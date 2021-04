Mira muutti perheineen Malesiaan – nämä 7 asiaa piti muuttaa ajattelussa, jotta tropiikista tuli suomalaiselle koti

Tropiikissa on mukava asua, kunhan hoksaa ja hyväksyy muutaman asian, kirjoittaa viidettä vuotta Malesiassa asuva Mira Jalomies.

Päiväntasaajalla asuminen voi mielikuvissa tarkoittaa lähinnä palmurannalla lekottelua, mutta todellisuudessa se on sitä vain hetkittäin.­

1. Kannattaa elää auringon rytmissä

Kostean nihkeä kuumuus ja kohtisuoraan paahtava aurinko ovat päiväntasaajan tuntumassa jokapäiväisiä onnen ja riesan aiheita. Alkuvaiheessa täällä asuessani oli aina hirveä hiki, iho tahmea ja olo nääntyneen nuutunut, mutta hiljalleen olen oppinut tropiikin tahdin.

Niksi on ulkoilla ja liikkua joko oikein aikaisin tai kyllin myöhään; auringonnousun ja -laskun lempeässä valossa, hämärässä tai pimeässä. Jos entisessä elämässäni noin kello kuuden herätys olisi tuntunut äärimmäiseltä kidutukselta, nyt siitä on tullut luonteva, arkinen rutiini. Juuri tuohon aikaan lämpötila on kaikista miellyttävin, liki ihanteellinen.

Muuhun aikaan viihdyn ulkona vain, jos olen kaulaani myöten vedessä tai visusti varjossa ja paikoillani.

2. Auringolta pitää kätkeytyä

Vain länsimaiset haluavat saada täällä väriä nahkaansa. Paikalliset ja muut aasialaiset koettavat vältellä auringossa oloa kaikin tavoin ja kätkeytyvät siltä koko kehon peittävillä vaatteilla, hatuilla, hansikkailla, varjoilla ja voiteilla.

Aikuistenkin allas- ja rantamuoti tarkoittaa UV-säteiltä suojaavia pitkähihaisia uimapaitoja, nilkkaan asti ulottuvia uimatrikoita ja lierihattuja. Jos ne alkuun näyttivätkin minusta hieman oudoilta ja vähintäänkin liioitelluilta, niin nykyään pelkästään fiksuilta. Enää ei tulisi mieleenikään olla rannalla pelkissä bikineissä.

Hitaasti tekemisen ja joutenolon taito ovat tropiikissa arvokkaita ominaisuuksia.­

3. Tarmokas puuhastelu on syytä unohtaa

Mitä hitaammin ja mitä vähemmän mitään tekee, sitä paremmin täällä jakselee. Olen oppinut suoriutumaan ruoanlaitosta ja siivoamisesta mahdollisimman pienin elein, vaivoin ja hikoiluin, ja välttelemään vaatteiden silittämistä ihan viimeiseen asti. Joutenolo on täällä erityisen palkitsevaa.

4. Viilentävistä äänistä on hyvä nauttia

Hiljaisuudesta nauttimisen sijaan nautin nykyään viilennystä lupailevista äänistä; yötä päivää kuuluvasta ilmastointilaitteiden huminasta tai tuulettimien hurinasta – en voi uskoa, että ne joskus kuulostivat häiritsevältä taustamölyltä.

Pieni sateen ropina on toivoa herättelevä ääni, ja iltapäivisin kajahtelevaa ukkosen kuminaa kuulostelen erityisen mielikseni, sillä jos onnistaa, se äityy räiskeeksi ja putouksina maahan takovan veden pauhuksi. Jos niin käy, lämpötila tippuu hetkeksi alle kolmenkymmenen asteen.

Kun aurinko paistaa kohtisuoraan, säteiltä tekee mieli piiloutua.­

5. Gekot ovat ilon aihe

Tropiikin ominaisääniä ovat myös kotiin pesiytyneiden gekkojen, seiniä pitkin kiipeilevien luonnonvaraisten pikkuliskojen, tuttavallinen säksätys verhojen takana. Välillä ne pelästyttävät luikahtaessaan yllättäen ulos jostakin kaapista tai muropaketista ja sotkevat kaikki seinänvierukset jätöksillään. Joskus suunnittelin jopa liskoansojen virittämistä.

Nykyään tuo ajatus tuntuu pöyristyttävältä, sillä omatoimisempia ja hyödyllisempiä kotieläimiä saa hakea. Hyönteisten syöjinä ne ovat mitä ekologisimpia tuholaistorjujia pitäessään kurissa kodin ötökkäpopulaatiota.

6. Vesi kannattaa juoda kuumana

Kuuma juoma viilentää helteellä, kertovat tutkimukset. Pintaverenkierto lisääntyy ja hikoilu kiihtyy, mikä viilentää kehoa. Teen ja kahvin lisäksi olen oppinut siemailemaan kuumaa vettä, kiitos maassa asuvien monien kiinalaisten, jotka pitävät sitä suoranaisena terveysjuomana ja tarjoavat sitä hanakasti ravintoloissaan. Enää se ei maistu suussani tiskivedeltä, vaan oikeastaan jopa aika hyvältä.

7. Virkistävin vapaa-ajanviettokohde ovat ostoskeskukset

Palatakseni alkuun: näillä leveysasteilla on osoittautunut aika turhaksi havitella vapaapäiviin kovin ulkoilullista, saati urheilullista ohjelmaa, ellei satu pääsemään merenrannalle tai uima-altaan äärelle. Muussa tapauksessa on ehdottomasti virkistävin vaihtoehto suunnata johonkin suureen ja hyvin ilmastoituun ostos- ja ajanvietekeskukseen haahuilemaan, kuten paikallisetkin tekevät.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.