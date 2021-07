Retkeily ei ole koskaan ollut helpompaa! Kokosimme 10 kansallispuistoa, jotka ovat saavutettavissa helposti ilman omaa autoa

Erämaavaellus tai parin tunnin päiväretki kansallispuistossa onnistuvat molemmat myös ilman omaa autoa.

Suomen 40 kansallispuistossa riittää ihmeteltävää, ja uusia kansallispuistoja on tälläkin hetkellä perusteilla Sallaan ja Evolle. Kansallispuistot sijaitsevat yleensä kaukana suurista asutuskeskuksista, mutta tästä huolimatta moni niistä on saavutettavissa ilman omaa autoa. Useihin Etelä-Suomen kansallispuistoihin pääsee jopa lähikaupungin paikallisbusseilla.

Ilta-Sanomat koosti listan kymmenestä autotta saavutettavasta kansallispuistosta ympäri maan – aina tuntureista soille ja saaristoon.

1. Pyhä–Luosto

Pyhä-Luoston kansallispuistossa pitää sisällään Suomen eteläisimmän suurtunturialueen, ja sen luonto on hämmästyttävän monipuolinen. Eri pituisia reittejä lähtee niin Pyhätunturin kuin Luostotunturinkin läheisyydestä, ja molemmat ovat saavutettavissa linja-autolla Rovaniemeltä. Linja-autoja kulkee päivittäin niin kesä- kuin talvikaudellakin, ja ne liikennöivät myös kahden tunturin välillä palvellen niitä retkeilijöitä, jotka vaeltavat 30 kilometrin mittaisen reitin Pyhä- ja Luostotunturien välissä.

2. Oulanka

Oulangan kansallispuiston läpi kulkeva karhunkierros on Suomen suosituin vaellusreitti. Jos mielii taittaa legendaarisen karhunkierroksen, julkisilla liikennevälineillä kulkeminen on itse asiassa omaa autoa parempi vaihtoehto: nimestään huolimatta karhunkierros ei nimittäin ole rengasreitti, vaan 73–82 kilometriä pitkä vaellus. Kuusamosta karhunkierroksen reitin varrelle liikennöi Karhunkierrosbussi, joka pysähtyy vaelluksen etapeilla Rukalla, Juumassa, Oulangan luontokeskuksella, Ristikallion p-paikalla sekä Hautajärvellä.

3. Urho Kekkosen kansallispuisto

Urho Kekkosen kansallispuisto on Suomen toiseksi suurin kansallispuisto, jota isompi on vain pohjoinen Lemmenjoen kansallispuisto. Urho Kekkosen kansallispuistosta löytyy hyvät puitteet eritasoisille retkeilijöille – puisto pitää sisällään jopa useita erämaasaunoja. Kansallispuistoon pääsee helpoiten linja-autolla, joita kulkee Rovaniemeltä Saariselälle tai Kiilopäälle. Molemmissa sijaitsee lähtöportti useille UKK:n reiteille aina päiväretkistä pidemmille vaelluksille.

4. Saaristomeri

Saaristomeren kansallispuisto pitää sisällään useita saaria Varsinais-Suomessa. Maksuttomien yhteysalusten avulla pääsee saaristomeren asutuille saarille, joista osalla on kansallispuistoon kuuluvia alueita. Kansallispuistosta löytyy jalan kuljettavia luontopolkuja esimerkiksi Berghamista ja Holmasta, joihin kulkee yhteysalukset Pärnäisen ja Kasnäsin satamista.

Yhteysalussatamiin pääsee bussiyhteydellä Helsingistä ja Turusta.

5. Seitseminen

Seitsemisen kansallispuisto sijaitsee Pirkanmaalla ja tarjoilee retkeilijälle luontoelämyksen lisäksi perinnetilamaisemia. Seitsemiseen pääsee koulupäivinä linja-autolla, joka kulkee Kurun ja Parkanon välillä. Seitsemisen luontokeskus sijaitsee noin kilometrin päässä Länsi-Aureen linja-autopysäkistä, jossa bussit pysähtyvät. Kuruun pääsee Tampereen seudun paikallisbusseilla (Nysse), ja matka Tampereen Keskustorilta Kuruun kestää hieman yli tunnin.

Parkanoon on junayhteys, mutta juna-asemalta on bussipysäkille matkaa lähes 7 kilometriä, mikä kannattaa ottaa huomioon, mikäli mielii Seitsemiseen Parkanon kautta.

6. Repovesi

Repoveden kansallispuisto Kaakkois-Suomessa on tunnettu lukuisista järvistä ja lammista sekä jylhistä kallioista. Repovedelle pääsee Kouvolasta kesäisin linja-autolla Lapinsalmelle, josta kulkee esimerkiksi 26 kilometrin mittainen puiston kiertävä rengasreitti.

Vuoroja on molempiin suuntiin kaksi päivässä maanantaista lauantaihin.

7.Teijo

Helsingin ja Turun välissä sijaitsevassa Teijon kansallispuistossa pääsee ihailemaan luonnonrauhaa sekä historiallisten ruukkikylien nykyelämää. Salon paikallisbussin (Paikku) reitti 3 kulkee Mathildedalin kylään, josta on kansallispuistoon kaksi kilometriä.

Kesällä bussi kulkee Matildanjärven pysäköintipaikalle asti, mistä kansallispuiston reitit lähtevät. Saloon pääsee kätevästi junalla Helsingistä ja Turusta.

8. Kurjenrahka

Kurjenrahkan kansallispuisto on Turun lähettyvillä sijaitseva suoluontoalue, jonka tunnuslaji on – yllätys, yllätys - kurki. Keväästä syksyyn kansallispuisto on helposti saavutettavissa, sillä tuolloin osa Turun paikallisliikenteen (Föli) busseista liikennöi Kuhankuonolle Kurjenrahkan kansallispuiston portille. Bussit lähtevät Turun Puutorilta aivan linja-autoaseman lähettyviltä, ja matka kestää noin tunnin.

9. & 10. Nuuksio & Sipoonkorpi

Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistot sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja ovat helppoja kohteita myös aloitteleville retkeilijöille. Kansallispuistoista löytyy myös telttapaikkoja, mikäli retkeilijä kaipaa yönviettoon luonnon rauhaan. Molemmat kansallispuistot ovat saavutettavissa Helsingin paikallisliikenteen (HSL) bussien avulla. Sipoonkorvessa bussit vievät Byäbackenin jokilaaksoon, Sotunkiin ja Kuusijärvelle.

Nuuksion suuntaavan kannattaa valita bussi Suomen luontokeskus Haltiaan, Siikaniemeen tai Haukkalammen lähistölle. Reittivalinnassa ja julkisen liikenteen yhteyksissä auttaa verkkosivu nuuksioon.fi.

Listattujen kohteiden lisäksi moni muukin kansallispuisto on saavutettavissa ilman omaa autoa. Paikalliset matkailuyritykset tarjoavat usein erilaisia kimppataksi- ja venekyytipalveluita kansallispuistoon lähellä olevista kaupungeista. Näiden palveluiden selvittäminen vaatii kuitenkin hieman vaivannäköä, ja ne ovat usein enemmän tai vähemmän julkisia kulkuneuvoja kalliimpia.