Iso Mies leirintäalue Karstulassa on yksi Suomen leirintäalueiden helmistä.

Suomen parhaat leirintäalueet – yhdessä on hiekkaranta kuin Rivieralla

Tarjolla biisoniburger, yhteinen kasvimaa, hiekkaranta kuin Rivieralla, rajavyöhykkeen musta käsi, metro…

Suomen yli 400:lla leirintäalueella yöpyi ennätysmäärä matkailijoita viime kesänä. Tulevasta kesästä odotetaan vähintään yhtä vilkasta.

Listasimme leirintäalueiden helmiä ja erikoisuuksia.

Leirintäalueilla yöpyvät matkailijat arvostavat eri asioita. Perheet etsivät paikkoja, joissa riittää tekemistä lapsille, ja lemmikkien kanssa liikkuvat arvostavat leirintäalueita, joissa myös lemmikkien viihtyminen on huomioitu.

– Ei riitä se, että saa matkailuvaunupaikan tai mökin, pitää olla myös tekemistä. Monilla on mukana myös omia maastopyöriä ja muita harrastusvälineitä. Leirintäalue toimii usein tukikohtana, josta lähdetään harrastamaan ja tutustumaan ympäristöön, kuvailee Antti Saukkonen Suomen Leirintäalueyhdistyksestä.

Saukkosen mukaan leirintäalueille on tehty paljon ennakkovarauksia, mikä on korona-ajan erityispiirre.

– Mökit menevät tosi hyvin kaupaksi, ja paljon on kysytty pitkäaikaisista paikoista: entistä useampi haluaa varata vaunulleen paikan koko kesäksi.

Normaalikesänä matkailija viipyy leirintäalueella keskimäärin vähän alle kaksi vuorokautta, mutta nyt viihdytään pidempään.

Leirintäalueen tasosta kertoo tähtiluokitus. Se perustuu luokitustarkastajan katselmukseen, ja tasoa arvioidaan yhteispohjoismaisten vaatimusten mukaisesti.

Yhden tähden leirintäalueella on tilaa vähintään 25 leiriytymispaikkaa sekä vessat, suihkut ja keittopaikat. Mitä enemmän tähtiä on, sitä enemmän on sähköistettyjä vaunu- ja autopaikkoja ja palveluita.

Viiden tähden alueen on täytettävä yli 40 kriteeriä: alueella pitää olla ympärivuorokautinen valvonta, runsaasti vapaa-ajan aktiviteetteja, ravintola täysillä anniskeluoikeuksilla, lastenhoitajapalvelu, lämpöeristetyt huolto- ja palvelurakennukset sekä online-varauspalvelu.

Tällä hetkellä Suomessa on viisi viiden tähden leirintäaluetta: Rastila Camping Helsingissä, Lomakylä Santalahti Kotkassa, Rauman Poroholma, Matkailukeskus Rauhanlahti Kuopiossa ja Manamasalon Leirintäalue Vaalassa.

Leirintäalueiden helmet

1. Tervo-Caravan, Tervo

Karavaanarit valitsivat Pohjois-Savossa sijaitsevan Tervo-Caravanin Suomen parhaaksi leirintäalueeksi. Kyseessä on pieni, 33-paikkainen leirintäalue Äyskosken rannalla. Asiakkaat ovat kuvailleet paikkaa luonnossa viihtyjän paratiisiksi.

Leirintäpaikoilta avautuu upea järvinäkymä, ja alueella on hyvät kalastus- ja retkeilymahdollisuudet. Palloilu ja leikkikentät tarjoavat tekemistä kaikenikäisille, ja esteettömyyskin on huomioitu. Modernia aluetta kehutaan siistiksi ja palvelua erinomaiseksi.

Erikoisuus: Leiriytyjien käytössä kasvilava, josta saa vapaasti ottaa salaattia ja muita kasviksia.

Pitkäjärven leirintäalue Kokemäellä.

2. SF-Caravan Pitkäjärvi, Kokemäki

Kokemäellä Pitkäjärven rannalla sijaitseva Pitkäjärven leirintäalue jakaa Tervo-Caravanin kanssa Suomen parhaan leirintäalueen tittelin. Viihtyisällä leirintäalueella on 150 paikkaa ja paljon harrastustarjontaa, kuten 18-väyläinen frisbeegolfrata, polkupyöriä, soutu- ja polkuveneitä, sup-lautoja ja kajakki, sekä hienoja ulkoilureittejä ja marjastus- ja sienestysmaastoja.

Leirintäalueen yhteydessä toimii myös Pitkäjärven vapaa-aikakeskus, jossa järjestetään erilaisia tapahtumia, leirejä, juhlia ja kokouksia.

Erikoisuus: Lemmikeille löytyy oma aitaus ja uimapaikka.

Karavaanialue Iso Mies sijaitsee järven rannassa.

3. Karavaanialue Iso Mies, Karstula

Neljän hehtaarin alueella valtatie 13:n varrella Karstulassa sijaitseva pieni perhevetoinen leirintäalue on luonnonkaunis, rauhallinen ja lämminhenkinen leirintäalue, jossa on teltta- ja matkailuajoneuvopaikkoja sekä kaksi mökkiä neljän hehtaarin alueella.

Hyvin hoidetut tilat, kotoinen ilmapiiri ja tunnelmalliset järvenrantasaunat ovat Ison Miehen valtteja. Yleiset saunavuorot ovat lauantaisin, jolloin myös savusauna lämpiää kaikille asiakkaille.

Alueella on beachvolley-kenttä, 4-väyläinen frisbeegolfrata ja lasten leikkipaikka.

Erikoisuus: Lemmikeille on oma, kahden hehtaarin ulkoilualue uimarantoineen.

4. Rio Grande ja Green Field, Kauhava

Jos haluaa tarjota vauhdikkaita elämyksiä lapsille, suunnaksi voi ottaa Powerparkin leirintäalueen.

Vaihtoehtoja on kaksi: Green Field Camping, joka sijaitsee vehreällä peltoaukealla ratsastuskeskuksen läheisyydessä tai Rio Grande, josta on huvipuistoon 1-1,5 kilometrin matka. Molemmissa on erittäin tasokkaat palvelut ja modernit huoltotilat.

Telttailu on mahdollista vain Green Fieldissä.

Huvivaltio PowerParkin palvelut ovat lähellä, mutta silti sopivan välimatkan päässä.

Erikoisuus: Rio Granden ulkouima-allas ja mahdollisuus yöpyä puuhun rakennetussa mökissä.

Nallikarin leirintäalue Oulussa.

5. Nallikari Lomakylä, Oulu

Neljän tähden Nallikari Oulussa on pitkäjänteisesti kehitetty leirintäalue, ”helmien helmi”, joka sijaitsee neljän kilometrin päässä kaupungista ja jossa kaikki mahdolliset palvelut löytyvät läheltä. Kuuluisaa, kilometrin pituista hiekkarantaa on kuvailtu Suomen kauneimmaksi, ja se on aivan Lomakylän vieressä.

Pohjolan Rivieraksi kutsutun Nallikarin alueella on paljon tilaa hengittää. Lomakylän palvelut ovat erittäin tasokkaita ja mökit huippuluokkaa. Alueella riittää aktiviteetteja kaikenikäisille.

Karavaanarien mielestä Nallikarin vaunu- ja matkailuautopaikat ovat parasta mitä voi saada. Telttailijat taas kehuvat telttailualuetta rauhalliseksi. Teltta-alue on iso. Paikassa on ajanmukaiset huoltorakennukset, sauna- ja kokoustilat ja ravintola. Ympäristöasiat on otettu mallikkaasti huomioon, mistä kertoo Green Key -sertifikaatti.

Erikoisuus: Hiekkaranta kuin Rivieralla

6. Harrinivan Lomakeskus, Muonio

Suomen ja Ruotsin välisen rajajoen rannassa sijaitseva Harrinivan Lomakeskus on rauhallinen paikka lähellä palveluita. Monien mielestä sijainti Muonionjoen rannalla tekee tästä paikasta ainutlaatuisen. Kävijät arvostavat myös Harrinivan aktiviteetteja, joita löytyy pihapiiristä.

Esimerkiksi Euroopan suurin rekikoirakeskus on näkemisen arvoinen kohde. Porotilallekin voi tehdä retken, ja automatkan päässä toimii saman yrityksen Arctic Sauna World. Koskenlaskua ja kalastustakin on vieraille tarjolla.

Karavaanarit kuvailevat paikkaa tasokkaaksi, omaperäiseksi ja monipuoliseksi. Teltta- ja caravan-alueet ovat pienimuotoisia ja kodikkaita, ja majoittua voi myös hirsi- tai saunamökissä.

Erikoisuus: Mahdollisuus päästä hoitamaan rekikoiria

Rastilasta on hyvät yhteydet Helsingin keskustaan.

7. Rastila Camping, Helsinki

Rastilan kartanon päärakennuksen ympärillä Vuosaaren merimaisemissa sijaitseva Rastila on viiden tähden leirintäalue ja harvinainen paikka Suomessa ja Euroopassa, sillä metroasema sijaitsee vain 50 metrin päässä. Matkailija voi helposti ottaa haltuunsa koko kaupungin palvelut ja nähtävyydet. Esimerkiksi Linnanmäelle, Korkeasaareen ja Suomenlinnaan on Rastilasta mainiot yhteydet

Palveluiltaan tämä leirintäalue on huippuvarusteltu, hyvä esimerkki siitä, mitä leirintäalueen pitää olla. Aktiviteetteja löytyy golfista, vesiliikuntaan ja luonnon rauhasta nautiskeluun.

Perinteisten vaunu- ja asuntoautopaikkojen lisäksi Rastilassa on telttapaikkoja, vuokramökkejä ja Kesähostelli Karavaani.

Erikoisuus: Metroasema kivenheiton päässä

8. Lomakeskus Tommolansalmi, Mikkeli

Korpijärven rannalla sijaitsevaa Tommolansalmea kuvaillaan idylliseksi, pieneksi ja luonnonläheiseksi leirintäalueeksi.

Koska alue on väljä, omaa tilaa riittää. Kävijöiltä leirikeskusyrittäjät saavat paljon kiitosta kangasmetsämaastosta, jonka siimekseen on mukava leiriytyä omaan rauhaan. Huoltorakennus on siisti ja juuri uusittu.

Paikasta on lyhyt matka Repoveden kansallispuistoon, ja muitakin Etelä-Savon ja Saimaan suosikkikohteita on lähistöllä. Lapsille tarjotaan runsaasti ilmaisia aktiviteetteja. Lomakeskuksesta voi myös kohtuuhintaan vuokrata soutuveneen, kanootin tai sup-laudan ja lähteä piknikille läheiseen Korpisaareen. Myös polkupyöriä on vuokralla, samoin kalastusvälineitä.

Luontopoluille ja järveä kiertäville reiteille pääsee helposti.

Erikoisuus: Alueella on perinteinen puusauna, jota asiakkaat itse lämmittävät.

9. Lomakeskus Himmerki, Posio

Kirkasvetisen ja kalaisan Kitkajärven rannalla sijaitseva Lomakeskus Himmerki on kokemisen arvoinen leirintäalue: siisti, rauhallinen ja hiljainen. Kauniissa kangasmaastossa on upeita leiripaikkoja ja niiden lähellä modernit keittiö- ja suihkutilat.

Luonnossa ja erämaassa viihtyville on Posiolla monenlaista nähtävää, kuten ainutlaatuinen Korouoman rotkokanjoni ja sen jääputoukset, Riisitunturin kansallispuisto sekä Livojärven ja Hietajärven kauniit hiekkarannat, joita kutsutaan Posion Rivieraksi. Himmerkin pihastakin lähtee vaellusreittejä.

Veneitä ja kajakkeja on vuokralla, joten retkeillä voi myös Kitkajärvellä. Kun Posiolla ollaan, Pentikin myymälässä ja Kansainvälisessä Kahvikuppimuseossa on aivan pakko poiketa.

Himmerki on Green Kay -kohde, eli se täyttää kansainvälisen kestävän matkailun ympäristöohjelman.

Erikoisuus: Paikallinen ruokalista, jossa siikaa ja muikkua lähijärvestä, sekä luonnon antimia lähimetsistä

Vaalimaa Camping sijaitsee itärajan läheisyydessä.

10. Vaalimaa Camping, Virolahti

Vaalimaan rajanylityspaikan tuntumassa sijaitseva vanha ”retroleirintäalue” on sijaintinsa puolesta kokemisen arvoinen kohde.

Paikka on Suomenlahden rannalla, ja omaa rantaviivaa sillä on noin 200 metriä. Matala, hiekkapohjainen ranta on lapsillekin oikein passeli. Leirintäalue on pieni ja rauhallinen, varsinkin nyt, kun ulkomaan turistit puuttuvat. Alueella on paljon kukkia ja istutuksia.

Kauppakeskus ZSAR Outlet Village on noin 4 kilometrin päässä, ja lähin taajama on Virojoki, josta löytyy palveluita. Haminaan on matkaa 30 kilometriä.

Leiripaikkoja on niin pyörien päällä matkaaville kuin telttailijoille ja mökkiyöpyjille.

Erikoisuus: Itärajan läheisyys ja rajavyöhykkeen ”musta käsi”

11. Camping Halsuan Helmi, Halsua

Halsuan Helmi (Masalan Lomakylä) on nimensä mukaisesti ihan helmi. Halsuanjärven rannalla Keski-Pohjanmaalla sijaitseva leirintäalue kuvaillaan lomailijan keitaaksi.

Karavaanareille on 10 hehtaarin alueella yli 300 paikkaa pistokkeineen, ja telttailijatkin ovat tervetulleita. Reissaajalla on mahdollisuus valita majapaikkansa metsän laidalta, nurmelta, soralta tai aivan rannan läheisyydestä. Mökissäkin voi majoittua.

Halsuan Helmessä satsataan hyvään ruokaan ja asiakaspalveluun.

Huoltorakennuksia on useampia ja rannassa saunamaailma sekä puusaunan yhteydessä juuri käyttöön otettu ulkoporeamme. Aktiviteettejä on sup-lautailusta sähköläskipyöräilyyn, soutuun, minigolfiin ja rantalentikseen. Lapsille on leikkipaikka.

Erikoisuus: Lemmikit ovat tervetulleita ravintolaan.

Siikaranta sijaitsee meren rannassa.

12. Siikaranta Camping, Reposaari

Siikaranta Camping Selkämeren maisemissa on luonnonkaunis rauhallinen merenrantapaikka, jossa disko ei jytää ja jota ei juurikaan mainosteta. Joka tänne eksyy, rakastuu paikkaan.

Leirintäalueen yrittäjät toivovat, että perheet löytäisivät Siikarannassa yhteistä tekemistä ja rentoa aikaa, ”ilman että juoksisivat rannekkeet käsissä vempaimelta toiselle”.

Asenne näkyy siinäkin, että leiripaikasta voi lähtöpäivänä jäädä nautiskelemaan ilman lisäkustannuksia niin pitkäksi aikaa kuin haluaa. Leiriytymään voi tulla milloin vaan ja millaisella asumuksella haluaa. Mökkejäkin löytyy.

Siikarannasta pääsee metsäpoluille, ja kävijät kehuvat myös 6 kilometrin pituista Reposaari-kierrosta, joka kulkee kauniisiin maisemiin ja näyttää Reposaaren historiaa ja monia puolia.

Erikoisuus: Mahdollisuus pysäköidä matkailuauto tai -vaunu 20 metrin päähän merestä

13. Papinniemi Camping, Uukuniemi

Etelä-Karjalan maisemissa sijaitsevaa Papinniemen leirintäaluetta kutsutaan Itä-Suomen jalokiveksi. Kirkasvetinen ja puhdas Karjalan Pyhäjärvi ympäröi paikkaa, jossa leiripaikkoja on rannassa niemen molemmin puolin.

Lapsiystävällinen uimaranta, tasokkaat uudet mökit poreammeineen, perinteiset väljästi rakennetut saunamökit, modernit huoltorakennukset sekä lähiruokaa tarjoava ravintola ovat Papinniemen valtteja. Parasta monien mielestä on paikan rauhallisuus.

Asiakkaille vuokrataan sup-lautoja, kanootteja, kajakkeja, soutuveneitä, paljuja sekä sähköavusteisia sähköpyöriä. Kelluvan saunalautankin voi vuokrata, ja siellä voi myös yöpyä. Tänä kesänä on valmistunut leikkipuisto lapsille.

Erikoisuus: Camping-yrittäjän veljellä on kuuluisa Etelä-Karjalan biisonifarmari, ja Papinnimessä on tarjolla biisoniburgereita.

Henna-Maaria Norring luotsaa Karavaanialue Ison Miehen toimintaa.

Matkakokemus syntyy myös palveluhengestä

SF-Caravan ry:n toiminnanjohtaja Timo Piilonen muistuttaa tähtiluokituksen kertovan vain leirintäalueen teknisestä laadusta, ei esimerkiksi paikan palveluhengestä, henkilökunnan toiminnasta tai alueen tapahtumista.

– Se elämys voi tulla niin monesta muustakin asiasta kuin leirinnästä. Kun itse mietin leirintäalueita, jotka ovat jääneet takavuosilta erityisesti mieleen, yksi sellainen on Karstulassa sijaitseva Iso Mies. Paikan isäntä, savusauna ja rennon rauhallinen ilmapiiri tekivät suuren vaikutuksen.

Vuonna 1991 toimintansa aloittanut Karavaanialue Iso Mies on vienyt monen muunkin kuin Piilosen sydämen. Piilosen kuvailema isäntä on Eero Humppi, joka edelleen pitää huolta asiakkaiden viihtymisestä, mutta varsinaisesti leirintäaluetta luotsaa Henna-Maaria Norring, joka edustaa yrittäjäperheen kolmatta sukupolvea.

Yrittäjä kolmannessa polvessa, Henna-Maaria Norring pyörittää isoisänsä Eero Humpin perustamaa Iso mies -leirintäaluetta.

Norring kertoo, että asiakaspalautteiden perusteella juuri hyvä tunnelma ja ilmapiiri ovat Ison Miehen valtteja tänäkin päivänä.

– Jotenkin meille on osunut hyväntuulisia ihmisiä, jotka luovat sen ilmapiirin. Asiakkaat tykkäävät myös meidän saunoista: täällä on savusauna sekä perinteisiä, puulämmitteisiä rantasaunoja, joista suosituin on ollut punainen pieni sauna lähellä vesirajaa. Lauteilta näkee järvelle mukavasti.

Iso Mies viettää tänä kesänä 30-vuotissynttäreitään. Vaikka leirintäalue on toiminut vuodesta 1991, ikää ei huomaa mistään: paikat ovat todella siistissä ja hyvässä kunnossa.

– Yksi asiakas kysyi, että onko tämä vasta remontoitu, Norring hymyilee.

Iso mies-leirintäalue sijaitsee Karstulassa.

Viime kesänä Iso Mies sai harvinaisen paljon vieraita. Jokainen kotimaanmatkaaja otettiin ilolla vastaan.

– Se oli tosi hyvä kesä. Hienoa, kun ihmiset ovat heränneet siihen, että Suomestakin löytyy paljon hyviä paikkoja. Aika usein kävi niin, että asiakkaat, jotka ajattelivat tulevansa vain yhdeksi yöksi, jäivätkin meille pidemmäksi aikaa.

Tulevallekin suvelle on tullut ennakkovarauksia mukavasti.

– Jotkut ovat kertoneet valinneensa mieluummin tällaisen kolmen tähden leirintäalueen, sillä näissä ei ole niin paljon porukkaa kuin viiden tähden paikoissa.

Norringin mukaan todella monet matkustavat nykyään koirien kanssa. Isossa miehessä lemmikeille on kahden hehtaarin ulkoilualue ja koirille myös oma uimaranta.

– Melkein joka toisessa vaunussa tai autossa on koira, ja on täällä kissojakin käynyt.