Kaikki haluavat nyt Turun ja Ahvenanmaan saaristoon! Kävimme kokeilemassa uuden reitin ja löysimme palan paratiisia

Saariston ympäri -reitin varrella on paljon nähtävää ja koettavaa.

Suositun Saariston rengastien ruuhkautuessa katse kannattaa kääntää kauemmas Ahvenanmaan saaristoon. IS pyöräili läpi uuden Saariston ympäri -reitin, joka tarjoaa omaa rauhaa, luontoelämyksiä ja uskomattomia maisemia.

Laukut kyytiin ja menoksi! Olen monen muun suomalaiset tapaan haaveillut vuosikaudet pyöräreissusta Turun ja Ahvenanmaan saaristoon. Aurinkoisena kesäkuun alun sunnuntaiaamuna unelmien matka on vihdoin valmis alkamaan.

Perinteisen Saariston rengastien lisäksi viime vuosina on ryhdytty mainostamaan Ahvenanmaan puolelta kiertävää Saariston ympäri -reittiä, jonka kokonaispituus on merimatkoineen 270 kilometriä. Koronan vuoksi rengastie ruuhkautui pahasti viime kesänä, joten nyt on hyvä hetki kokeilla mitä uusi reitti tarjoaa.

Saavuin Turkuun edellisiltana bussilla pyörä ja sivulaukut ruumaan pakattuna. Ensimmäisen yön vietän mukavasti Aurajoen varteen parkkeeratussa hostellilaiva M/S Boressa, jonka suomalaiset tunsivat 2000-luvun alkuun saakka Välimerellä risteilleenä Kristina Reginana. 1960-luvun laivan nostalginen tunnelma on edelleen tallella.

Reitin lukuisten lossi- ja lauttamatkojen aikana voi ihailla saaristomaisemia.

Turusta pyöräreitti kiertää Raision kautta Naantaliin, jonka kuuluisa aurinko paistaa täydeltä taivaalta. Pienempien reissaajien kanssa matkustavat poikkeaisivat täällä Muumimaailmaan. Itse syön jäätelön ja jatkan matkaa.

Venevajat luovat saaristolaistunnelmaa. Pyörämatkalla on aikaa pysähtyä ihastelemaan maisemia.

Reittini kulkee aluksi Pienen rengastien mukaisesti Rymättylään. Seuraava pysähdys on silliperinteestään tunnettu Röölän kylä, jonka satamasta sillialukset suuntasivat merelle 1940-luvulta vuoteen 1976 saakka.

Kylässä valmistettiin Boy-silliä vielä 2010-luvulle asti, kunnes merkki myytiin islantilaisille. Tänä vuonna sillinvalmistus palaa Röölään, kun Uudessakaupungissa toiminut Sillikonttori siirtää tuotantonsa sinne.

– Olemme tietysti aivan innoissamme asiasta, sanoo silliperinnettä esittelevässä Dikseli-museossa työskentelevä Maija Saarni-Tuuna, jonka isä oli aikoinaan mukana varustamassa sillilaivoja.

Röölän satamasta löytyvän sillimuseon kävijöitä opastava Maija Saarni-Tuuna iloitsee sillinvalmistuksen paluusta kylään.

Koronakriisin myötä alkanut kotimaanmatkailun buumi toi viime kesänä myös Röölään ennätysmäärän kävijöitä.

–Tästä kesästä odotamme ihan samanlaista, Saarni-Tuuna kertoo.

Hangan yhteyslaiturilta alkaa ensimmäinen reissun monista lauttamatkoista. Matkalla Nauvoon on mahdollista jäädä kyydistä Seilin saarella, jonka synkkä historia on tutustumisen arvoinen.

Seilin saaren puinen kirkko on peräisin 1700-luvulta. Saaren synkkä historia kiehtoo kävijää.

Saarelle perustettiin vuonna 1619 leprasairaala kuningas Kustaa II Adolfin määräyksellä. Paikka soveltui hyvin spitaalisille, jotka haluttiin eristää yhteiskunnasta tartuntavaaran vuoksi.

Varsinaista hoitoa Seiliin joutuneille ei tarjottu. Jumalan rankaisemiksi koetut sairaat jatkoivat matkaansa enää saaren hautausmaalle, joka löytyy 1700-luvulta peräisin olevan puukirkon takaa.

Jos Seiliin ken joutuu, hän Seiliin myös jää, laulaa myös Jenni Vartiainen saaresta kertovassa kappaleessaan Seili.

Vuodesta 1841 eteenpäin saarella toimi mielisairaala, jonka toiminta lakkasi vuonna 1962. Sairaalan komeassa päärakennuksessa sijaitsee nykyisin Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos ja ravintola, josta saa viikonloppunakin maistuvan lounaan. Seilissä on myös mahdollista majoittua monissa sen vanhoista rakennuksista – jos kummitukset eivät pelota.

Seilin sairaalan komeassa päärakennuksessa toimii nykyisin ravintola ja Turun yliopiston tutkimusasema.

Seuraava yöpymispaikka on Nauvon kirkonkylässä, jonka satamasta on muodostunut todellinen matkustajien Mekka. Valittavana on useita ravintoloita ja majoitusvaihtoehtoja. Veneellä, autolla tai pyörällä liikkuvat voivat kuluttaa aikaa myös sataman pienissä putiikeissa tai tutustua merenkulun historiaan Nauvon Merenkulkutalossa.

Turun ja Ahvenanmaan saariston kirkoista löytyy usein kirkkolaiva. Tämä laiva löytyy Nauvon kirkosta.

Romanttisessa Majatalo Martassa nukutun yön jälkeen poljen kohti Korppoota jonne mennään jälleen lautalla. Suosittua Saariston rengastietä polkeva jatkaisi seuraavalla lautalla Houtskarille. Tarkoituksenani on kuitenkin jatkaa täältä Ahvenanmaan puolelle ja kohti Kökarin saarta.

Reissun ensimmäinen vastoinkäyminen ilmenee huomatessani, ettei Kökariin kulje vielä alkukesänä maanantaisin ainoatakaan lauttaa. Saaristoon suuntaavan kannattaa todella suunnitella liikkumisensa ja tutkia aikatauluja etukäteen.

Varsinkin kesäsesongin ulkopuolella lauttoja kulkee välillä melko harvakseltaan, ja aikataulut on usein jaksotettu autoilijoita, ei pyöräilijöitä ajatellen. Suositeltavaa on ostaa 12 euron hintainen Saaristo-Opas, josta löytyvät useimpien lauttojen aikataulut ja saarten palvelut.

Ahvenanmaa Brändön läpi saarelta toiselle mutkittelevaa tietä on sanottu Suomen kauneimmaksi, eikä väite ole tuulesta temmattu.

Päädyn tekemään päiväretken Houtskariin ja Näsbyn kylään. Illaksi palaan takaisin Korppooseen, josta ei ihme kyllä löydy ainoatakaan leirintäaluetta. Pystytän mukaan ottamani teltan jokamiehen oikeudella Likholmin uimarannalle ja nukun kevyesti kuunnellen pesivien lintujen ääniä.

Seuraavana aamuna lautta lähtee Galtbyn satamasta kohti Kökaria. Kahden ja puolen tunnin merimatkalla on aikaa ihailla kauniita maisemia. Kökariin pääsee myös Ahvenanmaan mantereelta Långnäsin satamasta lähtevällä lautalla.

Kökarin karu mutta vehreä luonto tekee vaikutuksen heti. Lämpötilan lähentyessä hellelukemia ja meren välkehtiessä turkoosina voisi kuvitella saapuneensa jollekin Välimeren saarelle. Reilun 200 asukkaan saari on pieni ja Sandvikin vierassatama ja leirintäalue parin kilometrin pyörämatkan päässä.

Majapaikan edessä avautuva suojaisa lahti on Ruotsiin suuntaavien purjehtijoiden suosiossa. Pyörällä tai autolla liikkuva voi majoittua muutamalla kympillä omassa mökissä.

Rannan tuntumassa sijaitsevasta ravintolasta saa saunan päälle paikallista kalaa ja herkullista kotitekoista perunasalaattia. Iltapäiväretken kohteeksi voi ottaa vaikkapa Kökarin kotiseutumuseon, joka sijaitsee vanhassa koulussa ja sen pihapiirissä.

Hermes-patsas saattaa ulapalle suuntaavan veneen matkaan Källskärissä.

Auringon laskiessa sumu nousee merenrannassa Kökarissa.

Kökarissa kannattaa ehdottomasti viipyä ainakin kaksi yötä, jotta ehtii tekemään päiväretken lumoavalle Källskärin kalliosaarelle. Myös Kreivin saarena tunnettuun Källskäriin purjehti vuonna 1958 ruotsalainen aatelismies Göran Åkerhielm, joka ihastui paikkaan ja päätti rakentaa sinne itselleen kesäasunnon.

Urakka kesti lopulta 18 vuotta, sillä kovissa olosuhteissa kaikki piti tehdä käsipelillä. Kökarilaiset palkattiin lapioineen ja rautakankineen siirtämään suuria kivenlohkareita. Lopputuloksena oli välimerellisen puutarhan ympäröimä hirsimökki, jossa saarelle saapuvat voivat edelleen vierailla.

Källskärin kallioiden päältä avautuu merimaisema, joka inspiroi saarella vieraillutta Tove Janssonia.

Seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi perheensä hyljeksimä Åkerhielm toi usein saarelleen ystäviään ja tuttaviaan. Esimerkiksi Tove Jansson vietti Källskärissa aikaa ja epäilemättä myös sai sen maisemista vaikutteita kirjoihinsa.

– Tänne tultiin veneillä ja usein myös lentäen vesitasolla. Itse muistan kun Åkerhielm kävi kylällä asioilla omalla veneellään. Oikein mukava mies, kertoo Sandvikin satamaa nykyisin pyörittävä Robert Karlman.

Purjeveneellään Helsingin Katajanokalta Kökariin saapuneet Rauno ja Eija Turunen kertovat käyneensä saaressa ensimmäisen kerran jo 30 vuotta sitten.

– Täällä viehättää se, että saa olla aika rauhassa, varsinkin nyt sesongin ulkopuolella, Eija Turunen sanoo.

Robert Karlman ja Eija ja Rauno Turunen nauttivat kesäillasta Sandvikin vierassatamassa. Helsingin Katajanokalta purjehtineet Turuset ovat käyneet Kökarilla jo 30 vuoden ajan.

Karlmanin mukaan heinäkuusta on kuitenkin tulossa hyvin vilkas myös Kökarissa. Majoitus kannattaa ehdottomasti varmistaa etukäteen.

Seuraava lautta vie kohti Ahvenanmaan Föglötä. Matkalla voi aikataulun puitteissa poiketa Suomen pienimmässä kunnassa, noin sadan asukkaan Sottungan saarella.

Itse jään pois Överön satamassa ja pyöräilen seuraavaa lauttaa odottaessani Degerbyn kylään syömään. Hienoin paikka täällä yöpymiseen olisi jo vuonna 1625 perustettu kestikievari Enigheten, jonka nykyiset rakennukset ovat 1700-luvulta.

Saarihyppely jatkuu Kumlingeen, jonka 1500-luvulla rakennettu Pyhän Annan kirkko tunnetaan upeista seinämaalauksistaan. Harmillisesti kirkko on kuitenkin vielä kiinni.

Kumlingen saarelta löytyvä lentomajakka on erikoinen nähtävyys. Aikoinaan majakka ohjasti Helsingin ja Tukholman välillä lentäneitä koneita.

Erikoisempi nähtävyys saarella on vanha lentomajakka, joka pystytettiin vuonna 1937 säännöllisen lentoliikenteen käynnistyttyä Helsingin ja Tukholman välillä. Majakka jäi tarpeettomaksi jo 1940-luvulla ensin sodan ja sitten tutkateknologian kehittymisen myötä.

Kumlingesta koilliseen sijaitsee Brändön kunta, jonka lukuisat saaret ovat Ahvenanmaan pohjoisimpia. Torsholman lauttasatamasta alkavan pyöräilyn aikana huomaa pian, miksi paikalliset nimittävät saarelta toiseen kulkevaa reittiä Suomen kauneimmaksi tieksi.

Ahvenanmaalaiset Linn Gustafsson ja Rasmus Eklund nauttivat maisemista pyöräretkellään Brändössä.

Kallioisia rantoja ja kannaksia pitkin mutkittelevan tien molemmilla puolilla aukeavat maisemat ovat niin upeat, että ne tekevät vaikutuksen jopa paikallisiin. Ahvenanmaalaiset Linn Gustafsson ja Rasmus Eklund ovat pysähtyneet pyöräretkellään uimarannalle ihailemaan auringonlaskua.

– Täällä on niin kaunista ja saa todella olla rauhassa, siksi tulimme tänne, Gustafsson sanoo.

Leirintäalue Fisketorpet I Brändö tarjoaa pyörällä ja autolla liikkuville majoitusta upeissa maisemissa meren ääressä.

Korsön saarella sijaitseva leirintäalue Fisketorpet I Brändö osoittautuu maisemineen ja puulämmitteisine rantasaunoineen todelliseksi paratiisiksi. Pystytän teltan aivan rantakallion tuntumaan ja keitän illalliseksi pastaa keittiökatoksessa.

Vaasalainen Annika Liten ja Sumiaisista lähtenyt Lotta Hirvanen ovat hekin liikkeellä polkupyörillä. Korppoosta lähtenyt kaksikko on koukannut pidempää reittiä Ahvenanmaan mantereen ja Maarianhaminan kautta. Matkalla erityisesti Kökar ja Vårdö omenaviljelmineen teki heihin vaikutuksen.

Annika Liten ja Lotta Hirvanen pysätyivät pyöräreissullaan Fisketorpet I Brändön leirintäalueella. Ilta-aurinko lämmitti saunavuoroa odotellessa.

Aamiaisen jälkeen ajan noin kymmenen kilometrin matkan Åvan satamaan, josta teen vielä kierroksen Jurmon saarelle. Pieneltä saarelta löytyy sympaattinen muutaman kilometrin luontopolku ja näkötorni, josta avautuvat komeat maisemat. Illaksi otan lautan Vuosnaisiin ja pyöräilen siitä Kustaviin.

Pyöräilijöitä poistumassa Kumlingen ja Torsholman välillä liikennöivältä M/S Ejdern-lautalta.

Källskärin kalliosaari lumoaa upeilla maisemillaan ja kiehtovalla historiallaan.

Matkani viimeisen yön nukun Peterzénsin sataman boathouse-mökissä hulppeiden jahtien naapurissa. Aamulla edessä on enää 70 kilometrin pyöräily Turkuun, jonka pääsen taittamaan koko viikon ainoana sadepäivänä.

Lauttayhteys Velkuaan ei kulje lauantaina kuin iltapäivällä, joten ajelen sateessa tien 192 vartta pitkin Turkuun. Virkistävä päätös unohtumattomalle pyöräreissulle.

Kolme vinkkiä saaristossa pyöräilyyn Pakkaa hyvin. Unohda reppu tai rinkka selässä pyöräileminen. Pakkaa tavarat tiukasti pyörän runkoon tai sivuille tuleviin laukkuihin. Ota varakumi ja työkalut mukaan rengasrikon varalta. Suunnittele. Turun ja Ahvenanmaan saariston lauttaverkosto on kesäisin kattava mutta aikatauluihin kannattaa tutustua ennen lähtöä. 12 euron hintainen Saaristo-opas sisältää tärkeimpien yhteyksien aikataulut ja on hyvä investointi. Jätä kiire kotiin. Saaristossa tärkeintä on nauttia siellä olemisesta ja maisemista. Älä siis yritä suorittaa valitsemaasi reittiä viikonlopussa vaan varaa kunnolla aikaa myös uimassa käymiseen ja viilentävissä kirkoissa vierailuun matkan varrella.

