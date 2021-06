Kauneudestaan ylistetty ranta ja muut tärpit Ahvenanmaalle – älä missaa näitä!

Täällä kannattaa käydä! Lue tärpit itsehallintoalueelle.

Mitä Ahvenanmaalla kannattaa käydä katsomassa? Saarilla voi viettää aktiivista lomaa tai rentoutua hyvän ruoan ääressä.

Pikkuinen Ahvenanmaa on helppo kiertää vaikka polkupyörällä, sillä maasto on tasaista ja tiet hyvässä kunnossa. Pyörän voi vuokrata esimerkiksi Maarianhaminasta.

Pääkaupunki Maarianhamina

Vierailu on luonnollisinta aloittaa pääkaupungista, sillä saapuupa paikalle omalla veneellä tai risteilyaluksella, molemmille löytyy satama kaupungista. Maarianhamina on noin 12 000 asukkaan kaupunki, jossa asuu noin kolmasosa maakunnan asukkaista. Kaupungista löytyy ravintoloita, hotelleja, baareja, museoita ja kauppoja ja tekemistä myös lapsille.

Jos haluaa rantalomalle, sekin onnistuu: kävelymatkan päässä on useita rantoja. Onpa yksi Ahvenanmaan rannoista, Eckerössä sijaitseva Degersand, listattu jopa Euroopan kymmenen kauneimman rannan joukkoon.

Maarianhaminan keskustassa kulkee Torikatu.

Lilla Holmenin uimaranta Maarianhaminan keskustassa.

Keskiaikaiset kirkot

Ahvenanmaalla on yhteensä 16 kirkkoa; osa keskiaikaisia kivikirkkoja, osa keskiajalta peräisin puisia kirkkoja. Finströmin kunnassa sijaitseva Finströmin eli Pyhän Mikaelin kirkko on yksi Suomen parhaiten säilyneistä keskiaikaisista rakennuksista. Sen on arvioitu valmistuneen 1450-luvun puolivälissä. Aiemmin paikalla oli puukirkko, josta on säilynyt kaksi 1100-luvun veistosta.

1200-luvulla valmistuneita ovat muun muassa Sundin ja Saltvikin kirkko. Saltvikin kirkko sijaitsee paikalla, jolla sijaitsi myöhäisrautakaudella ja viikinkiajalla merkittävä kauppapaikka.

Eckerön kirkko Länsi-Ahvenanmaalla

Ahvenanmaan nuorin kirkko, Pyhän Yrjön kirkko valmistui 1927. Sen suunnitteli arkkitehti Lars Sonck, joka on suunnitellut myös useita muita rakennuksia Ahvenanmaalla ja varsinkin Maarianhaminassa.

Museolaiva Pommern ja merenkulkumuseo

Maarianhaminassa merenkulkumuseossa pääsee kokemaan, miten meren läheisyys on vaikuttanut ahvenanmaalaisten elämään. Siellä voi tutustua myös yleiseen merenkulun historiaan pienoismallien avulla sekä laivanrakennuksen historiaan.

Vuonna 1903 Skotlannissa rakennettu purjealus Pommern on toiminut museoaluksena vuodesta 1952. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen saksalainen kauppalaivasto jaettiin voittajavaltioiden kesken, ja ahvenanmaalainen Gustaf Erikson osti laivan Kreikalta.

Museolaiva Pommern.

Maarianhaminan merenkulkumuseo.

Rahtialuksena Pommern kuljetti muun muassa puutavaraa Skandinaviasta Etelä-Afrikkaan asti. Museoaluksen näyttelyistä ja ylläpidosta vastaa Ahvenanmaan merenkulkumuseo, jonka edustalla se sijaitsee.

Kastelholman linna, Sund

Kastelholman linna on Sundin kunnassa, ja se on Ahvenanmaan ainut keskiaikainen linna. Rakentamisen tarkka aloitusvuosi ei ole tiedossa, mutta työ aloitettiin 1300-luvun lopulla. Siellä on mm. tyrmä, jossa Juhana-herttua piti vankina veljeään kuningas Erik XIV:ttä ja tämän vaimoa Katariina Maununtytärtä.

Kastelholman linna Sundissa.

1745 linna tuhoutui tulipalossa, minkä jälkeen se rapistui. 1800-luvun lopulta alkaen linnaa on entisöity useaan kertaan ja nykyisin linna toimii museona.

Linna on auki yleisölle kesäisin, jolloin siellä järjestetään päivittäin kiertokäyntejä.

Huippukokin Smakby

Aivan Kastelholman linnan vieressä sijaitsee Strömsö-tv-sarjasta tutun huippukokin, sekä Ruotsissa että Suomessa Vuoden kokiksi valitun Michael Björklundin ravintola Smakbyn. Sen yhteydessä on myös puoti sekä tislaamo.

Vanhoja venäläisiä tykkejä Bomarsundin linnoituksessa.

Bomarsundin linnoitus, Sund

Jos jatkaa Kastelholman linnalta tietä eteenpäin vielä 10 kilometriä, pääsee Oolannin sodan Bomarsundin linnoitukselle. Täällä engelsmannit hyökkäsivät ja tuhosivat 1854 Venäjän valtakunnan läntisen vartion Krimin sodassa. Kuvista voi paikan päällä katsoa, miten hieno rakennelma kiviraunio onkaan ollut. Käy myös pohjoistornilla, joka ensimmäisenä otti vastaan iskun.

Enighetenin kestikievari, Degerö

Föglön saarella sijaitsee 1700-luvun rakennuksissa kestikievari, joka on toiminut myös käräjätalona. Kievari perustettiin jo 1625 palvelemaan Tukholma-Turku-matkalaisia. Tilalla on useita pieniä rakennuksia, joissa voi yöpyä, sekä ravintola. Degerbyn pikku kylä on hurmaava kohde muutenkin.

Maakuntaan voi tutustua kätevästi pyörällä.

Vaeltaminen ja luonto Ahvenanmaalla

Luontopolkujen ja vaellusreittien pituus vaihtelee 1–60 kilometrin välillä. Vaelluksella voi päästä kokemaan niin muinaisjäännöksiä, kulttuurirakennuksia kuin näköaloja. Myös opastettuja vaelluksia on. Saaren läpi kulkee Pyhän Olavin merireitti, joka alkaa Turusta ja päättyy Norjan Trondheimiin. Ahvenanmaalla reitti on jaettu etappeihin, joista voi käydä läpi osankin.

Luontopolut vaihtelevat kilometristä kahdeksaan, vaikeusasteeltaan helposta keskivaikeaan. Ahvenanmaalla on myös useita näkötorneja.