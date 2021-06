Vuodenaika, jollaista ei ole muualla – se lumoaa Välimeren saarella pitkään asuneen Miran yhä uudelleen

Espanjaan kuuluvan Menorcan saaren parhaisiin puoliin lukeutuu kevät, joka koittaa kesän jälkeen, kirjoittaa saarella monta vuotta asunut Mira Jalomies.

Mallorcan naapurisaarella Menorcalla on säilynyt esihistoriallisia rakennelmia. Kesällä aurinko paahtaa niityt rutikuiviksi, mutta syys-lokakuun sateet saavat ne virkoamaan ja vihertämään.

Ottaen huomioon espanjalaisten yleisesti ottaen varsin leppoisan elämänasenteen ja aikakäsityksen, maassa suhtaudutaan vuodenaikoihin tietyssä mielessä yllättävän tiukkapipoisesti, minkä huomasin maassa asuessani. Vuodenaikojen vaihtuminen ei liity kulloinkin vallitsevaan sää- tai lämpötilaan kuten vaikkapa Suomessa, eikä tapoihin siis kuulu esimerkiksi lämpimänä toukokuisena päivänä julistaa, että kesä on nyt koittanut!

Espanjan kesä alkaa jämptisti ja ilman spekulointeja juuri sillä hetkellä, jonka maan kansallinen tähtitieteellinen observatorio kunakin vuonna etukäteen ilmoittaa. Tänä vuonna tuo hetki koittaa kesäkuun 21. päivän aamuna kello 5:32.

Ex-kotisaarellani Menorcalla ollaan kuitenkin vuodenaikojen suhteen paljon omapäisempiä kuin muualla – nimittäin kun muu Espanja siirtyy syyskuun 22. päivä kello 21:21 syksyyn, Menorcalla alkaa vuodenaika, jollaista ei ole kenties missään muualla. Alkaa talvenkevät, primavera d´hivern, joksi tätä vuoden toista keväistä vuodenaikaa hyvin osuvasti Menorcalla kutsutaan. Se on ehdoton lempivuodenaikani.

Valtaosa Menorcan kasvillisuudesta on ikivihreää. Kesällä on kuivinta ja karuinta.

Sade saa aikaan yliluonnollisia ilmiöitä

Talvenkevät alkaa syyskuussa rytinällä ja räiskeellä. Pitkään jatkunut matalapaine äityy ukkosspektaakkeliksi, jota varten luonto on kerännyt voimia kuukausien ajan.

Kun ensimmäiset kunnon sadekuurot rummuttavat rutikuivaa maankamaraa paahtavan ja sateettoman kesän jälkeen, voi nähdä, haistaa ja miltei kuulla, kuinka ruoho alkaa kasvaa. Pystyyn kuolleet nurmet, niityt ja heinikot syntyvät uudestaan. Tovi myöhemmin koko saari on muuttunut ruskeankeltaisesta hiekkatantereesta heleän vaaleanvihreäksi keitaaksi.

Sade pesee saaren hiekkapölystä ja tomusta, kiillottaa kiviaidoilla kiipeilevät muratit sekä palmujen ja muiden ikivihreiden puiden lehdet. Tienpientareille nousevat kirkkaankeltaiset villikukat ja kukkapenkeissä keikistelevät uudet, terhakat annansilmät ja orvokit.

Merestä yön aikana nouseva kosteus ja kaikkialla tanssahteleva usva pitävät ilmankosteuden tasaisen korkealla. Kesän tainnuttamat hyttyset virkoavat. Muuttolinnut palaavat, tai ainakin viivähtävät tovin matkallaan pohjoisesta vielä vähän etelämmäksi.

On ilmiselvää, ettei tällaista vuodenaikaa voi kutsua syksyksi.

Kallioisella ja tuulisella pohjoisrannikolla kasvillisuus on puutonta ja matalaa.

Talvenkevät on lempeä ja lauhkea

Talvenkevät on myös täysin erilainen vuodenaika kuin kesää edeltävä kevät, joka on luonteeltaan ailahtelevainen ja oikukas sekä usein petollisen kolea ajoittaisine pohjoistuulineen ja vilpoisine merineen.

Talvenkevät on monessa mielessä vuoden ihanteellisinta aikaa. Ei ole liian kuuma, kylmä eikä turhan tuulista, vaan tismalleen sopivaa. On lempeää ja lauhkeaa. Aurinkokin on taas ystävä eikä vihollinen, kuten kesällä monesti tuntuu.

Myös meri on leppeän lämmin. Se pysyy uintilämpöisenä pitkälle marraskuuhun, vaikkei sitä toki kukaan saarelainen silloin enää hyödynnäkään. Paikallisten uimakausi päättyy, kuin sanattomasta sopimuksesta, jo kuukautta tai paria aiemmin.

Ilmapiiri on helpottunut

Menorcalla asuessani nautin siitä, ettei saarella ole lainkaan syksyä, tuota melankolisen alakuloista vuodenaikaa. Talvenkevään tunnelma ei nimittäin ole haikea, vaan helpottunut.

Saarelaiset ovat vain hyvillään, kun rantakylät ja hotellit autioituvat, kesähuvilat sulkeutuvat ikkunaluukkujensa taakse ja ostoskadut hiljenevät. Vilkas ja työntäyteinen kesä on takana. Ylimääräistä riesaa ja päänvaivaa tuoneet turistit ja muut vieraat ovat poistuneet. Saa huokaista ja vetäytyä omiin oloihinsa huilimaan, kun saarelle on palannut rauha ja hiljaisuus.

Ainoastaan katujen varsilla seisovat plataanipuut ovat talvenkeväästä toista mieltä. Ne leikkivät mieluummin syksyä ravistaessaan yltään vaaleanruskeiksi käpertyneet lehtensä.

