareita tarkennettua. Kontion kaulanseutua koristaa vaaleakarvainen kolmio. Sen täytyy olla Mörkö, lähes 20-vuotias vanhus, Kuntilammen vakiovieras.

Katselumökit ovat metsälammen rannalla

Piileskelemme katselurakennuksessa, ikkunoiden ja puuseinien sisällä, Suomen pohjoisimmalla karhujen katselupaikalla, Karhu-Kuusamon mailla. Metsän ympäröimä suoaukea pienine lampineen ja sen rannalle tehdyt neljä kuvaus- ja katselumökkiä sijaitsevat aivan itärajan tuntumassa, noin tunnin automatkan päässä Rukalta. Parin kilometrin päässä aukeavat Venäjän laajat suojellut metsäalueet, joissa karhujen kelpaa elellä.

Karhuja katsellaan tarkoitusta varten tehdyistä rakennuksista, joissa on ikkunat ja valokuvausaukot.

Tänne Kuntilammelle otsot piipahtelevat helppojen herkkupalojen houkuttelemina, vaikka lammen rannalle näin kesäiltaisin tuodut lohet ja muut murkinat eivät niille varsinaiseksi ravinnoksi riitäkään.

Kesän mittaan paikalla käy useita kymmeniä yksilöitä, kertoo Karhu-Kuusamo Oy:n toimitusjohtaja Pekka Veteläinen. Valtaosa viivähtää hetken. Osa on vanhoja tuttuja, kuten Mörkö, joka näyttäytyi ensimmäisen kerran jo vuonna 2007, jolloin karhujen katselu seudulla aloitettiin.

Kun yksi karhu poistuu, toinen tulee tilalle

Mörkö murkinoi tovin, kunnes katoaa. Show´n varastavat paikalle kaartavat merikotkat.

Mesikämmenistä ei sen sijaan näy kahteen tuntiin vilaustakaan.

Mökissä on vain nelihenkinen perheeni, ja vahtaamme suomaisemaa vuoron perään. Kaivamme eväät esiin.

”Karhut suhtautuvat niin pelokkaasti ihmiseen, että ihmisen ei tarvitse niitä pelätä”, sanoo Karhu-Kuusamo Oy:n toimitusjohtaja Pekka Veteläinen.

Yhtäkkiä lammen vastarannalla erottuu pörröturkki, Mörköä pienempi. Pian sen seuraan liittyy toinen ja kolmas. Riemua on vaikea pidätellä, vaikka koetamme olla ja puhella hiiren hiljaa, kuten on neuvottu.

Tunnit kuluvat kuin varkain. Kun jokin karhu poistuu näyttämöltä, toinen tulee hetken päästä tilalle. Niitä ei väsy ihailemaan. Kouluikäisille lapsille on otettu monenlaista puuhaa mukaan, ihan turhaan.

Värisyttävimpiä ovat ne hetket, jolloin jokin karhuista tallustelee upottavassa mutavellissä suoraan kohti. Vesi lotisee ja heinikko kahisee. Kun kontio pysähtyy aterialle, kiikareita ei tarvita.

Jännitystä ilman pelkoa

Vaikka Kuntilammella voi seurailla karhujen puuhia lähes varmasti joka kesäilta, eläimet liikkuvat vapaasti mielensä mukaan. Ennalta ei voi tietää milloin ne tulevat, montako milläkin kerralla näkyy ja kuinka läheltä.

Ruka-Kuusamon seudulla voi tarkkailla karhuja niiden omassa elinympäristössään. Pieni Kuntilampi houkuttelee niitä uimaan.

Jos käy niin huono tuuri, ettei karhuja näy lainkaan, tai jos eläin vain vilahtaisi metsän reunassa, saa tulla maksutta uudestaan.

Karhun kohtaaminen metsässä on harvinaista

Kokemus saa tunteet pintaan, mutta pelko ei niihin lukeudu. Mitään pelättävää ei ole. Opas saattaa tarkkailurakennukseen ja tulee hakemaan sovittuna ajankohtana, omin päin sieltä ei saa poistua. ”Uhkaavia tilanteita ei ole ollut koskaan”, Veteläinen kertoo.

Ruokapaikkojen ja mökkien väliin jää vähintään 20–60 metrin hajurako. Kaikille osapuolille on hyväksi, että karhut eivät totu ihmisiin. Ihmisiin tottuneet karhut jäävät varmimmin metsästäjien saaliiksi.

”Moni on sanonut, että kokemus lieventää pelkoja karhuja kohtaan. Kun näkee, miten pelokkaasti ne ihmisiin suhtautuvat – joskus pienikin ääni voi saada ne säntäämään karkuun – ymmärtää, että ihmisen ei tarvitse niitä pelätä.”

Karhun kohtaaminen metsässä sattumalta on hyvin harvinaista. Mutta jos niin sattuisi silti käymään, mitä kannattaisi tehdä?

”Nauttia hetkestä”, Veteläinen vastaa hetkeäkään epäröimättä.

”Hetki on todennäköisesti hyvin äkkiä ohi, sillä karhu pakenee nopeasti, se on niillä syvällä geeneissä.”

Kokemus, joka tekee hyvää

Keskikesän yö on valoisa ja karhujen touhuja on helppo seurailla. Lapset simahtavat puolilta öin. ”Jos näkyy pentuja, minut pitää herättää”, mutisee pienempi. Toinen vaatii herätystä, jos mikä tahansa karhu tulee kyllin lähelle.

Aamuyöstä olemme päässeet jo kolmeentoista karhuun. Lopulta uni voittaa. Kun meitä tullaan aamukahdeksalta hakemaan, lammen tienoo on hipihiljainen ja tyhjä. Olo on euforinen. Vuosien haave on toteutunut.

”Sanon aina, että ihmisen on hyvä saada tällainen kokemus”, Veteläinen tuumaa, enkä voisi olla enempää samaa mieltä.

■Karhujen katseluun ja kuvaukseen erikoistuneen Karhu-Kuusamo Oy:n katselurakennukset on tehty sekä katsojia että ammattimaista valokuvaamista ajatellen. Niissä on katselu-ikkunat ja kuvaus¬aukot, sängyt makuupusseineen sekä kuivakäymälät. ■Yritys järjestää karhujen katselua touko–syyskuussa. Iltakatselu maksaa 120 euroa, yön yli retki 170 euroa. Lapset saavat kokemuksen puoleen hintaan. www.karhujenkatselu.fi ■Kuusamon seudulla toimii muitakin karhunkatseluun erikoistuneita yrityksiä. Luonnonvaraisia karhuja, ja muita suurpetoja, voi tarkkailla myös muualla kuin Kuusamossa. Kuuluisimmat paikat sijaitsevat Kuhmossa ja Suomussalmella.

