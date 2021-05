Uutuuskirja listasi Suomen TOP-saunat: mukana paikka, jota ulkomaalainen toimittaja kuvaili ”pimeäksi luolaksi”

Uutuuskirja listaa saunat, joista saa parhaat löylyt.

Alkuvuonna IS listasi Lapin upeat saunaelämykset. Niihin kuuluvat muun muassa Saariselällä sijaitseva, legendaarinen Kiilopään savusauna sekä suorastaan hulppea, viiden erilaisen saunan kokonaisuus Artic Sauna World Muoniossa.

Sauna-aiheisiin pureutuu myös Kati Kelolan uutuuskirja Vaihtuvia maisemia, 100 ideaa maata pitkin matkailuun (Kati Kelola ja Gummerus Kustannus Oy 2021).

Kirja antaa inspiroivia vinkkejä kestävämpään matkustamiseen.

Vinkkien mukana on kohteita Suomesta ja maailmasta. Kotimaan parhaat löylyt kirjaan ovat listanneet Saunavuoro-kirjan tekijät Ville ja Heli Blåfield.

Kerromme TOP-listalta osan suosikeista.

1. Myllysaaren rantasauna, Lappeenranta

Lappeenranta on upea kesäkaupunki, joka on saanut komean lempinimen: Etelä-Karjalan Monaco.

Kaupungissa kannattaa vierailla ympäri vuoden, sillä siellä sijaitsee yksi julkisten saunojen helmistä.

Myllysaaren rantasauna aukeaa toukokuun lopulla.

Myllysaaren rantasaunalla naisten ja miesten vuorot ovat arkisin eri päivinä.

Lappeenrannan kaupungin ylläpitämä yleinen sauna sijaitsee Myllysaaressa, Saimaan rannalla. Blåfieldit kuvailevat Myllysaaren rantasaunaa paikaksi, jossa on vahva, paikallinen tunnelma.

Erityistä on, että naistenvuorolla kävijöiden joukossa voi olla paikallisia venäläisiä saunojia, joilla on mukanaan vesimelonia ja muita eväitä.

Myllysaaren rantasaunassa on talvisin myös avanto. Naisten ja miesten vuorot ovat arkisin eri päivinä.

Osoite: Myllysaaren yleinen rantasauna sijaitsee Myllysaaren uimalan ja uimarannan tuntumassa, Lappeenrannassa.

Aukiolo: Sauna aukeaa 31.5.2021.

2. Kotiharjun sauna, Helsinki

Toinen uutuuskirjan esille nostama sauna on tuttu ainakin helsinkiläisille. Kalliossa sijaitseva Kotiharjun sauna on paikallistunnelman aistimiseen mitä mainioin paikka. Paikallinen saunaetiketti ja -kulttuuri on rakentunut vuosikymmenien aikana, sillä sauna on toiminut vuodesta 1928 lähtien.

Kotiharjun sauna sijaitsee Helsingissä.

Saunan suosiosta kertoo jotakin se, että korona-aikana saunalle perustettiin Facebookissa tukiryhmä.

Kotiharjun sauna on elämys saunojille ja ulkopuolisille. Virvokkeita voi nauttia pyyhe päällä kadun varressa saunan ulkopuolella, mikä piristää sekä saunojia että ohikulkijoita.

Osoite: Harjutorinkatu 1, 00500 Helsinki

Aukiolo: Sauna on auki

3. Tampereen helmet: Kaupinojan sauna ja Rajaportin sauna

Tampereelta Blåfieldien TOP-listaukseen on valittu peräti kaksi saunaa. Toinen niistä on Näsijärven rannalla sijaitseva Kaupinojan sauna, toinen Rajaportin sauna Pispalan puutaloalueella.

Rajaportin saunassa vieraili taannoin myös palkittu saksalainen toimittaja ja kirjailija Kai Strittmatter, joka etsi suomalaisen onnellisuuden salaisuutta viikon kestävällä Suomi-lomallaan.

Rajaportin sauna on perinteikäs.

Rajaportin sauna Tampereella.

Rajaportin saunaa hän kuvaili ”pimeäksi luolaksi, jossa kuusi-seitsemän miestä istuu tiivisti vierekkäin lauteilla.”

Blåfieldit kuvailevat Rajaportin löylyhuonetta hieman toisin.

”Valkoiseksi rapattu löylyhuone on kuin Suomi-versio katakombista: löylyihin kiivetään ylös laudepankolle kyyristelemään. Jos menee porukalla, kivaa on, että jäähyllä kaikki istuvat saunarakennuksen puutarhassa yhdessä, vaikka naisille ja miehille on erilliset saunat.”

Rajaportin sauna on ajankohtainen myös siksi, että suomalainen saunaperinne lisättiin vastikään Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

Lue lisää: Suomalainen saunaperinne pääsi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon

Lisäksi Museovirasto valmistelee paraikaa kolmen yleisen saunan erityislakisuojelua. Nämä saunat ovat Kotiharjun sauna ja Arlan sauna Helsingissä –sekä Tampereen Rajaportin sauna.

Rajatorpan sauna:

Osoite: Pispalan valtatie 9, 33250 Tampere

Aukiolo: Sauna on auki

Kaupinojan sauna:

Osoite: Kaupinpuistonkatu 1A, 33500 Tampere

Aukiolo: Suljettu toistaiseksi

