Ahkioita vetävien porojen jono liikkuu hitaasti erämaassa. Lumessa näkyvät vain petojen jäljet. Vanhalla kauppareitillä kulkevat nyt matkailijat.

Pororaidot eli porokaravaanit kulkivat Koillismaan erämaissa satoja vuosia sitten. Ne kuljettivat tavaroita Venäjältä Vienan kauppareittiä pitkin Suomeen, tai Kainuusta ja Kuusamosta Ouluun.

Pisimmillään poroilla kuljettiin satojen kilometrien pituisia ja useita viikkoja kestäviä matkoja koskemattomien erämaiden halki.

Porojen ahkioissa kuljetettiin arkipäivän elämässä tarvittavia aineita ja tavaroita, kuten turkiksia, suolaa, jauhoja ja tervaa. Pororaidot loppuivat 1900-luvun alkupuolella, kun hevoset korvasivat porot rahdin kuljettajina.

Vienan kauppareitti kulki aikoinaan Kainuusta Vienaan ja Perämereltä Vienanmerelle. Se noudatteli mahdollisimman helppokulkuista maastoa ja valtaosin kuljettiin vesistöjä pitkin. Vanhimmat merkinnät reitistä Vienaan löytyvät 1500-luvun asiakirjoista.

Esa Ukonmaanaho on kouluttanut poroja nuoruudesta asti.­

Iso-Syötteen ohjelmapalveluissa työskentelevä rekiporojen kouluttaja Esa Ukonmaanaho on aina halunnut kulkea Vienan kauppareittiä pitkin perinteisesti eli poroilla.

Kymmeniä vuosia poroja kouluttanut mies on unelmoinut pitkästä porovaelluksesta jo vuosia.

Pienen palasen unelmaa Ukonmaanaho pääsi maistamaan maaliskuussa, kun hän järjesti ensimmäisen pororaidon Oulun Ylikiimingistä Pudasjärven Panumalle. Matkaa kertyi 50 kilometriä ja siihen käytettiin aikaa pari päivää.

Panuman kylä on ollut vanhan Vienan kauppareitin etappipaikka, jossa pororaidot ovat pysähtyneet matkalla Ouluun ja takaisin Vienaan. Panuma tunnetaan eteläisen poronhoitoalueen vanhana porokylänä. Perinteistä poroelinkeinoa harjoitetaan elinvoimaisesti edelleen.

– Se oli huikea kokemus. Porot veivät joukkoa koskemattomien erämaiden halki. Emme nähneet kuin petoeläinten jälkiä lumessa. Yövyimme porotilojen kämpissä, jotka ovat hyvin varusteltuja. Letkassa oli mukana kymmenen poroa, Ukonmaanaho kertoo retken kokemuksista.

Pitkä retki antoi ohjelmapalvelutoiminnassa mukana oleville varmuuden siitä, että vanhan ajan pororaitosta voidaan paketoida kiinnostava tuote matkailijoille.

Porot kulkevat maastossa peräkkäin. Kyydissä olevien on pukeuduttava sään mukaan.­

” Pitkän matkan aikana pääsee perusteellisesti ja syvälle luontoon, se on ihan eri asia kuin parin tunnin metsäretkeily.

Iltaisin aikaa vietetään yhdessä tulistellen.­

Koskematon luonto, hiljaisuus ja puhdas ilma ovat koronaepidemian aikana nousseet entistä enemmän suosioon. Ja koronan hiljentämänä aikana ohjelmapalvelun työntekijöillä on ollut aikaa ideoida ja testata uusia palveluja.

– Toivoisin että ihmiset heräisivät perinteiseen liikkumiseen. Suomalaiset ovat innostuneet nyt luontomatkailusta entistä enemmän. Pororaidon voi siirtää tavarankuljetuksesta matkailukäyttöön. Se on hyvä jatkumo luontomatkailulle. Pitkän matkan aikana pääsee perusteellisesti ja syvälle luontoon, se on ihan eri asia kuin parin tunnin metsäretkeily, Ukonmaanaho kuvailee.

Pitkälle raitomatkalle ei entiseen aikaan lähdetty koskaan yksin. Seurueissa oli yleensä 2–5 miestä ja suuri määrä poroja, joita vaihdettiin vetojuhtina matkan aikana. Iltaisin porot päästettiin irti syömään. Aamulla ne taas koottiin matkaa varten.

Ukonmaanahon ensimmäisen pororaidon mukana kulki kuusi ihmistä koronaepidemian rajoitusten takia. Kymmenestä porosta osa oli nuoria, joita vielä koulutetaan matkailukäyttöön.

Uteliaat porot tekevät tuttavuutta matkalaisten kanssa.­

Rekiporoja pitää kouluttaa vuosia ennen kuin ne ovat valmiita matkailijoiden kyydittämiseen.­

Ensimmäinen pororaito kulki 50 kilometrin matkan Oulun Ylikiimingistä Pudasjärven Panuman kylään.­

Ukonmaanaho asuu Ylikiimingissä, josta tuli Oulun kaupunginosa kuntaliitoksessa vuonna 2009. Liitoksen ansiosta Oulun kaupungista 40 prosenttia kuuluu poronhoitoalueeseen.

Hänen mielestään talven matkailutuotteeksi suunniteltu pororaito on kiinnostanut asiakkaita heti.

– Syksylle on myyty jo lyhyitä retkiä, eli kiinnostusta on. Kevään aikana paketoimme tästä selkeän tuotteen. Vaihtoehtoina ovat päivän retki, johon voi osallistua lasten kanssa sekä pitkä, erämaayöpymisiä sisältävä reissu, joka sopii aikuisille.

Ukonmaanaho on varma, että koronan jälkeisessä elämässä ihmisillä on suuri tarve päästä liikkeelle ja luontoon. Matkailuyritysten on varauduttava uudenlaiseen tilanteeseen huolella.

– Pororaidon reittiähän voi jatkaa Taivalkoskelle ja Kuusamoon asti, mutta silloin aikaa on varattava tarpeeksi.