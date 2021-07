Nämä eivät kuulu jokamiehenoikeuksiin, vaikka saatoit luulla toisin – montaa kohtaa listalla rikotaan usein

Kuljeskelitko romanttisesti kultasi kanssa naapurin pellolla ja talloit kulkiessasi herkät viljelmät? Ei pitäisi, muistuttaa uutuuskirja.

Jokamiehenoikeudet eivät ulotu mihin tahansa. Et saa esimerkiksi häiritä kotirauhaa leiriytymällä liian lähelle asumusta.

Jokamiehenoikeuksista puhutaan usein pelkkinä oikeuksina. Samalla voi kuitenkin unohtua, että aivan kaikkeen nekään eivät oikeuta.

Tuttuja ovat tarinat, joissa turisti on pystyttänyt telttansa aivan yksityisen pihamaan eteen kuvitellen, että jokamiehenoikeudet sallivat sen.

Helsingin sanomien haastatteleman matkaoppaan mukaan ikävämpääkin on tapahtunut: muun muassa lintuja on häiritty heittelemällä niitä kivillä.

Muistutetaanpas siis mieleen, mitä jokamiehenoikeudet eivät oikeuta. Lista on poimittu uutuuskirjasta Autoilijan Suomi, matkaopas ja kartasto (Kartasto 2021).

Et saa liikkua yksityisellä pihamaalla etkä pellolla, niityllä tai istutuksella, joka voi vahingoittua kulkemisesta.

Et saa aiheuttaa häiriötä ja haittaa tai roskata.

Et saa häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumusta tai meluamalla.

Et saa häiritä lintujen pesiä tai poikasia, poroja tai riistaeläimiä.

Et saa vahingoittaa kasvavia puita tai ottaa kaatunutta puuta, varpuja tai sammalta toisen maalta (maahan pudonneita kuivia risuja tai käpyjä saa kerätä)

Et saa tehdä avotulta toisen omistamalle maalle ilman pakottavaa tarvetta.

Et saa kalastaa tai metsästää ilman asianomaisia lupia.

Et saa rikkoa rauhoitetulla alueella määrättyjä sääntöjä. (esimerkiksi poimia kukkia)

Et saa poimia rauhoitettuja kasveja.

Et saa pitää koiraa vapaana toisen omistamalla maalla.

Et saa ratsastaa yksityisteillä niin, että tienpidon kustannukset nousevat: et saa ratsastaa kuntopoluilla, ladulla etkä urheilukentällä.

Et saa häiritä yleistä järjestystä yleisillä paikoilla. (esimerkiksi puisto tai uimaranta)

Et saa kulkea moottoriajoneuvolla yksityistietä, jos ajo on liikennemerkillä kielletty.

Et saa kulkea moottoriajoneuvolla tien ulkopuolella toisen omistamalla alueella ilman maanomistajan lupaa.

Nauti jokamiehenoikeuksista

Jokamiehenoikeuksista, joista voit lukea lisää vaikka täältä, kannattaa toki myös nauttia.

Jokamiehenoikeuksia kunnioittaa muun muassa elokuussa järjestettävä Nuku yö ulkona -haaste. Haaste kannustaa nukkumaan yön ulkona, vaikkapa riippukeinussa.

Suomen laajat jokamiehenoikeudet mahdollistavat sen, että luonnossa voi liikkua ja oleskella melko vapaasti. Yksi merkittävimmistä oikeuksista on tilapäinen oleskelu siellä, missä liikkuminenkin on sallittua.

Jokamiehenoikeuksia kunnioittaa muun muassa elokuussa järjestettävä Nuku yö ulkona -haaste.

Tarkoituksena on esitellä Suomen jokamiehenoikeuksia ja nauttia luonnosta. Haasteen sivuilla kannustetaan suomalaisia nukkumaan teltassa, trampoliinilla, patjalla, riippumatossa tai vaikkapa käpy selän alla. Ajatuksena on, että vain taivas on kattona.

