Kun mökkinaapuri on mahdoton – ”Naapuri juoksi munaskuillaan ja huusi”

Mökkinaapureiden kanssa sattuu ja tapahtuu.

Mökkinaapuri riehui alasti, metelöi, kuljeskeli toisten tonteilla, tuijotti... Tarinoita riitti, kun Ilta-Sanomat selvitti lukijoiltaan, mitkä ovat olleet erikoisimpia asioita, joita heidän mökkinaapurinsa ovat tehneet.

Mökkiriitoja selvittävät juristit tietävät, että toisinaan riitoja puidaan oikeudessa asti. Jotta käräjäsaliin ei päädyttäisi, muutamia asioita kannattaisi pitää kirkkaana mielessä.

Kun ryhdyt tekemään mökilläsi jotakin tavanomaisuudesta poikkeavaa, mieti aina, miltä se kuulostaa ja näyttää naapurissa. Näin kiteyttää Omakotiliiton lakiasiantuntijana toimiva asianajaja, laamanni Harri Kontturi.

Hänen mukaansa naapuruussuhdelaki ja kotirauhan rikkomista koskevat rikoslain säännökset ovat yleisimmät lainkohdat, joita mökkiriidoissa tulkitaan.

– Tyypillinen juttu, jossa mennään lakikirja kainalossa katsomaan tilannetta, liittyy siihen, että on tehty jotakin luvatonta mökkinaapurin maalla. Jos esimerkiksi kaadetaan puita toisen puolelta tietämättä tarkasti, missä raja kulkee, tilanne voi johtaa isoihin riitoihin ja oikeudenkäyntikuluihin.

” Jos haluaa kuulla vain satakielen laulua eikä siedä kovaäänistä Suomi-rokkia, iltanuotiolta kuuluvaa laulua tai iloista naurua, voi syntyä kahnaus.

Erimielisyyttä aiheuttavat usein myös naapurista kantautuvat häiritsevät äänet, valot ja hajut.

– Jos haluaa kuulla vain satakielen laulua eikä siedä kovaäänistä Suomi-rokkia, iltanuotiolta kuuluvaa laulua tai iloista naurua, voi syntyä kahnaus. Tiedän tapauksia, joissa on menty niin pitkälle, että naapuri pakkaa autonsa ja lähtee kaupunkiin siinä vaiheessa, kun näkee, että savu nousee naapurin rantasaunasta.

Myös vesijetit koettelevat tiuhaan naapurisopua.

– Niistä on otettu yhteyttä viranomaisiin ja on saatettu mennä oikeusasteisiinkin. Vesiskootterit ja vesialueen äänekäs haitallinen käyttö kuuluu tavallisesti yleisten tai yhteisten vesialueiden haltijoille, jotka näissä tapauksessa yleensä ryhtyvät toimenpiteisiin sen jälkeen kun useampi rannalla asuva mökkiläinen on häiriintynyt.

Jokainen saa tontillaan äännellä mihin vuorokauden aikaan tahansa, sillä järjestyssääntöjä ei ole kuten kerrostalossa. Naapuruussuhdelaissa kuitenkin säädetään, ettei kenenkään kiinteistöstä saa aiheutua ylimääräisiä häiriöitä.

Ylittyykö kielletyn raja, sitä ei Kontturin mukaan ole aina helppoa osoittaa.

Kotirauhan rikkomisesta voi olla kyse, jos utelias naapuri hiippailee salaa toisen mökkipihaan. Mökin piha-alue nauttii kotirauhaa myös silloin, kun asukkaat eivät ole paikalla.

– Sinne ei kukaan saa mennä luvatta. Toisinaan syntyy epäilyjä, että naapuri on käynyt poimimassa marjat pensaasta, ottanut kukkia kukkamaalta, käyttänyt ulkohuussia tai lekotellut kiikkustuolissa.

” Jopa rangaistuksia on tullut, kun on luvatta ja toistuvasti käytetty toisen mökkitietä. On olevinaan vain kävelty tiellä, mutta todellisuudessa on haluttu tarkastella naapurin varustuksia.

Todistusaineistoa naapurin uteliaisuudesta on saatu riistakameroilla.

– Jopa rangaistuksia on tullut, kun on luvatta ja toistuvasti käytetty toisen mökkitietä. On olevinaan vain kävelty tiellä, mutta todellisuudessa on haluttu tarkastella naapurin varustuksia.

Naapuruussuhdelain mukaan mökkitontilla ei ole myöskään luvallista säilyttää jätteitä, jotka lemuavat ja keräävät rottia. Lemmikeistäkin tulee pitää huolta ja varmistaa, etteivät nämä kaki vääriin kukkapenkkeihin tai ärhentele naapureille.

Sen sijaan omalla pihalla tai laiturilla voi ottaa aurinkoa nakuna, ja tikkaakin voi heittää peppu paljaana, jos pihaan ei ole näköyhteyttä yleiseltä tieltä tai julkiselta paikalta. Sukukalleuksia ei kuitenkaan pidä varta vasten ryhtyä esittelemään naapureille, varsinkaan lapsille.

” Naapuria ei lähtökohtaisesti voi valita, sen kanssa on vain elettävä. Aina kannattaa keskustella ja neuvotella.

Kontturi muistuttaa keskustelun olevan paras tapa säilyttää naapurisopu.

– Naapuria ei lähtökohtaisesti voi valita, sen kanssa on vain elettävä. Aina kannattaa keskustella ja neuvotella. Kun mennään niin pitkälle, että juristit tarttuvat puhelimeen, kirjoituskoneeseen ja sanelimeen, silloin lopullinen välien meneminen on lähellä.

Suomi-viinaa, oopperaa ja alastomuutta

Kysyimme IS:n lukijoilta, mikä on unohtumattominta, mitä heidän mökkinaapurinsa on tehnyt. Ohessa kyselyyn tulleita vastauksia.

Uusi naapuri tuli esittäytymään ostettuaan lähistöltä mökin – ja joi samalla suoraan pullosta Suomi-viinaa. Kello oli 11.00 aamupäivällä. – Nainen, 57

Naapuri seisoi veneessä keskellä järvenselkää ja lauloi oopperaa. Kuuluisa oopperalaulaja. Joku olisi voinut tykätä, mutta minä en. En pidä oopperasta enkä oopperalaulajista. – Nainen, 53

Naapuri leikkaa ruohon, kun on jo melkein pilkkopimeää. Pelkää luultavasti ihmisiä. Joskus jättää leikkurin päälle ja menee sisälle pitkäksi aikaa. – Nainen, 58

Naapuri on rakentanut pihaterassia monta kesää peräkkäin. Naku naku naku – pauketta kuuluu usein ja uskomattoman pitkään, jopa pyhäisin ja sunnuntaisin, juhannuksenakin. – Nainen, 57

Naapuri tuli ihan tontin rajalle virtsaamaan, kun olimme saunan terassilla vilvoittelutaouolla. Hänen ohjelmaansa kuuluu myös kalastelu saunamme edustalla juuri samaan aikaan, kun olemme saunassa lauantai-iltana. – Nainen, 41

Naapurit tuijottivat porukalla saunomistamme ja uimistamme. Eivät malttaneet mennä pois tuntikausiin, kun saunoimme välillä. – Nainen, 56

Naapuri juoksi munaskuillaan juovuspäissään mökkinsä pihalla ja huusi suoraa huutoa. Irrotteli sananmukaisesti. Ei välittänyt, vaikka sinne joku meni. Meno jatkui. Huuto kuului puolen kilometrin päähän. Muuten oli rauhallinen ja hiljainen mies. – Nainen, 56

Naapuri tuli saunaan juttusille, kun olimme perheen kanssa saunomassa. – Nainen, 51

Naapuri käveli kovassa humalassa ja Aatamin asussa mökkipihan läpi kantaen 6-metristä puunrunkoa. Lisäksi hän kertoi äskettäin melkein hukkuneensa, kun oli lähtenyt ylittämään 200 metriä leveää järveä uimalla. – Mies, 26

Vastarannalla kesäasuntoaan pitää muuan vanha, saita mies. Hänen mökistään on maalattu vain pihapiiriin näkyvä julkisivu, samoin aitasta ja saunasta. Kaikki vuoden aikana kertyvät jätteet hän säästää aitan taa vain polttaakseen ne valtavan paksun savun kera juhannuskokossa. – Mies, 32

Mökkinaapuri ajelee traktorillaan pihassaan eestaas aina, kun on mökillä. Tätä on jatkunut vuosia. Ajelu kestää tuntikausia joka kerta. En ymmärrä, mitä maansiirtotöitä voi olla vuosien ajan, kun ei ole peltoa. – Nainen, 50

Kerran mökille tullessani 85-vuotias naapuri oli koivussa neljän metrin korkeudessa. Oli pakko mennä auttamaan ja ohjeistaa, että vastaisuudessa kannattaa teettää hommat nuorilla. – Mies, 60

Naapuri sahasi moottorisahalla puita aamukuudelta mökkitonttiemme rajalla. Omat lapset olivat silloin pieniä ja nukkuivat huonosti, joten me aikuiset olimme tuohon aikaan juuri saaneet unen päästä edes jotenkin kiinni. Silloin ei naurattanut – eikä oikeastaan vieläkään. – Nainen, 42

Naapurin herra käy aina alasti uimassa, kun on teinityttöjä rannassa. – Nainen, 52

Naapuri katsoi omalta tontiltaan, kun me sammutimme palavaa savusaunaa. Ei tullut apuun. – Nainen, 58

Naapuri on kaatanut puita meidän puoleltamme, kaivanut ojaa ojan viereen saadakseen lisää maata ja käynyt koputtamassa laudanpätkällä peltikattoa keskellä yötä. Hän on ampunut lasten leluja tohjoksi. Kun kuvasimme koiraa uimassa, naapuri juoksi ilkosillaan lantiota pyörittäen vastapäiselle laiturille, että pääsisi heppinsä kanssa kuvaan. Ja niin edelleen... – Nainen, 52

Usein poissa ollessamme vieraileva naapurin mies tuli taas kerran mökkipihaan kun luuli, että ketään ei ole paikalla. Istuin sisällä sohvalla ja katselin, kun naapuri tupakoi kuistillamme ja katseli paikkoja. Pari tuntia myöhemmin hän pyöräili pihaan uudelleen. Yllättyi, kun olinkin istumassa kuistilla. Hätäpäissään sanoi, että olisi miehelleni ollut asiaa, mutta mies ei liene kotona, kun auto ei ole pihassa. Kun sanoin, että mies on tuolla sisällä, tuli kiire keksiä, mitä se asia oli. Änkytykseksesi se meni! – Nainen, 56

IS selvitti mökkeilytapoja ja -sattumuksia verkkokyselyllä 1.–7.4.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 212 ihmistä. Oheiset kertomukset on poimittu kyselyn vastauksista.