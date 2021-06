Kauppakin voi olla nähtävyys. Taivalkoskella pääsee aikamatkalle Suomen historiaan. Hirsirakennuksen uumenista löytyy elämyksiä ja nykyihmiselle outoja tavaroita.

Kalle Päätalon teoksistakin tutussa, 1930-luvulle jääneessä kauppahuoneessa voi ihastella katosta roikkuvia poikien polvihousuja tai kokkolalaisen räätälipariskunnan rakkaudella valmistamaa lasten perinneasua.

Haitarivartiset jatsarit ja lapikkaat odottavat tiskin edessä ostajaa.

Jalavan Kauppa on vanhin Suomessa edelleen samalla paikalla ja saman suvun omistuksessa oleva, toimiva kauppahuone. Se on ollut historiankirjojen mukaan toiminnassa jo vuonna 1883. Siellä on tehty kauppaa oravannahoilla, ruplilla, markoilla ja euroilla.

Vanhassa hirsirakennuksessa pääsee aikamatkalle vanhaan Suomeen.

Alkuperäinen Jalavan kaupan kassa on vielä esillä kauppahuoneessa.

Jalavan kaupassa hoidettiin ennen vanhaan myös Taivalkosken puhelinkeskusta.

Kauppiaspari Laura ja Mikko Jalava hoitaa rakkaudella vuonna 2014 omistukseensa siirtynyttä kulttuuriperintöä.

– Olemme molemmat humanisteja, niin kulttuuriperintö, ihmiset ja tarinat kiehtovat. Tämä on vanha, mutta elävä kauppa, he painottavat.

Mikko Jalava on viidennen sukupolven kauppias suoraan alenevassa polvessa. Jalavan kaupan perusti hänen isoisänsä isoisä Stephan Jakowleff eli Teppo-Ukko, kiertävä kulkukauppias.

Suku siirtyi Taivalkoskelle Vienan Karjalan Pistojärveltä. Taivalkoski sijaitsi silloisen Vienan kauppareitin varrella. Reittiä myöten kuljetettiin turkiksia, suolaa, tervaa ja muuta arvotavaraa. Taivalkoskella oli metsiä ja iso saha, joten se oli vilkas kauppapaikka.

– Ympärillä oli hyviä vesireittejä, joita pitkin päästiin helposti liikkeelle. Tavaraa kuljetettiin Pietariin ja Tukholmaan saakka. Korvuanjoesta saatiin myös jokisimpukan helmiä. Legendan mukaan Ruotsin kuninkaan kruunussa on Nikolai Jalavan toimittama helmi, Laura paljastaa suvussa kulkeneen vanhan tarinan.

Tsaarin hoviin Taivalkoskelta kuljetettiin muun muassa turkiksia.

Jalava oli tuolloin eräänlainen tukkukauppa. Kauppiaat kävivät ”liitoilla” eli tavaraa ostamassa Jalavassa ja he yöpyivät matkalaisten pirtissä. Teppo-Ukko teki ostosmatkoja Pietariin säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa.

1930-luvun kauppahuone on säilynyt vanhassa asussaan. Laura ja Mikko Jalava haluavat uudistaa kauppaa, mutta säilyttää vanhaa.

Kun Stephan muutti koti-ikävissään takaisin Vienan Karjalaan, kauppaa jatkoivat hänen poikansa Nikolai ja Mikko. He saivat kauppaluvan kaikenlaisten maalaistavaroiden ja metsänotusten nahkojen osto- ja myyntiliikkeelle vuonna 1908.

Ensimmäisessä maailmansodassa Nikolai ja Mikko joutuivat Venäjän kansalaisina armeijan palvelukseen, Nikolai upseeriksi Pietariin ja Mikko Riian rintamalle.

Nikolai opasti kirjeiden välityksellä vaimoaan Dariaa kaupan pidossa. Mikko joutui sodassa vangiksi. Tarinoiden mukaan häntä pidettiin vangittuna maakuopassa. Ruuaksi annettiin ruohovelliä.

Sodan jälkeen Nikolai perheineen sai Suomen kansalaisuuden vuonna 1919. Samalla Jakowleffin sukunimi muutettiin suomalaiseen muotoon Jalava.

Nikolai toimi kauppiaana kuolemaansa saakka 1960-luvulle. Hänen jälkeensä kauppiaaksi tuli pitkään toiminnassa mukana ollut Janne. Hänen jälkeensä kaupankäyntiä jatkoi satavuotisjuhlavuonna 1983 Jannen poika Ari Jalava, nykyisen kauppaan isä.

Jalavan kauppaan on useita sisäänkäyntejä.

Käsin tehdyt tuotteet sopivat hyvin hirsipirtin pöydälle.

Kahvilan hyllyjä koristavat vanhat pullot.

Mikko Jalava lähti Taivalkoskelta Tarttoon opiskelemaan historiaa vuonna 2004. Suvun kaupan jatkaminen ei ollut suunnitelmissa. Tarton yliopiston viron kielen kurssilla hän tutustui semiotiikkaa opiskelevaan tamperelaiseen Lauraan.

Taivalkoskelle palaaminen hautui ajatuksissa pitkään. Mikon mukaan asia muotoutui ajatuksista konkreettiseksi päätökseksi Viikate-yhtyeen keikalla Tartossa.

– Siellä sanoin ensimmäisen kerran ääneen, että haluan palata Taivalkoskelle kauppiaaksi, hän muistelee.

Lauran mielestä asiaan vaikutti Virossa eläminen ja yhtäkkiä suomalaisen yhtyeen keikalle lähteminen.

– Siinä taisi taustalla olla koti-ikävää, kotimaan kaipuuta ja suomalaisen yhtyeen musiikki, hän pohtii.

Jalavan Kauppa on molemmille sopiva ympäristö. Rakennuksessa, sen historiassa ja ihmisissä riittää ammennettavaa.

– Käymme arkistoja läpi. Sieltä löytyy ideoita siihen mitä hankimme kaupan valikoimiin. Aineistoa on todella paljon. Olemme jo lajitelleet sitä hieman aikajärjestykseen, Laura kertoo.

Laura ja Mikko Jalava ottivat kaupan hoitoonsa vuonna 2014.

Joka puolella rakennusta on ilahduttavia yksityiskohtia.

Jalavan Kauppa täyttää tänä vuonna 138 vuotta. Laura ja Mikko arvelevat, että liike on pysynyt pystyssä pitkään esi-isien hyvien päätösten ja ajassa muuttumisen ansiosta.

– Tuotevalikoimaa on uskallettu muuttaa tarvittaessa. Se on ollut mahdollista, kun kauppa on ollut aina saman suvun omistuksessa, Mikko toteaa.

Yhtenä tärkeänä rajapyykkinä Mikko pitää vuoden 1983 päätöstä elintarvikemyynnistä luopumisesta. Ari Jalava päätti tuolloin, että kahvilatoimintaa laajennetaan ja elintarvikkeiden myynti lopetetaan.

– Se oli hyvä päätös. Ilman sitä vanhaa rakennusta olisi ryhdytty purkamaan hygieniasääntöjen ja muun takia. Tilalle olisi saattanut nousta marketti, Mikko miettii.

Laura ja Mikko ovat omalta osaltaan tuoneet kauppaa 2000-luvulle. Tuotevalikoimiin on etsitty uudenlaisia tavaroita ja myös omaa tuotantoa on avattu. Kaupassa myytävät pastillit, villasukat ja rytikepit irtosompineen ovat itse tehtyjä.

– Viime vuonna saatiin auki aiempaa laajempi verkkokauppa Business Finlandin tuella. Tavoitteena on saada sinne kulttuurihistoriallista sisältöä, tarinoita ja vuorovaikutuksellisuutta. Taivalkoskella on aina ollut ongelmana se miten päästään asiakkaiden luo, verkkokauppa on ratkaissut ongelman, Laura sanoo.

Katosta roikkuvat vanhan ajan paidat ja lasten perinneasu.

Vanhanikaiset sauvat eli rytikepit ovat Jalavan omaa tuotantoa.

Koronaepidemian aikana Jalavaan on kehitetty noutoruokaa. Kaupan valikoimiin on lisätty kirjat, joiden suosio onkin kasvanut räjähdysmäisesti.

– Koko vanha kauppahuone alkaa olla täynnä kirjoja. Se tuntuu meistä oikein hyvältä. Verkkokaupan puolella suosiota ovat kasvattaneet vintagetyyppiset kotimaiset kengät.

Kauppiaspari katsoo jo toiveikkaasti koronan jälkeiseen aikaan. Performanssitaidetta Herrat-kokoonpanossa esittävä Mikko kaipaa Jalavan pihalle tapahtumia ja kulttuuria. Laurakin odottaa jo matkailijoita.

– Vuosi on mennyt selviytymistaistelussa. Ihan hissukseen mennään eteenpäin. Olemme toistaiseksi painottuneet maakauppaan eli kivijalkakauppaan, emme haluaisi luopua siitä, he toteavat.