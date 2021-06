Lähellä etelän kasvukeskuksia sijaitsee järvi, joka on liian upea sijaitakseen siellä: tunnetko Suomen ihanimmat järvet ja lammet?

Suomen kauneimpien järvien ja lampien joukossa on suurten massojen suosikkeja sekä helmiä, joista tietää harva.

Suomi on tuhansien järvien maa. Samasta syystä sitä kaikkein kauneinta järveä tai lampea voi olla suorastaan mahdotonta valita.

Yrittää sopii kuitenkin.

Valitsimme lampien ja Suomen noin 168 000 järven joukosta suosikkeja, joihin ei voi olla rakastumatta.

Tunnetko jo nämä helmet?

Saimaa, Kaakkois-Suomi

Kun Ilta-Sanomat kysyi lukijoiltaan, missä sijaitsee Suomen kaunein järvi, vastaus ei yllättänyt. Saimaa lumoaa muun muassa siksi, että ”ihmisikä ei riitä” sen koluamiseen. Kaikki tuntevat saimaannorpat ja Saimaan risteilyt, mutta Suomen suurimmalla järvellä riittää tutkittavaa näidenkin jälkeen.

Tukkilautta lipuu Leppävirralta etelään hinaaja Tarmon vetämänä. Suuret satojen rekka-autojen vetoiset tukkilautat hinataan Saimaan vesistöjä pitkiin sellutehtaille.

Ei ihme, että Saimaan on valinnut maailman kauneimpien järvien listalle myös The Wall Street Journal ja The Guardian.

Pohjois-Karjalassa sijaitseva Pielinen oli myös Ilta-Sanomien lukijoiden suosikki.

Saimaan lisäksi Ilta-Sanomien lukijat hehkuttivat Pohjois-Karjalassa sijaitsevaa Pielistä, Inarijärveä Lapissa, Etelä-Konnevettä Keski-Suomessa ja Kuttajärveä Karttulassa.

Sääksjärvi, Nurmijärvi

Lähellä Helsinkiä, ja kuitenkin kuin valovuosien päässä kaupungin kiireestä, sijaitsee vielä monelle tuntematon aarre. Nurmijärven Sääksjärvi on Suomen suurin lähdepohjainen järvi ja yksi suurimmista lähteistä.

Se sai alkunsa jääkaudella, kun maan alle painautui valtava jäälohkare, kertoo Nurmijärven kunta tiedotteessa.

Sääksjärvi sai alkunsa jääkaudella, kun maan alle painautui valtava jäälohkare.

Jäälohkareen sulaessa syntyi kuoppa, johon kehittyi Suomen suurin lähde. Tarinan mukaan Nurmijärven oma poika Aleksis Kivi on pitänyt Sääksjärveä esikuvanaan Seitsemän veljeksen Ilvesjärvelle.

Sääksjärven vesi on jopa suomalaisittain ainutlaatuisen kirkasta.

Järven hiekkarannalla, jota on sanottu Suomen upeimmaksi uimarannaksi, voi viettää nauttia lämpimistä kesäpäivistä. Sääksjärveä ympäröivässä luonnossa voi puolestaan retkeillä tai harrastaa liikuntaa ympäri vuoden.

– Paikallisille kirkasvetinen Sääksi ja Kiljavannummen reitistöt henkeäsalpaavine maisemineen ovat tuttuja, mutta monille suomalaisille Sääksi on vielä salattu aarre, kertoo tiedotteessa kunnanjohtaja Outi Mäkelä.

Pentalanjärvi, Espoo, Pentalan saari

Pääkaupunkiseudulla asuvat ilahtuvat takuulla myös tästä helmestä.

Pentalanjärvi on siitä erikoinen järvi, että se sijaitsee saaressa, joka on keskellä merta.

Yleisilmeeltään Pentalan saaressa sijaitseva Pentalanjärvi on luonnontilainen ja erämainen, kertoo Järvidigi-sivusto.

1 300 hehtaarin Pentalan saari on muutenkin monimuotoinen. Etelä-Suomen korkeimmassa saaressa sijaitsee muun muassa 2,3 kilometriä pitkä luontopolku, joka kulkee saaren sisäosassa sijaitsevalle jyrkkärantaiselle Pentalanjärvelle ja Diksandin luonnonhiekkarantaan.

Riku Rantala ja Tunna Milanoff kehuvat rantaa uusimmassa kirjassaan yhdeksi Suomen upeimmista.

Insjö, Björkö

Korppoon ulkosaaristossa Björkössä sijaitseva Insjön on sekin järvi keskellä saarta. Saari on tuttu erityisesti purjehtijoille, jotka rantautuvat saareen lomaa viettämään.

Sisäjärven rantakallioilla lekottelu on kauniina kesäpäivänä vähintään yhtä upeaa kuin ulkomaan eksotiikka.

Metsähallituksen mukaan Insjön oli aluksi jyrkkärantainen lahti. Merestä irti se kuroutui 1700-luvulla.

Insjön vesi vaihtuu hitaasti, sillä järvi on syvä ja laskujokena on vain pieni puro. Kun veden vaihtuvuuden keskiarvo on Suomen järvissä noin kaksi vuotta, Insjössä vesi vaihtuu kerran 15 vuodessa.

Iso-Melkutin, Loppi

Puolentoista tunnin ajomatka Tampereelta, himpun verran pidempään pääkaupungista. Lopella sijaitsevaa Iso-Melkutinta hehkuttavat muun muassa retkeilyyn erikoistunut Retkipaikka-sivusto ja verkkomedia Outdoor Family.

Iso-Melkutin on kristallinkas huippupaikka, joka sopii auringonottajien lisäksi retkeilijöille. Järven lähistöllä on useita ulkoilureittejä.

Iso-Melkutin on niin upea, että se voisi sijaita vaikka Lapin erämaassa.

Retkipaikka kuvailee järveä kuin Lappiin kuuluvaksi: Iso-Melkun hiekkarannat ovat liian matalat ollakseen korkeiden harjujen ympäröimiä ja vesi liian kirkasta näille leveyksille.

Mutta uskottava se on, Iso-Melkutin on lähellä etelän suuria kasvukeskuksia ja silti upea!

Lahnavesi, Mäntyharju

Kirkasvetinen, mutta hieman rusehtava Lahnavesi on Etelä-Savon helmi.

Upeimmillaan järvi on auringonlaskun aikaan.

Lahnavesi sijaitsee Mäntyharjun alueella, Etelä-Savossa.

Järvi sijaitsee vilkkaan mökkikunnan alueella, ja rakentamatonta rantaviivaa on vähän. Silti järven rannalla on olo, että siellä on aina aivan yksin. Rantaviiva on kivinen ja usein kallioinen.

Upeimmillaan näkymä on tietenkin auringonlaskun aikaan.

Lahnavesi soveltuu myös melontareitin alkupisteeksi. Kahden päivän matkan mittaiseksi arvioitu reitti kulkee Lahjavedeltä Voikoskelle.

Neitokainen, Kittilä

Kittilän Lainiossa sijaitseva Neitokainen on tekojärvi, joka on kaavailtu Suomi-neidon muotoiseksi. Neitokainen on 116 metriä pitkä ja metrin syvä. Se on säilyttänyt alkuperäisen muotonsa uskomattoman hyvin liki 30 vuoden ajan aina Ahvenanmaata myöten.

Vuonna 1991 rakennetusta luontoteoksesta on vastuussa rakennusmestari Esko Sääskilahti, jonka mukaan järven ympärille suunniteltiin aikoinaan matkailupalveluita turisteille, Ilta-Sanomat kertoi aiemmin.

Suuri suunnitelma tyssäsi kuitenkin 90-luvun lamaan, ja Neitokainen jäi lepäämään keskelle maastoa ypöyksin.

Neitokaisesta on jaettu useita kuvia kuvapalvelu Instagramissa. Yhden niistä on ikuistanut Janni Laakso kotimaisia luontokuvia julkaisevalle visitingfinland-sivustolle.

Sääksvuoren louhos, Syrjä, Kangaslampi

Syrjäisen metsätien päässä odottaa hämmästyttävä näky. Kangaslammen Sääksvuoren louhos eli Syrjän laguuni on vanha avolouhos, jonne pohjavesi on noussut muodostaen paikalle lähdepohjaisen lammen.

Vesi on kirkasta ja vihreää.

Lampi kimmeltelee kirkkaanvihreänä, ja parhaiten näkymiä ihastelee louhoksen päältä korkeuksista.

Alhaalla sijaitsee pieni nuotiopaikka. Mahdollisuus uimiseenkin on.

Näkymät ovat upeimmat ylhäältä.

Jotakin salaperäistä paikassa on. Geocaching.com-sivusto vinkkaa, että alueelta löytyy myös geokätkö.