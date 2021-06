Suomen parhaat rannat – Riku ja Tunna paljastavat ehdottomat suosikkinsa, yksi on Espoon tuntematon helmi

Riku Rantala ja Tunna Milanoff hehkuttavat uusimmassa kirjassaan muun muassa Espoossa sijaitsevaa Diksandin uimarantaa.

Espoossa sijaitseva Diksandin uimaranta on yksi Riku Rantalan ja Tunna Milonoffin suosikeista.

Viime syksynä julkaistu Madventures Suomi: Matkaopas (Johnny Kniga 2020) esittelee kotimaisten matkakohteiden helmet.

Riku Rantalan (oikealla) ja Tunna Milonoffin Madventures Suomi: Matkaopas (Johnny Kniga 2020) esittelee kotimaisten matkakohteiden helmet.

Riku Rantala ja Tunna Milonoff listaavat kirjassa Suomen parhaimmat biitsit.

Tältä näyttävät Rantalan ja Milonoffin suosikit:

Vattajaniemen biitsi, Kokkola

Vattajaniemen biitsi sijaitsee Kokkolassa.

Vattajaniemen hiekkarannalle pääsee nauttimaan rantaelosta kesällä, kun puolustusvoimat ei harjoittele alueella.

Venäjänhiekka, Tiilikkajärven kansallispuisto

Venäjänhiekka on saanut lempinimen Itä-Suomen Copacabana. Kyseessä on upea, valkea hiekkaranta, todellinen salattu helmi.

Ärjänsaari, Oulujärvi

Ärjänsaaren hiekkarantaa ei ole vielä moni löytänyt.

Asumaton Ärjänsaari oli pitkään Kajaani Oy:n virkistyskäytössä, mutta nyt sen hiekkarannasta ja metsästä pääsevät nauttimaan muutkin. Moni ei ole vielä löytänyt paikkaa.

Huuhanranta, Ruokolahti

Ruokolahden Huuhanranta on valittu monesti Suomen parhaiden hiekkarantojen joukkoon. Silti se on rauhallinen.

Kalajoen Hiekkasärkät

Kalajoen Hiekkasärkät on klassikkokohde.

Hiekkasärkistään tunnettu klassikkokohde on noin kolmen ja puolen kilometrin mittainen.

Yyteri, Pori

Suomen tunnetuin biitsi on monitoimikohde, jossa on tarjolla lekottelua, tapahtumia, jäätelönsyöntiä ja pelejä. Rantaa on kuusi kilometriä.

Diksandin uimaranta, Espoo

Diksandin uimaranta luonnontilainen ranta Espoossa.

Aivan pääkaupungin kupeessa sijaitseva Diksandin uimaranta on Pentalan saaren helmi. Kyseessä on luonnonsuojelualueella oleva luonnontilainen ranta. Pentalaan pääsee vuoroveneellä.

Ivalojoen uimaranta

Hellepäivää vietettiin Ivalojoen rannalla vuonna 2013 näin eksoottisesti.

Joen mutkaan muodostunut ranta sijaitsee Ivalon kaupungin tuntumassa. Vastarannalla voi bongata myös poroja.

