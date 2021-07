Glamping-ilmiö rantautuu Suomeen – tältä näyttävät luonnon helmaan nousseet luksusteltat

Miltä tuntuisi nukkua yö luonnon helmassa, teltassa, jota ei tarvitse itse pystyttää ja kasata ja jossa nukutaan oikeassa sängyssä pehmeällä patjalla ja tyynyllä?

Tältä näyttää Jonna Heinosen glamping-teltassa.

Kuluvana kesänä luultavasti sadat kotimaassa matkailevat kokeilevat luksustelttailua, sillä glamping-kohteita on noussut useita eri puolille maata.

Glamping- eli glamorous camping -kohteissa ei majoituta pelkästään telttoihin, vaan asumuksena voi olla myös puumaja tai vaikka kota. Kohteita löytyy eri puolilta maata.

”Saa herätä linnunlauluun”

Tamperelainen Jonna Heinonen päätyi glamping-yrittäjäksi vähän vahingossa. Hän pystytti omalle takapihalleen teltan ja kokeili tarjota telttamajoitusta Airbnb:ssä viime syksynä. Teltta osoittautui niin suosituksi, että lopulta nainen päätyi päätoimiseksi glamping-yrittäjäksi.

Hänen Telttaillen-yrityksensä tuo maahan luksustelttoja ja vuokraa niitä lähinnä muille majoitusyrittäjille avaimet käteen -periaatteella. Jokaisessa teltassa on runkopatjasängyt, tyynyt, peitot, tuolit ja pöydät.

– Suurinta luksusta on se, kun saa herätä linnunlauluun, avata teltan oven ja ihastella ympärillä olevaa maisemaa, Heinonen kuvailee glampingin ideaa.

Glamping-yrittäjä Jonna Heinonen.

Seuraavaksi yritys aikoo rakentaa Ylöjärven Julkujärvelle oman telttakylän. Paikka nousee seurakunnan vanhan leirikeskuksen maille.

– Voisin rohkeasti sanoa, että siitä tulee Suomen ensimmäinen luksustelttailuun keskittyvä majoituspaikka. Tarkoitus on rakentaa sinne myös talviasuttavia telttoja.

– Nämä ovat neljän vuodenajan telttoja, mutta jotta niitä pystyy käyttämään myös talvella, tarvitaan vähän enemmän rakennustöitä.

Myrskyssäkin testattu

Heinosen mukaan moni asiakas on viettänyt elämänsä ensimmäisen telttayön juuri luksusteltassa. Mielikuva telttailusta on muuttunutkin kertaheitolla.

– Itsekin olen vanhemmiten tullut sen verran mukavuudenhaluiseksi, etten enää haluaisi nukkua hikisessä makuupussissa jossain Sopu-teltassa, jonka alle on yön aikana ilmestynyt vesilammikko, hän nauraa.

– Negatiivista palautetta ei ole tullut vielä yhdeltäkään asiakkaalta. Joka kerta ihmiset yllättyvät siitä, miten iso ja hotellihuonemainen tällainen teltta on.

Retkeily onnistuu säällä kuin säällä.

– Rakenne on niin hyvä, ettei teltta ole millänsäkään mistään säästä: parissa kovassa myrskyssäkin näitä on testattu. On mieletön kokemus kuunnella sateen ropinaa ja tuulen tuiverrusta teltassa.

Glamping sopii Heinosen mukaan niille, jotka nauttivat luonnossa oleilusta, mutta joilla ei ole erätaitoja tai kokemusta perinteisestä telttailusta.

Luksustelttoja voi pystyttää eri maisemiin.

Yksi Suomen ensimmäisistä glamping-kohteista on Jämsässä sijaitseva Hidden House Pirttijärvi. Keskelle järvi- ja metsämaisemaa pystytetyn luksusteltan mukavuuksiin kuuluvat pehmeän sängyn lisäksi lämmitys, sähkö, kuivakäymälä, kalusteet kuin astiatkin.

– Aivan kaikkia mukavuuksia tässä ei ole, sillä sitten menisi telttailufiilis hukkaan, toteaa paikkaa emännöivä Katri Pirttijärvi. Hän sai glamping-kipinän Britannian-reissullaan.

Hidden House on Jämsässä sijaitseva glamping-kohde.

– Siellä glamping on ollut tosi suosittua jo pitkään. Haaveilin majoitustoiminnasta, mutten halunnut rakentaa perinteistä mökkiä.

Hän päätyi telttaan, kun kuuli muuramelaisesta, luksustelttoja kehittävästä ja valmistavasta Camp Landista.

Glamping-telttailijoita palvellaan nyt kolmatta kesää. Paikka on Pirttijärven tilan yhteydessä, mutta selkeästi erillään ja omassa rauhaisassa järvenrantamaisemassa.

– Kyllähän tämä on herättänyt kummastusta, sillä kukaan ei ollut koskaan kuullutkaan mistään glampingista. Kysyntää on ollut alusta asti. Tänä kesänä on tuntunut, että Suomessakin aletaan tietää, mistä glampingissa on kyse.

Hidden House on yksi Suomen ensimmäisistä glamping-kohteista.

Runsaasti varauksia

Varauksia ”piilotelttaan” putkahtelee niin paljon, että heinäkuu ja osa elokuutakin on myyty loppuun. Mutta vaikka yöpyjiä riittää jonoksi asti, Pirttijärvi ei aio laajentaa leiriään, vaan jatkossakin paikassa on vain yksi teltta.

Tyypillinen asiakas arvostaa rauhaa ja luonnon keskellä yöpymistä.

– Meillä on käynyt pariskuntia ja häämatkalaisia, kihlapareja ja ylipäätään ihmisiä, jotka haluavat erilaisen majoituskokemuksen.

” On ihanaa nukahtaa, kun aurinko laskee laaksoon ja linnut laulavat. Varusteisiin kuuluvat kyllä korvatulpatkin, jos linnut häiritsevät liikaa.

Luksustelttailu on mahdollista myös Etelä-Pohjanmaalla. Teuvalle, joen rantaan, kauniiseen laakso- ja peltomaisemaan vastikään pystytetty Hovi Glamping on majoittanut ensimmäiset asiakkaansa. Glampingin suosio on yllättänyt paikkaa emännöivät ystävykset Marjo Erlandsin ja Marjo Kiuru-Sundbergin.

– Meillä kaikki on uutta: sängyt, patjat, peitot, tyynyt.. ihan kaikki. Maata on jouduttu vähän muokkaamaan, jotta teltalle saatiin hyvä pohja, naiset näyttävät.

Luksustelttailuun sisältyy mukavat sängyt.

Leiriytyjien käytössä on nuotio-grillipaikka sekä paviljonki, jossa voi istua iltaa ja nauttia grillin antimia. Telttoja on tällä hetkellä yksi, ja toinen odottaa pystytystä.

Alun perin ystävykset ideoivat majoitusta, jossa asiakkaat nukkuisivat puuhun kiinnitettävissä Tentsile-teltoissa. Paikkakin oli jo katsottu Erlandsien metsästä, kunnes idea jalostuikin glampingiksi.

– Kun olin lapsi, tapasimme viettää täällä jokirannassa juhannusta äidin, isän ja ystäväperheen kanssa. Nukuimme teltoissa ja paistoimme makkaraa, kertoo Erlands.

Lisää luksusta saa kuohuvalla juomalla.

Teltan ja paviljongin sisustus on Marjojen käsialaa, ja molempien puolisot ja perheet ovat autelleet maanrakennus- ja muissa töissä.

Kaksikko haluaa tarjota asiakkailleen ennen muuta elämyksen, ei niinkään majoitusta.

– On ihanaa nukahtaa, kun aurinko laskee laaksoon ja linnut laulavat. Varusteisiin kuuluvat kyllä korvatulpatkin, jos linnut häiritsevät liikaa.