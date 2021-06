15 erityisen mukavaa taukopaikkaa eri puolilta Suomea – näissä kelpaa pitää kahvipaussi

Kun kesäturisti suhaa ympäri Suomea, etsivä löytää ketjuravintoloille vaihtoehtoja.

Suomi tunnetaan ketjuravintoloiden maana, mutta se on myös täynnä hieman persoonallisempia paikkoja, joissa nälkäinen tai janoinen matkailija voi pitää tauon. Taukopaikat vaihtelevat pienistä kesäkioskeista suuriin liikenneasemiin, joten myös niiden tarjonta vaihtelee.

Tarjonta ei välttämättä rajoitu ainoastaan ruumiin ravitsemiseen, vaan taukopaikoista voi löytyä myös taidenäyttelyjä, kaunista luontoa ja eläimiä.

Tässä lista paikoista, jotka ovat tutustumisen arvoisia, jos haluaa vaihtelua. Koronatilanteen vuoksi aukioloajat kannattaa tarkistaa etukäteen.

Kirkkonummen Maatilapuoti, Kirkkonummi

Kirkkonummen Eestinkylässä sijaitsevassa Maatilapuodissa on kahvila, leipomo ja kauppa, jossa myydään muun muassa makkaraa, hilloja, juustoja ja käsitöitä. Palvellut asiakkaita vuodesta 1993.

Eestinkyläntie 316, 02480 Kirkkonummi

maatilapuoti.fi

Lahnajärven levähdyspaikka.

Lahnajärven taukopaikka, Salo

Vuonna 1952 avattu Lahnajärven taukopaikka sijaitsee Lahnajärvellä Salossa, suunnilleen Helsingin ja Turun puolivälissä. Taukopaikka valmistui Helsingin olympialaisia varten. Vieressä sijaitsee Lahnajärven levähdysalue ja sähköauton latausasema.

Helsingintie 3276, Salo

visitlahnajarvi.fi

Tiinan Tupa, Rautalampi

Tiinan Tupa sijaitsee valtatie 9:n varressa Rautalammilla, Jyväskylän ja Kuopion puolivälissä. Kahvilasta saa muun muassa kotileivonnaisia ja kalakukkoja.

Ysitie 624, 77700 Rautalampi

tiinantupa.com

Ravintola Hiidenpirtti, Lohja

Koisjärvellä, Vanhan Turuntien varressa sijaitseva Hiidenpirtti on perheyritys, joka tarjoilee matkailijoille muun muassa itse tehtyjä leivonnaisia, lounasta ja à la carte -annoksia.

Turuntie 917, 09630 Koisjärvi

kahvilaravintolahiidenpirtti.com

Kahvila Leivintupa.

Kahvila Leivintupa, Hattula

Vain sunnuntaisi auki oleva Leivintupa on rakennettu 1800-luvulta peräisin olevaan tupaan. Tarjolla on pannukakkuja ja kahvia. Viereisellä Metsänkylän navettarakennuksella pääsee näkemään alpakoita.

Ilamontie 5, 13900 Pekola

metsankylannavetta.fi/kahvila-leivintupa

Piika ja Renki, Kouvola

Elimäen kohdalla, Valtatie 6:n varrella toimiva perheyritys. Kahvilassa on tarjolla suolaisia ja makeita leivonnaisia. Piian ja Rengin vintillä on galleria, jossa on kesäisin vaihtuvia taidenäyttelyjä. Vieressä sijaitsevat Mustilan arboretum, viinitila ja taimitarhat.

Mustila, 47200 Elimäki

piikajarenki.fi

In Stile, Mikkeli.

In Stile, Mikkeli

In Stile -kesäpizzeria sijaitsee Valtatie 5:n varrella, Otavan kohdalla eteläsavolaisessa maalaismaisemassa. Vanhaan viljamakasiiniin rakennetun pizzerian pizzat valmistetaan itse valmistetusta taikinasta. Lisäksi rakennuksessa toimii delipuoti, josta voi ostaa elintarvikkeita ja taidegalleria, jonka näyttelyt vaihtuvat.

Vanha Otavantie 110, Otava

instile.fi

Karoliinan Kahvimylly sijaitsee Leivonmäellä. Kuvassa yrittäjä Pirjo Soilu.

Karoliinan kahvimylly ja kestikievari, Joutsa

Karoliinan kahvimylly ja kestikievari sijaitsee Leivonmäen kohdalla Joutsassa. Kestikievarissa tarjolla on muun muassa suolaisten ja makeiden leivonnaisten lisäksi keittoja ja pizzoja.

Kuusirinne 11, 41770 Leivonmäki

karoliinan.fi

Rieskapaikka, Rovaniemi

Kemin ja Rovaniemen puolivälissä, Tervolassa sijaitsevasta Rieskapaikasta saa räihän leipomon rieskojen lisäksi muita leivonnaisia. Tarjolla on myös lounasta. Rieskapaikasta leivonnaisia voi ostaa myös mukaan.

Nelostie 3312, 95355 Koivu

rieskapaikka.fi

Vaskikello, Pyhäsalmi.

Vaskikello, Pyhäsalmi

Pyhäsalmella Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva paikka on tunnettu valimotuotteistaan, joita voi ostaa mukaan. Kahvilatuotteiden lisäksi tarjolla on ruokaa myös suurempaan nälkään. Vaskikellosta voi päästä tutustumaan myös valamisprosessiin.

Vaskikellontie 420, 86800 Pyhäsalmi

vaskikello.fi

Takkatupa sijaitsee Pihtiputaalla.

Herkkuravintola Takkatupa, Pihtipudas

Noin 140 kilometriä Jyväskylästä pohjoiseen, Pihtiputaalla sijaitsee Herkkuravintola Takkatupa. Kahvin ja leivonnaisten lisäksi Takkatuvasta saa myös à la carte -annoksia. Myös ensi kesänä Takkatuvassa on taidenäyttely.

Rupontie 1, 44800 Pihtipudas

takkatupa.fi

Patalahden liikenneasema, Jämsä.

Patalahden liikenneasema, Jämsä

Valtatie 9:n varressa Jämsässä sijaitsee yli 50 vuotta autoilijoita palvellut Patalahden liikenneasema eli ”Patis”. Liikenneasemalla on kahvion lisäksi tarjolla buffet, aamiaista ja à la carte -annoksia. Liikenneasemalla on sähköauton latausasema.

Patalahdentie 20, 42100 Jämsä

patalahti.fi

Giellajohka on saanut nimensä viereisestä Kielajoesta.

Giellajohka, Inari

Majoitus- ja ravintolapalveluja tarjoava Giellajohka sijaitsee Lapissa Kaamasen ja Karigasniemen kylien puolivälissä. Nimensä se on saanut vieressä virtaavasta Kielajoesta, jonka saamenkielinen nimi on Giellajohka.

Karigasniementie 2920, Kaamanen

giellajohka.com/fi/

Kahvila Karhunpesä, Kurikka

Kahvila Karhunpesä sijaitsee Koskuen kylässä Etelä-Pohjanmaan Kurissa Valtatie 3:n varrella. Tarjolla on kahvilan tuotteiden lisäksi tukevampaakin ruokaa.

Tampereentie 2525, 61720 Koskue

kahvilakarhunpesa.fi

Ahvenisen kesäkahvila, Joensuu

Ahvenisen kesäkahvila palvelee asiakkaita nimensä mukaisesti kesäisin. Levähdysalueella Enon ja Lieksan välillä sijaitsevasta kesäkahvilasta saa kahvia ja leivonnaisia.

Ahvenisentie 1492, 81260 Ahveninen

viakarelia.fi/ruoka/ahvenisen-kesakahvila/

