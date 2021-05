Virossa E11-metsävaellusreitin kehityksestä on vastannut Maatilamatkailuyhdistys. –Viro on muutakin kuin Pärnun kylpylät ja Tallinnan vanha kaupunki. Metsävaellusreitin varrella on tarjolla yli 400 historiallista paikkaa ja luontokohdetta, yhdistyksen johtaja Anneli Kana kertoo.­