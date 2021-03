Listasimme lähestulkoon lukemattoman monta eri tapaa, joilla me kaikki ilmeisesti matkustelemme ihan väärin

Matkailu saa vielä odottaa parempaa aikaa. Mutta matkailipa ennen koronaakin niin tai näin, aina siitä löytyy jonkun mielestä jotain moitittavaa.

Matkailu oli ennen korona-aikaakin ehtymätön aihe paheksunnalle ja arvostelulle – minkä huomaa oivallisesti, kun lueskelee hetken lähes mitä tahansa matkailuaiheista kommenttiketjua Facebookissa, matkablogeissa tai netin keskustelu- ja kommentointipalstoilla.

Joidenkin mielestä ei pitäisi ympäristösyistä matkustaa lainkaan. Toisten mielestä matkailu on toki periaatteessa ok, kenties jopa kannustettava asia – kunhan tekee sen tietyllä, oikealla, tavalla. Eli miten? Vaikuttaa nimittäin siltä, että matkaileepa niin tai näin, aina se on jonkun mielestä väärin – ja nyt ei edes puhuta koronasta.

Toteutus on väärä

Yhden mielestä ei ole hyvä mennä kauas, ja toisen mielestä lähelle. Jos menee ulkomaille, ei osaa arvostaa sitä hyvää, mitä kotimaa tarjoaa. Jos pysyy vain kotimaassa, se ruokkii kapeakatseisuutta ja suvaitsemattomuutta, joista ei seuraa koskaan mitään hyvää.

Ei pitäisi tyytyä tavanomaiseen, jos on mahdollista kokea hienompaa: Miksi mennä Ruotsin-risteilylle, jos voi mennä Pariisin Louvreen? Tai miksi valita Louvre, jos voi lähteä saarihyppelylle Filippiineille?

Kartta kädessä kulkevia, ilmiselviltä turisteilta näyttäviä, turisteja paheksutaan.­

Aurinko- ja löhölomat aiheuttavat paheksuntaa, sillä ne ovat vanhanaikaisia, ja trendeinä ovat nyt luontomatkailu ja aidot elämykset.

Koko lomaansa ei saisi viettää hotellissa. Ei saisi myöskään kiertää vain tunnetuimpia nähtävyyksiä – vaan kuuluisi etsiä myös ne kohteiden piilotetut ”helmet”, vaikka ne eivät olisikaan minkään väärtejä. Ei tulisi istahtaa ilmiselvään turistiravintolaan, vaikka se sijaitsisi hienolla paikalla, vaan hakeutua rehtiin paikallisravintolan, olkoonkin, että se saattaa olla nälän iskiessä kiinni eikä ruokalistasta ymmärrä mitään.

Pitäisi siis matkailla trendikkäästi, omatoimisesti ja edelläkävijämäisesti, mutta kuitenkin vain tiettyjen rajojen sisällä; mikäli toimii liian rohkeasti tai ennakkoluulottomasti, joku takuulla siitäkin pahastuu.

Kohde on väärä

Joidenkin mielestä on häpeällistä näyttää turistilta, käyttäytyä kuin turisti ja mennä turistikohteisiin. Toisten mielestä on tuomittavaa mennä sinne, minne muut eivät vielä mene – pilaamaan nekin vähät paikat, joita muut matkailijat eivät vielä ole pilanneet.

Joku paheksuu sitä, että matkustetaan kerta kerran jälkeen samaan kohteeseen, ja vieläpä Espanjaan tai Kreikkaan – ja toinen sitä, että maita keräillään kuin postimerkkejä.

Vähintään yhtä tuomittavaa on mennä maihin, joita kuuluisi epäeettisyyden nimissä boikotoida, kuten naisia sortaviin muslimimaihin tai niihin, joissa rikotaan tavalla tai toisella ihmisoikeuksia, demokratiaa, sananvapautta, kohdellaan kaltoin eläimiä tai luontoa sekä muihin arveluttaviin maihin, joiden mahdollisista pahuuksista ei välttämättä tiedä.

Jotain muuta on väärin

Ei saisi matkustaa liian usein, koska se tuhoaa ilmaston, eikä viipyä liian pitkään, koska se on kadehdittavaa lorvailua. Liian vähänkään ei tulisi matkailla, koska matkailu opettaa, avaa silmät ja toimii siltana maiden ja kulttuurien välillä.

Yliturismin vuoksi on väärin matkustaa huippusesongin aikaan, vaikka se olisi ainoa hetki, kun voi pitää lomaa. On myös väärin matkustaa matalasesongin aikaan, koska se voi olla ainoa hetki, jolloin luonto saa pitää lomaa.

Mihinkään ei saisi lentää.

Ja näinä aikoina on tietysti täysin moraalitonta matkailla yhtään mihinkään – vaikka sen tekisikin kaikki säännöt, suositukset ja terveysturvallisuuden huomioiden, ja viettäisi viikon korpimökissä näkemättä ketään.

Monen mielestä on paheksuttavaa istahtaa aivan ylihintaiseen turistiravintolaan, vaikka sijainti olisi miten hieno.­

Aina riittää jollain sanomista.

On ilmeisen väärin matkailla jollakin toisella tavalla ja nauttia eri asioista kuin joku muu – tai nauttia matkailusta ylipäätään, koska kaikilla ei ole siihen mahdollisuuksia tai kiinnostusta.

Tulee vaan mieleen, että onko ihan pakko aina arvostella ja paheksua. Miksei kukin saisi rauhassa matkailla ihan niin kuin itse haluaa ja parhaaksi kokee – sitten joskus, kun se on taas turvallista.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.