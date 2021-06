Suomalaiset reissaajat: Suomi on upea, mutta kotimaan­matkailu on kallista ja tietyssä mielessä hankalaa

Suomalaiset reissaajat löytävät kotimaanmatkailusta sekä plussia että miinuksia.

–Tätä luontoa on tullut nähtyä jo ihan tarpeeksi.

–Suomessa on metsää ja järveä pohjoisesta etelään. Kaupungit ja kylät ovat kaikki samannäköisiä. Täältä ei saa enää kiksejä.

Näin kommentoi kaksi eri vastaajaa parissa suomalaisten reissaajien Facebook-ryhmässä, kun kyselin niissä kiinnostuksesta kotimaanmatkailuun tätä juttua varten.

Kommentteihin on jossain määrin helppo samaistua; minustakin Suomi on joskus tuntunut ihan liian tutulta. Osittain kyse on pelkästä tunteesta – olenhan nähnyt maasta vain paloja sieltä täältä – mutta myös siitä, että kieli, kulttuuri ja tavat ovat pääpiirteissään hallussa. Puuttuu se kutkuttava outous ja uutuus, jotka ulkomailla matkaillessa niin suuresti kiehtovat.

Asun Aasiassa, joten minulle Suomessa reissaaminen ei tarkoita arkea piristävää kotimaanmatkailua, vaan pitempää lomaa vaativaa ulkomaanmatkailua. Ja toisaalta: paljolti juuri siksi se on alkanut myös aivan uudella tavalla houkutella. Suomen luonnosta on tullut eksoottista ja erilaista. Se merkitsee upeaa, harvinaista vapautta.

Suomalainen mökkimaisema voi joskus tuntua liiankin tutulta.

Kotimaanmatkailun kalleus harmittaa

Kysymykseni herätti keskusteluryhmissä toki monia muitakin kommentteja, puolesta ja vastaan.

– Suomessa matkailu on kallista. Ulkomailla samalla rahalla saa paljon enemmän.

Eniten moitteita saivat Suomen kolea ja epävakaa sää sekä kalliit hinnat. Osa vastaajista kertoi säästävänsä rahat mieluummin ulkomaanmatkaan, koska kokee siten saavansa rahoilleen enemmän vastinetta.

– Etukäteen ei voi suunnitella tai varata juuri mitään. Kukapa vesisateessa, 10 asteen lämmössä haluaa olla mökillä, vesi- tai huvipuistossa tai oikein muuallakaan.

– Matkailu Suomessa on todella kallista, joten ei kiinnosta! Meillä on kahdeksanhenkinen perhe. Meinasimme toissa syksynä mennä Tampereelle kahdeksi yöksi ja Särkänniemeen. Matkan hinnaksi olisi tullut tuhat euroa ilman ruokia ja bensoja. Ostimme sen sijaan matkan Budapestiin. Kolme yötä siellä, lennot ja majoitus maksoivat 650 euroa. Ruoka oli paljon halvempaa ja nähtävää riitti. Kävimme myös vesipuistossa, johon liput maksoivat 15 euroa henkilöltä.

– Viime vuonna tein ensimmäisen road tripin Suomessa. Yritin parhaani mukaan budjetoida sen, ja kiva reissu olikin, mutta kallis. Tykkäisin lomillani syödä ravintolassa, mutta kun neljän hengen ateria maksoi melkein 80 euroa, kävimme vain yhden kerran. Samalla hinnalla olisi saanut koko porukalle lentoliput Liettuan Kaunasiin, jossa ruoka olisi ollut melkoisesti halvempaa.

Suomessa matkaillessa sää ei aina suosi lomailijaa.

– Suomessa on paljon ihania matkakohteita, mutta usein tulee lähdettyä lämmön ja auringon perään. Kun lisäksi kiehtoo historia ja hyvä ruoka niin harvemmin jään Suomeen niidenkään takia. Ja pakko myöntää – jos saan kolmen päivän kotimaanloman hinnalla viikon tai pari muualla, valinta on helppo. Tällaisen keskituloisen perusreissaajan pitää valita paras hinta-laatusuhde.

Pikkubudjetti vaatii viitseliäisyyttä

Toisaalta, kaikki matkailijat eivät koe Suomea kalliiksi:

– Paljon matkustaneena voin sanoa, että olen maksanut enemmän öistäni maailmalla kuin Suomessa. Suomessa monet museot ovat ilmaisia ja museokortti on edullinen. Lisäksi meillä on jokamiehenoikeudet, joiden vuoksi majoitus ei välttämättä maksa mitään.

– Suomessa voi matkustaa myös pienellä budjetilla, kunhan viitsii käyttää aikaa ja etsiä eri vaihtoehtoja verkkopalveluista. Olen matkaillut Suomessa aktiivisesti ainakin kymmenen vuoden ajan, ja hämmästellyt, miten edullisesti on löytynyt majoituksia ihan ympäri maata tinkimättä perusmukavuuksista, kuten omasta sisävessasta ja suihkusta.

Auto on kotimaassa liki välttämättömyys

Suomessa matkailu on monessa mielessä helppoa, mutta hankaluuksiakin siihen liittyy. Huonot liikenneyhteydet isojen kaupunkien ulkopuolelle nostettiin esiin – auto on monesti liki välttämättömyys.

Kotimaassa matkaillessa tiet ovat pieniä ja oma auto on tarpeen.

Moni mainitsi myös, että joillakin matkailualan yrityksillä olisi parantamisen varaa markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa. Olennaista tietoa on internetsivuilta monesti vaikea löytää tai se on puutteellista, ja yrittäjiin voi olla vaikea saada yhteyttä.

– Digiloikka ei ole oikein vielä onnistunut. Varauksen teko, tai edes tietojen saanti, on monesti haastavaa. Ei löydy hintoja eikä aukioloaikoja.

– Kotimaanmatkailussa hankalaa on se, että tieto kaikesta kivasta on hajallaan, ja kun suunnittelee matkaansa, pitää tehdä paljon haravoimista ja salapoliisityötä.

– Hankalaa on esimerkiksi välillä löytää tietoa kohteista, erikoisemmista kaupoista, ruokapaikoista ja majoituksista. Kaikkialla mainostetaan aina niitä viiden tähden ravintoloita ja majoituksia tai sitten ketjujen paikkoja. Hankalaa on ajoittain myös löytää tietoa siitä, miten jonnekin pääsee.

Kotimaan- ja ulkomaanmatkailu ovat kaksi eri asiaa

Suomessa matkailusta löytyy myös paljon plussia, ja monia se kiinnostaa – osa on innostunut siitä etenkin nyt pandemian myötä. Moni huomautti nauttivansa sekä kotimaan- että ulkomaanmatkailusta, sillä ne ovat kaksi eri asiaa.

Se jokin suomalaisessa mökkimaisemassa kuitenkin vetää puoleensa.

– Kiehtovaa Suomessa on maailman kaunein luonto ja Järvi-Suomen kivat kahvilat ja pysähdyspaikat, mökit, turvallisuus, pääosin hyväkuntoiset maantiet sekä palveluiden ja infrastruktuurin luotettavuus, mikä onkin maailman huippua. Suomi on iso maa, ja täältä löytyy keskenään erilaisia maisemia ja kulttuureita.

– Suomessa on paljon upeita kansallispuistoja ja sekä lyhyitä että pitkiä patikointireittejä. Itse olen alkanut vasta tänä keväänä harrastaa patikointia, ja on kyllä ollut upeita kokemuksia irti kiireestä ja ihmispaljoudesta.

– Suomessa on upeita hotelleja ja kylpylöitä. Italian matkan peruuntuessa menimme Aulangon kylpylään. Aivan sama vaikutus kuin ulkomaan matkalla. Kuntoilimme kuntosalilla, uimme, pyöräilimme pitkin järvenrantaa ja näimme upeita uusia paikkoja.

– Kotimaassa matkailemme maastopyöräilyä, melontaa, retkeilyä ja kiipeilyä harrastaen.

– Ulkomailla ja Suomessa matkailu eivät sulje toisiaan pois. Suomessa kulttuuri, kieli ja kaikki muukin on tuttua, joten kokemus on aivan erilainen kuin ulkomailla vieraissa kulttuureissa matkaillessa. Molemmille kokemuksille on paikkansa.

– Pandemian myötä olen löytänyt paljon pieniä ja kivoja kohteita erityisesti mökkiseudulla. Käytän rahaa kotimaan pieniin yrityksiin oikein mielelläni. Ulkomaan ja kotimaan matkailu eivät ole koskaan olleet vastakohtia toisilleen, nyt on vain aikaa ollut enemmän kotimaan matkailuun.

