Jonotitko viime kesänä tunteja lossiin? Kokosimme hiljaiset helmet, joissa ehkä ihan koko Suomi ei lomaile samaan aikaan

Näissä kohteissa ei liene pahaa ruuhkaa.

Suomalaiset matkailivat viime kesänä ennätyksellisen paljon kotimaassa, koska koronaviruspandemian vuoksi ulkomaille matkustamista ei suositeltu. Ulkomaanmatkailu näyttää tulevanakin kesänä epävarmalta, joten kotimaassa matkailu vaikuttaa turvalliselta vaihtoehdolta myös kesällä 2021.

Oli kyseessä sitten luontokohde tai kaupunki, viime kesänä monessa suositussa kohteessa ihmisiä saattoi olla monen makuun jopa liikaa, ja moni paikka pääsi ruuhkautumaan pahoin. Esimerkiksi Turun saaristoa kiertävällä rengasreitillä ruuhkaa oli pahimmillaan jopa satoja metrejä. Myös muun muassa Koli ruuhkautui ajoittain, kun ihmiset jonottivat ottamaan kuvia Suomen kansallismaisemissa.

Ilta-Sanomat esittelee vaihtoehtoja suosituille suomalaisille matkakohteille.

Saaristolaismaisemaa Kökarissa.

Kökar Ahvenanmaalla

Jos Turun rengastien viime kesän ruuhkat eivät tänä kesänä houkuta, voi suunnata esimerkiksi pidemmälle merelle Ahvenanmaan saaristossa sijaitsevaan Kökarin saariryhmään. Saariryhmä koostuu asutusta saaresta ja tuhansista pienemmistä saarista ja luodoista. Pääsaarella asukkaita on noin 250. Kökariin pääsemiseksi ei tarvitse omaa venettä, vaan sinne pääsee lautalla sekä Suomesta että Ahvenanmaalta.

Vanhan Rauman lumoa

Viime kesänä Hangossa koettiin lomapiikki kun suomalaiset matkustivat Suomen eteläisimpään kaupunkiin lomalle. Jos lomalla haluaa hieman kauemmas pääkaupunkiseudusta, voi lähteä esimerkiksi länsirannikolle Raumalle. Vanha Rauma valittiin vuonna 1991 Unescon maailmanperintölistalla esimerkkinä hyvin hoidetusta pohjoismaisesta puukaupungista.

Kotkan ja Haminan seutu

Turun saariston rengastien lisäksi myös muualla Varsinais-Suomessa oli viime kesänä runsaasti vierailijoita. Tulevana kesänä voi sen sijaan suunnata esimerkiksi Kotkan ja Haminan seudulle. Seudulta löytyy niin kaunista luontoa, kulttuuria, historiaa kuin aktiivista tekemistäkin. Kun on kolunnut kaupungit läpi, voi suunnata merelle saaristoon.

Raaseporin linna on hurmaava.

Raaseporin linna

Jos kesällä haluaa kokea historian havinaa ja nähdä linnan, mutta esimerkiksi Turun linna tai Suomenlinna ovat jo tuttuja, voi suunnaksi ottaa 1370-luvulla rakennetun Raaseporin linnan. Suomen etelärannikolla sijaitseva linna oli menneinä aikoina Uudenmaan hallintokeskus, josta valvottiin merenkulkua ja kaupankäyntiä Suomenlahdella. Helsingin ja Tammisaaren kaupunkien perustamisen jälkeen linna hylättiin. Linna ehti olla autiona yli 300 vuotta ennen kuin sen entisöiminen aloitettiin 1800-luvun lopulla.

Metsää Salamajärven kansallispuistossa.

Salamajärven kansallispuisto

Oulangan Karhunkierros on ollut jo vuosia Suomen suosituimpia vaelluskohteita, ja viime kesän kotimaanmatkailun vuoksi myös suosittu luontokohde ruuhkautui ajoittain. Vaihtoehtona Karhunkierrokselle voi pitää vaellusta osin Keski-Suomessa ja osin Keski-Pohjanmaalla sijaitsevassa Salamajärven kansallispuistossa. Kansallispuiston pisin reitti, Hirvaan kierros on noin 60 kilometriä pitkä, mutta reittejä on myös lyhyempiä ja yksi niistä on esteetön.

Oulussakin on huvipuisto, Vauhtipuisto.

Oulun Vauhtipuisto

Ovatko Linnanmäki ja Särkänniemi jo tuttuja, mutta haluat kesällä huvipuistoon? Suomessa on useita pieniä huvipuistoja, jotka eivät kenties ole aivan yhtä suuria, suosittuja ja tunnettuja, mutta silti tutustumisen arvoisia. Oulun Hietasaaressa sijaitsee esimerkiksi Vauhtipuisto, jossa on yli 20 erilaista laitetta, joissa varsinkin perheen pienimmät viihtyvät varmasti.

Jääkarhut paistattelivat päivää Ranualla kesällä 2017.

Ranuan eläinpuisto

Jos Korkeasaari on nähty ja haluaa kokea jotain erilaista, voi suunnaksi ottaa esimerkiksi Ranuan eläinpuiston Ranualla, Etelä-Lapissa. Eläinpuisto on erikoistunut arktisiin ja pohjoisiin eläinlajeihin. Eläinpuisto on ainut paikka Suomessa, jossa voi nähdä esimerkiksi jääkarhun. Yhteensä eläinlajeja Ranualla on noin 50 ja eläinyksilöitä noin 200.