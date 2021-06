Lappi on muutakin kuin eräilyä – listasimme kiinnostavimmat kulttuurikohteet

Tässä Lapin matkailun tärpit kesälle 2021.

Lappi tunnetaan luonnostaan ja retkikohteistaan, tarjolla on paljon muutakin kuin eräilyä.

Lappi on suomalaisen matkailun monipuolinen helmi. Viime kesänä korona sai monet suomalaiset matkailemaan Lappiin – ja rakastumaan siihen. Vaikka Lappi tunnetaan parhaiten luonnostaan ja retkikohteistaan, se on muutakin kuin pelkkää eräilyä.

Luonto on muovannut voimakkaasti elämää pohjoisessa, joten se on vahvasti läsnä lähes kaikessa lappilaisessa kulttuurissa. Tästä muistuttavat esimerkiksi useat taide- ja kulttuurinäyttelyt, joissa luonto kohtaa ihmisen.

Lappi on maantieteellisesti suuri alue, joten liikkumista helpottaa, jos käytössä on auto, vaikka Lappiin pääseekin helposti esimerkiksi junalla tai lentokoneella.

Koska koronatilanne voi muuttua, eivätkä kaikki kohteet ole välttämättä avoinna säännöllisesti. Aukioloajat kannattaa siis tarkastaa ennen vierailua.

Tiedekeskus Arktikum, Rovaniemi

Tiedekeskus ja museo Arktikum sijaitsee Rovaniemellä, aivan kaupungin keskustan tuntumassa, Kemijoen ja Ounasjoen haarassa. Rakennuksessa toimivat Lapin maakuntamuseo ja Arktinen keskus.

Keskuksessa on pysyviä näyttelyjä. Pysyvissä näyttelyissä vierailija pääsee tutustumaan muun muassa siihen, miten ihmiset, kasvit ja eläimet ovat sopeutuneet elämään pohjoisen äärimmäisissä olosuhteissa sekä pohjoisiin elinkeinoihin sekä Lapin sotaan.

Tiedekeskus ja museo Arktikum Rovaniemellä.

Arktikumia ylläpitävät Lapin yliopiston Arktinen keskus ja Lapin maakuntamuseo.

Siida-saamelaismuseo, Inari

Inarin kirkonkylässä sijaitseva saamelaismuseo ja luontokeskus Siidassa vierailija pääsee tutustumaan saamelaiseen kulttuuriin ja arktiseen luontoon. Siidassa on sekä pysyviä että vaihtuvia näyttelyjä. Pysyvissä näyttelyissä pääsee tutustumaan muun muassa Lapin luonnon ja perinteisen kulttuurin väliseen yhteyteen.

Siidassa on myös 800 metriä pitkä ulkomuseo, jossa on noin 50 erilaista rakennusta ja rakennelmaa, jotka kertovat kolmen eri saamelaiskulttuurin rakennus-, kulttuuriperinnöstä ja elinkeinoista.

Saamelaismuseo Siida sijaitsee Inarissa.

Myös saamelaismuseon toinen toimipiste sijaitsee Inarissa, Sevettijärvellä, jossa sijaitsee kolttasaamelaisten perinnetalo.

Siidan toiminnan taustalla ovat Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus.

Särestöniemi-museo, Kittilä

Kittilän Kaukosessa sijaitsevassa Särestöniemi-museossa pääsee tutustumaan kuvataiteilija Reidar Särestöniemen (1925–1981) taiteeseen ja asuin- ja elinympäristöön. Särestöniemeä pidetään yhtenä merkittävimmistä lappilaistaiteilijoista. Särestöniemi eli lähes koko elämänsä kotitilallaan.

Särestöniemen ensimmäinen ateljeekoti tuhoutui tulipalossa vuonna 1977, ja uusi ateljeekoti valmistui vuonna 1978. Alueella sijaitsee myös vanha Särestö, joka oli taiteilijan lapsuudenkoti. Vanhan Särestön tilat entisöitiin 2000-luvun alussa. Taiteen lisäksi museossa pääsee tutustumaan taiteilijan suvun tarinaan ja elämään.

Gallerian päänäyttely vaihtuu vuosittain. Toistaiseksi museoon pääsee vain ilmoittautumalla ennakkoon.

Ranuan Japanitalo, Ranua

Jos vierailulla Lappiin kaipaa jotain hieman erilaista, voi suunnata esimerkiksi eteläisessä Lapissa noin 45 kilometriä Ranuan keskustasta sijaitsevaan Japanitaloon. Japanitalo on Ranualla Simonjärven rannalla sijaitseva japanilaistyyppinen rakennus, joka on rakennettu vuonna 1998.

Ajatus talosta syntyi sen jälkeen, kun Ranua lahjoitti japanilaiselle ystävyyskunnalleen Iwasakimuralle tontin.

Japanitalo sijaitsee Ranuan Simojärvellä.

Japanitalossa vierailija pääsee tutustumaan japanilaiseen kulttuuriin keskellä Lapin luontoa. Talossa järjestetään vaihtuvia näyttelyjä, tapahtumia esimerkiksi koululaisille ja ryhmille.

Tankavaaran Kultamuseo, Sodankylä

Sodankylän ja Ivalon välissä, noin 90 kilometriä Sodankylän keskustasta pohjoiseen sijaitsee Tankavaaran kansainvälinen kultamuseo. Kesällä Kultamuseossa vierailija pääsee kokeilemaan vaskoolin käyttöä museon ulkoilma-alueella. Lisäksi museosta löytyy tietoutta Ylä-Lapin geologisista piirteistä, kullasta, kultamatkailusta Lappiin ja kultaan liittyvästä kulttuurista.

Museon kansainvälisellä osastolla voi tutustua kultaryntäyksiin eri puolilla maailmaa.

Museota ylläpitää Kultamuseosäätiö, ja se on auki kesäkuukausina joka päivä. Lähellä sijaitsee myös Urho Kekkosen kansallispuisto.

Vaskaajapatsas Tankavaaran Kultamuseon pihassa Sodankylässä.

Kylä-, kotiseutu- ja muut erikoismuseot

Lappi on myös pullollaan pieniä kylä- ja kotiseutumuseoita, joihin on helppo tutustua esimerkiksi taukojen aikana. Museoissa pääsee tutustumaan paikallisten elämään menneinä aikoina. Kylä- ja kotiseutumuseoita löytyy muun muassa Muoniosta, Pellosta, Tervolasta, Kolarista ja Enosta.

Lisäksi Lapista löytyy erikoismuseoita moneen eri tarpeeseen. Esimerkiksi Kemijärvellä sijaitsee tiettävästi maailman ainut moottorikelkka- ja sahamuseo. Museossa on esillä eri aikakausilta yli sata moottorikelkkaa ja yli 400 moottorisahaa.

Lisäksi Kemijärvellä Jousijärven kylässä sijaitsee Jousijärven bunkkerimuseo, jonka betoniesteet ja bunkkerit ovat Salpalinjan pohjoisin piste.

Kulttuurikeskus Pentik-mäki, Posio

Posiolla sijaitseva, 2 500 neliömetrin kulttuurikeskus Pentik-mäki, jossa valmistetaan yhä osa Pentikin tuotteista. Kulttuurikeskuksessa voi tutustua Pentikin keramiikkapajan historiaan sen perustamisesta näin päiviin asti.

Kulttuurikeskuksessa on muun muassa tehtaanmyymälä, museoita, näyttelyjä ja kahviloita.

Pentik Kotimuseossa on esillä esimerkiksi Pentikin varhaisvaiheen keramiikkaa, mutta myös yrityksen alkuaikojen nahkatuotteita sekä työvälineitä ja materiaaleja. Kotimuseo sijaitsee Anu ja Topi Pentikäisen perheen entisessä hirsitalossa.

Lisäksi kulttuurikeskuksessa on muun muassa kahvikuppimuseo.

Kirkkotupia Mantojärven rannalla Utsjoella. Tuvat olivat sukujen omistamia ja niissä yövyttiin kirkkomatkalla.

Utsjoen kirkkotuvat, Utsjoki

Utsjoen kirkkotuvat sijaitsevat noin kuusi kilometriä Utsjoen keskustasta etelään. Alueella on asuttu jo esihistoriallisella ajalla. 1800-luvun alusta peräisin olevat kirkkotuvat ovat entisiä saamelaisten sukujen tupia, joissa asuttiin suurten kirkkopyhien aikana.

Alun perin kirkkotupia oli 20, mutta nykyään niistä on jäljellä 14. Kaikki jäljellä olevat kirkkotuvat on entisöity. Ulkomuseo on auki ympäri vuoden, mutta kesäisin tupiin voi tutustua oppaan avulla.

Alueella sijaitsevat myös Utsjoen kirkko, joka Suomen ja EU:n alueen pohjoisin kirkko, 1700-luvulta peräisin Pyhän Ulrikan sakasti ja Utsjoen pappila. Museovirasto on määritellyt ne valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Lampivaaran Ametistikaivos, Sodankylä

Sodankylän ja Pelkosenniemen rajalla, Pyhä-Luoston kansallispuistossa sijaitseva ametistikaivos on yksi maailman ainoista jalokivikaivoksista, joihin vierailijat pääsevät sisään. Kaivoksessa ei louhita suurilla koneilla, eikä sitä myydä raaka-aineeksi. Vierailijat pääsevät etsimään itselleen oman ametistin kaivoksesta.

Vierailijat pääsevät kaivoksella tutustumaan alueen geologiaan, historiaan ja jalokivien käyttöön ja ominaisuuksiin.

On hyvä huomata, että kaivokselle ei pääse omalla autolla, vaan lähin parkkipaikka sijaitsee 2,5 kilometrin päässä.

Joulupukin Pajakylä, Rovaniemi

Noin kahdeksan kilometriä Rovaniemen keskustasta Ivalon suuntaan sijaitseva Joulupukin Pajakylä palvelee vierailijoita myös kesäisin. Pajakylässä on myös kesäisin tekemistä koko perheelle.

Joulupukin tapaamisen lisäksi Pajakylässä voi ylittää napapiirin ja vierailla Tallitontun kotieläinpihalla. Lisäksi voi tutustua Pajakylän ensimmäiseen rakennukseen, Rooseveltin majaan, jonka ympärille koko kylä on rakennettu.