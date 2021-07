Tunturi, jolle rynnistetään nyt Etelä-Suomesta asti – kävijämäärät räjähtäneet: ”Sana kiirii, ja some laulaa”

Viime vuosi toi Saanalle ennätysmäärän kävijöitä, ja tahti vain kiihtyy.

Saanatunturin kävijämäärät ovat kasvaneet lähes räjähdysmäisesti muutaman viime vuoden ajan.

– Käyntimäärät Saanalla ovat kasvaneet jo pitkään, mutta uusitun polun myötä ne ovat lisääntyneet vielä entisestään, kertoo Tunturi-Lapin puistonjohtaja Pekka Sulkava Metsähallituksesta.

Ennen kun Saanan pohjoisrinteen uusi polku otettiin käyttöön vuonna 2019, vuotuiset kävijämäärät tunturin alueella liikkuivat noin 25 tuhannessa. Viime vuonna kävijöitä oli jo 40 tuhatta, ja Sulkava arvioi, että tänä vuonna vauhti vain kiihtyy.

– Sanoisin, että voi puhua jopa yleisöryntäyksestä. Jos yrität saada Saanalta valokuvaa, missä ei näkyisi muita ihmisiä, nyt se ei onnistu, Sulkava sanoo.

Kävijäennätyksiä siis rikotaan vuosi vuoden perään. Mikä on saanut ihmiset kipuamaan Saanalle sankoin joukoin?

Sulkava arvioi, että heinäkuun alun ruuhkat Norjan rajalla ovat omalta osaltaan vaikuttaneet siihen, että Kilpisjärvellä on nyt paljon kävijöitä.

– On kuulunut vähän sellaisia kommentteja, että nyt ei lähdetäkään ylittämään rajaa, vaan pysytään Suomen puolella.

Retkeilijöitä Saanatunturin uudella polulla viime kesänä.

Osaltaan suosiota selittää Sulkavan mukaan myös yleinen retkeilybuumi. Kävijämäärät nousivat viime vuonna kaikissa Suomen kansallispuistoissa.

– Ne suomalaiset, jotka eivät aiemmin olleet harrastaneet luontomatkailua ovat nyt löytäneet sen pariin. Sana kiirii, ja some laulaa, Sulkava kiteyttää.

Saman on huomannut myös kilpisjärveläisen matkailu- ja majoitusyritys Tundrean toimitusjohtaja Sauli Vanhapiha. Viime vuoden tapaan majoitustilat ovat täynnä ja kysyntä on lisääntynyt. Yhä useampi ensikertalainen on löytänyt tiensä Kilpisjärvelle.

– Oma fiilikseni on, että tänne on saapunut väkeä yhä kauempaa Suomesta, eli siis etelämmästä kuin aiemmin. Eräskin porukka kertoi tulleensa Helsingistä saakka, kun Espanjaan ja muualle ulkomaille ei haluta nyt lähteä, Vanhapiha kertoo.

” Useille on tullut todellisena yllätyksenä, että Suomessa on tällaisia tuntureita ja vuoristomaisia maisemia.

Myös Vanhapiha on huomannut sosiaalisen median voiman.

– Monelle Kilpisjärvi ei ole ollut tuttu, mutta korona-aikana se on saanut paljon näkyvyyttä somessa. Useille on tullut todellisena yllätyksenä, että Suomessa on tällaisia tuntureita ja vuoristomaisia maisemia, Vanhapiha toteaa.

Kasvaneet kävijämäärät, ja etenkin ensikertalaiset vierailijat, näkyvät siinä, että toisinaan tunturiin lähdetään liian vähillä tiedoilla tai taidoilla. Huipulla kulkeminen on kivikkoista, ja säätilat vaihtelevat nopeasti.

– On ihan päivittäistä, että Saanalle lähdetään samalla asenteella kuin kävelylle Keskuspuistoon. Sitten meille päin tulee hätäisiä kyselyitä, mutta kyllä kaikki ovat sieltä lopulta alas päässeet, puistonjohtaja Sulkava tokaisee.

Vaikka nyt Saanan polulla saa nyökytellä päätä vähän väliä vastaantulevien matkailijoiden tervehtimiseksi, jonossa ei kuitenkaan tarvitse kulkea. Paras keino huiputtaa Saanatunturi rauhassa on tulla paikalle vasta kesäsesongin päätyttyä. Vanhapihan mukaan syyskuussa tilanne Kilpisjärvellä rauhoittuu matkailun osalta.

– Mutta kyllä tuntureilla on onneksi tilaa, vaikka ihmisiä olisikin paljon. Siellä se väenpaljous helposti katoaa, Vanhapiha lupaa.