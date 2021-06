Yyteri ei ole ainoa! Länsirannikon helmet ja vähemmän tunnettu ranta, joka on älyttömän upea

Storsand on länsirannikon upein ranta, jos haluaa pulahtaa aamu-uinnille rauhassa.

Autolomailu on tämän kesän juttu.

Suomessa riittää nähtävää, mutta jos aikaa on vain pidennetyn viikonlopun verran, kannattaa pysyä rajatun alueen sisällä.

Siis Suomen länsirannikkoa kohti!

Samalla voi kiertää lähellä sijaitsevia vanhoja ruukkeja ja historiallisia kohteita. Niitä riittää suosikkirantojen lähettyvillä.

Kohteet automatkalle:

Leineperin ruukkialue, Ulvila

Kahvihammasta kolottaa. Olemme matkalla Yyteriin, mutta pistäydymme kahville hieman syrjempään, Valtatie 11:n viereen.

Odotamme nukkavierua peruskahvilaa, mutta päädymmekin vanhaan työväen leivintupaan. Siellä sijaitseva Kahvila-Ravintola Savipakari on iloinen yllätys. Kahvi ja munkki ovat niin tuoreita ja palvelu lämminhenkistä, että santsaamista ei voi jättää väliin.

Kahvila-Ravintola Savipakari on iloinen yllätys.

Upea on myös kahvilan ympäristö. Leineperin ruukkialue on yksi Suomen parhaiten säilyneistä ruukkialueista. Tänä vuonna ruukin perustamisesta on kulunut 250 vuotta.

Alueella voi pistäytyä käsityöpuodeissa.

Kahvilasta katsottuna vasemmalla sijaitsevat sympaattiset käsityöpuodit, joissa voi tavata alueella toimivia käsi- ja taidetyöläisiä. Jos kukkarosta löytyy pari euroa, kannattaa käväistä urheilusankari Kaarlo Kangasniemen museossa. Sieltä löytyy muun muassa kultainen olympiamitali vuodelta 1968.

Kenties koko ruukkialueen suloisin kohta sijaitsee aluetta halkovan asvalttitien toisella puolella. Tien laidalla, koristeellisen sillan vieressä on pikkuruinen uimaranta, jossa lapset viettävät kuumaa kesäpäivää.

Tien toisella puolella sijaitsee uimaranta.

Historia herää ruukkialueella eloon.

Jos matkaa jatkaa eteenpäin, voi käydä ihmettelemästä harvinaista ehjänä säilynyttä masuunia. Vanhan reaktorin äärellä historia elää eloon.

Leineperin ruukki Osoite: Pitkäjärventie 7, 29320 Leineperi Älä jätä väliin Kahvila-Ravintola Savipakari Auki kesä-elokuussa ti-su klo 12-18 Pitkäjärventie 14, 29320 Leineperi, Ulvila

Yyteri, Pori

Yyteri on Suomen kenties tunnetuin rantakohde. Nautimme auringosta tällä kertaa hieman sivummalla, Herrainpäivän rannalla. Kesäkuun alussa paikalla ei ole juurikaan muita, joten joogamaton voi levittää rannalle rauhassa.

Yyteri ei esittelyjä kaipaa.

Alueella viihtyvät myös suppailijat, surffarit ja pyöräilijät. Helpointa on ajaa hiekalla fatbikella, jonka saa vuokralle alueelta.

Yyteri ei esittelyjä kaipaa, mutta lähivuosina uutta on tulossa. Kaupunki satsaa nimittäin parhaillaan rannan kehittämiseen. Alueelle kaivataan lisää kävijöitä.

Reposaari, Pori

Porissa sijaitseva Reposaari on asuinalue, joka muistuttaa kaupunkia pienoiskoossa.

Alueelle saapuessa tuntuu kuin aika olisi pysähtynyt. Kaikkialla on hiljaista, ja ihmisiä kulkee lähinnä päätien vieressä sijaitsevan ruokakaupan lähettyvillä.

Ei ole vaikea kuvitella, kuinka merestä elantonsa saaneet työläiset ovat aikoinaan kulkeneet puutaloalueen kaduilla asioitaan hoitaen. Nykyään asukkaita on alle tuhat, joten hiljaista on.

Reposaaren Linnakepuisto on yksi alueen nähtävyyksistä.

Silti alueella riittää nähtävyyksiä: on norjalaisten merimiesten rahakeräyksellä rakentunut kuusikulmainen kirkko, kalliopiirroksia ja Linnakepuisto, jossa voi tutustua korsuihin ja juoksuhautoihin.

Ravintoloita alueella on useampi, mutta haemme välipalat tällä kertaa rannan putiikista, Kalapaikka Merimestasta.

Päätieltä kurvaamme rantaan, jossa tulee vastaan yllätys. Rannalla sijaitsee loma-asuntomessualue vuodelta 2008.

Älä jätä väliin Kalapaikka Merimesta Satamaapolku, 28900 Pori Auki: Maanantai-perjantai klo 10-17, lauantai klo 10-15, sunnuntaina suljettu

Ahlströmin Ruukki Noormarkku

Jos Leineperin ruukkialue on pieni ja suloinen, on Noormarkussa sijaitseva Ahlströmin Ruukki kaikkea muuta. Kyseessä on yksi Suomen näyttävimmistä ruukkialueista, joka tunnetaan myös upeista puutarhoistaan.

Ahlströmin ruukkialueella kelpaa kävellä. Alue on hulppea.

Ahlströmin ruukkialueelta löytyy tasokasta majoitusta, mutta päiväretkeläiselle kävelyretki alueella riittää. Kassiin kannattaa pakata kamera. Upeat kuvat nappaa ruukkialuetta halkovalta sillalta.

Jos matkan suunnittelee hyvissä ajoin, voi samalla piipahtaa lähellä Alvar ja Aino Aallon suunnittelemassa Villa Maireassa.

Ahlströmin ruukki Osoite: Laviantie 14, 29600 Noormarkku

Storsand, Uusikaarlepyy

Uusikaarlepyyssä sijaitseva Storsandin hiekkarantaa voi kutsua salaiseksi helmeksi. Ainakaan kaikille etelän asukeille paikka ei ole tuttu.

Storsand on hiljainen mutta kaunis ranta.

Monasin kylässä oleva hiekkaranta on luonnonsuojelualuetta, ja alueella voi patikoida, uida tai palvoa aurinkoa.

Parasta on tulla paikalle hellepäivän aamuna, juosta jokin kolmesta metsässä kulkevasta luontopolusta ja käydä lenkin välissä uintiretkellä. Rauhallinen ranta sijaitsee päärannan toisella puolella. Todennäköisesti paikalla ei ole ketään, joten saat nauttia täydellisestä hiljaisuudesta.

Pietarsaaren Fäbodassa on vilkkaampaa.

Storsand vetoaa rauhallaan, mutta jos vilkkaampi meno on juttusi, kannattaa matkaa jatkaa Pietarsaareen asti. Siellä sijaitsee kaupunkilaisten olohuoneeksi kutsuttu Fäboda. Kolme hiekkarantaa, kahvila ja grillipaikka takaavat tunnelman.