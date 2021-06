4 espanjalaista tapaa, jotka maassa asunut Mira on omaksunut – ja 1 tapa, johon hän ei vain pysty

Espanjaan kuuluvalla Menorcan saarella asuessa on hyvä ottaa paikallisilta mallia, mutta rajansa kaikessa, kirjoittaa Mira Jalomies.

Tällainen rantanäkymä on monelle menorcalaiselle kauhistus. Syrjäisen uimapaikan löytämiseen nähdään vaivaa.

Asuin Espanjaan kuuluvalla Menorcan saarella kahdeksan vuotta, ja sittemmin olen viettänyt siellä lukuisia kesiä. Tuossa ajassa olen luonnollisesti omaksunut monia niin sanottuja yleisespanjalaisia tapoja ja käytäntöjä, mutta samalla myös tiettyjä, nimenomaan Menorcalle ominaisia ja hyödyllisiä asioita – muun muassa tällaisia:

1. Tuulen tarkkailu

Menorcalla tuulee aina. Tuulen voimakkuus ja etenkin sen suunta ovat tärkeitä arkisia puheenaiheita ja niistä on muutenkin hyvä olla perillä. Talvella merkittävintä on pohjoistuuli, tramontana, joka sulkee toisinaan satamat, muuttaa kujat uliseviksi tuulitunneleiksi ja saa suojattomat puut kasvamaan vinoon. Joskus tuulee niin, että on viisainta pysyä sisällä.

Kesällä tuuli tuo rannoille meduusoja, joten koskaan ei lähdetä uimaan tietämättä, mistä tuulee. Jos puhaltaa etelästä, mennään pohjoisrannikolle, ja jos pohjoisesta, suunnataan etelään. Itä- ja länsituuli vaikuttavat vastaavasti.

Monet saarelaiset pulahtavat keskikesällä uimaan mieluiten kallioilta, joissa ei ole ketään muita.

2. Paikallisten yritysten ja elinkeinojen suosiminen

Saaren kaupoissa on monen tuotteen kohdalla suppeat valikoimat, mutta kansainvälisistä nettikaupoistahan saa nykyään kaikenlaista. Tai saisi, ellei niissä shoppailu tuntuisi aivan täysin moraalittomalta.

Saarelaisilta olen omaksunut, että paikallista yritystoimintaa on hyvä kannattaa kaikin keinoin ja viimeiseen asti. Kun jotain ei löydy, olenkin mieluummin ilman.

Toisaalta sääntö ei päde kaikkeen, esimerkiksi menorcalainen viini on turisteille. Paikalliset juovat manner-Espanjan antimia, jotka ovat hinta-laatusuhteeltaan parempia.

3. Hevosten tuoksun odottaminen

Menorcalla olen oppinut, että hevosten ominaishaju kaupungissa lupaa hyvää – etenkin kesällä se merkitsee hauskoja, riehakkaita juhlia. Kun juhannuksesta syyskuun puoliväliin vietetään suojeluspyhimysten juhlia vuoron perään joka paikkakunnalla, saaren mustanpuhuvat hevoset ovat pääroolissa.

Kymmenet ratsut valtaavat ratsastajineen keskustan kadut ja pääaukion nousten tämän tästä takajaloilleen orkesterin pauhatessa. Hevosten ”tanssia” ihaillaan tunnista toiseen, monen päivän ajan. Paljon muutakin juhlissa toki tapahtuu, mutta hevosten tuoksu säilyy. Kaduilla ja ikkunoiden alla haiskahtelevat niiden tuliaiset vielä päiväkausia hulinan vaiettua.

Kesän juhlissa hevoset varastavat show´n.

4. Sobrasadan syöminen

Keskivertoespanjalainen mieltää ilmakuivatun kinkun jumalaiseksi herkuksi, mutta Baleaarien saarten ylpeydenaihe on pateemaisen pehmeä, paprikainen sianlihamakkara, sobrasada. Sitä levitetään patongin väliin tai laitetaan ruokiin ja moniin leivonnaisiin.

Sobrasadan tuhtiin ja pikanttiin makuun totutteleminen vei itseltäni jopa vuosia, nolottavan kauan, sillä Menorcalla on vähän outoa, jos siitä ei tykkää. On kuin suomalainen, joka ei syö ruisleipää.

Nykyään syön sobrasadaa myös haaveissani – rapeaksi paistettuna, paistettujen perunoiden ja hunajatilkan kanssa tarjoiltuna.

On yksi asia, jota en ehkä opi koskaan

Kun keskikesä ja parhaat rantakelit koittavat, moni menorcalainen alkaa syrjiä saaren kuvankauniita hiekkarantoja. Niiden sijasta he pulahtavat mereen vaikeapääsyisiltä kivikoilta ja pikkuruisista yksinäisistä poukamista päästäkseen pakoon ihmispaljoutta, todellista tai kuviteltua.

Ymmärrän heidän ruuhkakammonsa, osittain, mutta en suostu seuraamaan esimerkkiä. En halua enkä pysty.

