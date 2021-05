Matti kavereineen panee olutta Keran purettavissa varastohalleissa, joista tuli mini-Berliini: ”Oltiin että vau”

Espoon Keraan on syntynyt kaupunkikeidas. Tarjolla on liikuntaa, taidetta ja olutta.

SOK:n varastohallit Espoossa ovat yhtäkkiä muuttuneet mini-Berliiniksi. Matti Nikkonen kavereineen pitää siellä panimoa ja ravintolaa.

Kaveripiiri osoitti hajoamisen merkkejä 1990-luvun lopulla, kolmenkympin kynnyksellä. Bändikavereita, opiskelussa tulleita ystäviä. Matti Nikkonen päätti estää sen ja perusti yhdistyksen, Väsyneet sedät, jotta porukka tapaisi edes kaksi kertaa vuodessa.

Kaikenlaista tehtiinkin yhdessä.

Sitten Matin naapuriin muutti brasilialainen IT-ammattilainen Luca, Luciano Coelho, hyvä tyyppi, joka hyväksyttiin Väsyneiden setien jäseneksi kahden vuoden virallisen prosessin jälkeen.

Luca oli paneutunut nörtin intohimolla chilin kasvatukseen, mutta sitten hänen kiinnostuksensa siirtyi amerikkalaistyylisiin oluisiin. Aluksi piti tehdä vain yksi olut ja hunajasimaa väsyneille sedille, mutta homma lähti käsistä.

2018 päätettiin perustaa panimo, Tired Uncle Brewery; Lucan kanssa kun puhutaan enkkua. Ensin teetettiin olutta muualla Lucan resepteillä, mutta yhtäkkiä oltiinkin ostettu panimolaitteet.

Ja nyt 47-vuotias Matti Nikkonen kavereineen on avannut 80-paikkaisen olutterassin Tired Uncle’s Taproomin Espoon Keraan, SOK:n vanhoihin varastohalleihin.

Matti Nikkonen panimokaupassa. Kaveripiirin Väsyneet sedät -yhdistyksestä on kehittynyt käsityöläispanimo.

Tired Uncle -panimon osakkaat Robert Löflund ja Matti Nikkonen skoolaavat oman panimon tuotteilla.

Ihan kuin Berliinin hipsterikeskittymissä

Menikö lähijuna Berliiniin asti? Kun jää pois Keran asemalla ja näkee harmaan betonilinnoituksen muraalit, jää haukkomaan henkeään. Radan varressa on huikea urbaanin kaupunkikulttuurin keskittymä.

Harva espoolainenkaan tietää, mikä on Kera, koska siellä ei ole juuri muuta kuin Inexin logistiikkakeskus. Sen toiminta siirtyi Sipooseen pari vuotta sitten. Aikanaan Keran kautta kulki puolet Suomen elintarvikkeista, enää vähän kuivatavaraa.

Paikalle tullaan rakentamaan asuinalue, mutta sitä ennen halleissa on aikaa leikkiä. Yhdeksän jalkapallokentällistä tilaa, enemmän kuin kauppakeskus Jumbossa.

Matti Nikkonen ja panimoyritykseen lähteneet setäkaverit olivat jo päätymässä Pitäjänmäelle, kun kuulivat Kerasta.

– Oltiin että vau. Ajateltiin vain, että mitä tästä tuleekaan, hän kuvaa ensikäyntiä.

Kun panimo tuli Keraan, halleissa oli padelkentät, itukasvattamo Silmusalaatti, rengashotelli sekä golf ja snooker tulossa.

Nyt on mm. pesiksen sisäkenttä, jättimäinen punttisali, tennistä ja ampumarata. Toukokuun lopulle on nykytaiteen Concreate Urban Art Festival. Sisälätkä ja skeittiparkki BMX-ramppeineen avaavat pian.

– Tämä on ihanteellinen leikkikenttä. Täällä saa tehdä mitä vain, koska tämä puretaan. Ollaan kuin Liisa Ihmemaassa. Mitä ikinä ehdottaa, SOK peukuttaa, Nikkonen ylistää vuokraisäntäänsä.

– Ja yksi tämän paikan siisteimmistä puolista on se, että tämä tullaan purkamaan. Se tuo jo nyt luopumisen tuskaa, ja se lisää mielenkiintoa.

Pohjoisosaa alettaneen purkaa ensi kesänä. Nikkonen uskoo hallien olevan pystyssä 5–8 vuotta. Rakentaminen on jo viivästynyt.

Keran Halleilta löytyy kaupunkikeidas.

Espoon Keraan on varastohalleihin syntynyt liikunnan, taiteen ja oluen kaupunkikeidas.

Tired Unclen tuotanto keskimäärin tuhat litraa viikossa

Tired Uncle pani Kerassa ensimmäisen oluensa kesäkuussa. Nyt puoliammatilliseksi ryöpsähtänyt tuotanto on tuhatkunta litraa viikossa. Olutta myydään ravintoloihin, omassa kaupassa sekä K-kaupoissa.

Puoli vuotta sitten Keraan tuli toinenkin käsityöläispanimo, 8-bit Brewery. Heinäkuussa valmistuvat kiertolaispanimo Masiksen tilat. Britanniasta yksi panimo on käynyt katsomassa paikkaa. Synergiaetua tuo hallinaapuriksi muuttanut olutharrastuskauppa Panimonurkkakin.

Olutbussikierroksia Otaniemen panimoiden kanssa

Kesäksi on yhteistyötä Otaniemessä toimivien Fat Lizardin ja Olarin panimon kanssa.

– Espoossahan on paljon pienpanimoja. Puhuin siitä VisitEspoolle ja ne innostuivat.

Sen seurauksena Keraan ja Otaniemeen ideoitiin heinä-elokuulle lauantaisin opastetut kierrokset panimoissa, ja bussi kuskaa paikkojen välillä tauotta. Pari vuoroa ajettaneen suoraan Helsingistä, mutta Otaniemeen pääsee helposti metrolla ja Keraan junalla.

Viime viikonloppuna avatun terassin lisäksi Kerassa voi nautiskella olutkulttuurista Taproomin 50-paikkaisessa ravintolassa. Sitä pyörittää osakkaana Matin vaimo Maiju Nikkonen, ravintolaosaaja hänkin. Uusperheen kolme teinipoikaa on välillä palkattu apukäsiksi.

Ravintolaan tulee sisäpuisto: talvellakin voi pelata petankkia ja pingistä. Se tehdään yhdessä viheryritys Innogreenin kanssa. Pohdinnassa on humalaseinä, jonka satoa hyödynnettäisiin oluenteossa. Ideoita on.

Maiju Nikkonen pyörittää Tired Uncle’s Taproomin terassia ja ravintolaa.

Tired Uncle’s Taproomin sisätilat.

Matti ja Maiju Nikkonen Tired Uncle’s Taproomin terassilla.

Tired Uncle Brewery on myös osakkaana Kaisaniemessä juuri avautuneessa Juova-olutbaarissa, jossa on 26 hanassa pienpanimotuotteita ja panimoiden nurkkauksia. Väsyneiden setien mielenmaisemaa luovat Chesterfield-sohvat ja putkiradiot.

Lapsuus vanhassa oopperassa – ”ei ollut lastenhoitajia”

Matti Nikkonen rakastui ravintola-alaan teininä. Hän on taiteilijaperheestä Helsingin Töölöstä.

– Mutta kasvoin vanhassa Oopperassa. Ei ollut lastenhoitajia, hän sanoo.

Isä oli oopperalaulaja Harri Nikkonen, baritoni joka lauloi ETYKin avajaisissakin Finlandiatalossa. Äiti Tuula Källström-Nikkonen on balettitanssija ja repetiittori, harjoittaja. Matti naureskelee kaatuneensa kulisseissa siskon kanssa nahistellessaan niin että verhot heiluivat kesken esityksen.

Isä oli sitä mieltä, että töitä pitää tehdä nuoresta, ja kun siskon kummisetä omisti Katajanokan kasinon, Matti pääsi sinne 14-vuotiaana kesätiskariksi. Seuraavana kesänä hän yleni kölviksi, harjoittelijaksi.

– Ihailin keittiömestareita ja halusin itsekin sellaiseksi.

Niinpä hän opiskeli keittiömestariksi ja teki töitä ravintoloissa mutta päätti opiskella myös rakennuspiirtäjäksi. Alat yhdistyivät ammattikeittiöiden suunnittelussa.

Viimeiset vuodet Nikkonen on ollut elintarvikeyhtiö Feeliassa tuotekehitysjohtajana ja suunnitellut puolivalmiita ja valmiita aterioita lähinnä ravintoloihin.

– Olen unelma-ammatissani. Saan käyttää luovuutta.

Sekin linkkaa Tired Uncle -juttuun. Hän haluaa muuttaa olutravintolakulttuuria.

– Juovassa ja Taproomissa hanat ovat pääosassa, mutta ruoka on elintärkeässä sivuosassa: edullisia, pieniä, hyvältä maistuvia ruoka-annoksia. Jonkin verran tilanne on parantunut Suomessa, mutta yhä on paljon friteerattuja sipulirenkaita ja mozzarellatikkuja. Tämä on mun ajatus siitä, miten haluan muuttaa maailmaa.

Matti Nikkonen panimolla.

Kestääko kaveruus, kaiken ydin?

Tired Uncle -yhtiössä on mukana viisi nelikymppistä kaverusta. Matti Nikkonen on innoissaan meiningistä ja vertaa sitä nuoruusvuosien bänditoimintaan.

– Olemme oman itsemme rokkitähtiä, ryhmässä mukana. Aika näyttää, leipääntyykö tähän.

Nyt jo on keskusteltu, miten kaverisuhteiden käy, kun tulee kiire ja puhutaan rahasta. Kaveruus on kuitenkin kaiken ydin, Nikkonen sanoo.

– Ehkä sitten vanhoina vetäydymme Taproomiin ottamaan oluet ja katsomaan firman numeroita. Se on se haave.

Keran hallit Karamalmintie 2, Espoo. Tired Uncle’s Taproomin aukioloajat ovat nykyrajoituksilla ke-to 12–19, la 10–19 ja su klo 12–19.

Concreate Urban Art Festival Keran halleissa 29.5. asti ke-pe 10–20, la 10–20.