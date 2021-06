Karun kaunis Hailuoto on kesän upeimpia kohteita – mielettömät maisemat tarjoileva ranta ja muut ”pakko pysähtyä” -vinkit

Oulusta Marjaniemeen on noin 70 kilometriä. Reitin polkaisee sähköpyörällä edestakaisin yhden päivän aikana.

Hailuoto on kuin tehty pyöräilykohteeksi. Vaihtelevat maisemat, lauttamatka ja vanhan kalastajakylän tunnelma pitää kokea joka kesä. Pyöräilyturistia ihastuttaa tasainen maasto, mäkiä ei tule vastaan ainuttakaan.

Hailuodon saaren läpi kulkevan Luovontien päätepiste, Marjaniemi, on sopiva sähköpyöräilykohde, kun lähtöpaikkana on Oulu, jonne on rakennettu kattava pyöräilyopasteiden verkko.

Lähdin matkaan Oulun pohjoispuolelta Kuivasjärveltä. Matkaa Marjaniemeen kertyy pyöräteitä pitkin noin 70 kilometriä. Siitä on lauttamatkaa noin 7 kilometriä.

” Mäkiä ei tule vastaan ainuttakaan.

Ennen Oulunsaloa pysähdyspaikkana on Pullapirtin kahvila.

Oulussa on helppo pyöräillä, kun pääreittien opastus on saatu kuntoon.

Oulusta voi lähteä Hailuodon suuntaan melkeinpä mistä vain, opasteet näyttävät tien. Isokokoisia tauluja on ripoteltu sopivien etäisyyksien päähän eri puolille kevyen liikenteen väyläverkostoa.

Mukava ja vaihteleva reitti on esimerkiksi Oulun pyöräilyn pääreitti numero 11, joka lähtee kauppatorilta ja suuntaa Oulunsaloon. Mantereen puolella voi pyöräillä kevyen liikenteen väyliä pitkin melkein koko matkan. Hailuodossa kevyen liikenteen väylää on vain kuntakeskuksessa.

Reitin varrella heti alkupäässä ovat muun muassa Hollihaan viheralue, Heinäpään urheilukeskus, Limingantullin ostosalue sekä Äimäraution ravirata ja siirtolapuutarha.

Limingantullin jälkeen voi vilkuilla Oulunlahden omakotialueen pihoja. Ennen Oulunsaloa pikainen pyrähdys Vihiluodon merenrantaan esittelee yhden Oulun seudun kauneimmista asuinalueista.

Oulunsalosta matka jatkuu lauttarannan suuntaan Hailuodontietä pitkin. Tauon voi pitää vaikka Varjakan baarissa.

Oulunsalon lauttarannassa voi lauttaa odotellessa virkistäytyä Riutunkarin kahvilassa, jossa Kauko Ervasti myy matkailijalle makoisat munkit. Sen jälkeen onkin aika nauttia 25 minuutin lauttamatkasta. Kesäisin autoilijoiden on jonotettava lautalle, mutta pyöräilijät pääsevät kyytiin jonottamatta.

Varjakan pysähdyspaikka on grilli-kahvila.

Pyöräilyturistin ei tarvitse jonottaa Hailuodon lautalle.

Lauttamatkan jälkeen matka jatkuu Riutunkarista suoraa tietä pitkin Marjaniemeen. Luovontietä pitkin matkaa kertyy saaren läpi noin 29 kilometriä.

Alkumatka on puuduttava. Jos pysähdyt, niin varaudu paarmojen hyökkäykseen!

Hailuodon kuntakeskukseen kertyy noin 20 kilometrin matka lauttarannasta. Piristävän pysähdyksen jälkeen loppumatka Marjaniemeen sujuukin ripeästi.

Marjaniemen majakka on otettu käyttöön vuonna 1872.

Kalastajamökkien alue on aivan Marjaniemen satamassa.

Takaisin Ouluun päin polkiessa on pysähdyttävä Huikussa Farestiina-kahvilassa. Yrittäjä Jouko Ervastin pizzalla jaksaa taas jatkaa matkaa.

Jos omaa sähköavusteista pyörää ei ole, Oulussa voi vuokrata menopelin esimerkiksi Rentka Oy:stä, eKitkasta, eFatbike Vuokrauksesta tai Oulun pyörävuokraamosta. Hinta 59–90 euroa vuorokausi.

Marjaniemen retkeen käytin Trekin District +2 Stagger-pyörää 500 Wh:n akulla. Valtaosan matkasta poljin Tour-avusteella. Reitillä ei ole yhtään mäkeä, joten Turbo-avusteelle ei ollut käyttöä ja siksi sähkö riitti Oulusta Marjaniemeen hyvin, kuudesta pykälästä oli perillä jäljellä vielä kaksi. Pyörän akun lataaminen onnistui Luotsihotellissa. Eco-avusteella sähkö riittää myös matkalle takaisin päin.