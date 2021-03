Miten matkailemme tulevaisuudessa? 5 tapaa, joilla matkailu saattaa muuttua

Mitä tapahtuu, kun maailma taas kunnolla avautuu? Otammeko menetetyn ajan takaisin ja nautiskelemme matkailusta kaksin käsin, vai olemmeko aiempaa harkitsevampia ja valikoivampia?

Kukaan ei tietysti varmuudella tiedä, miten matkailemme sitten, kun pandemia on ohi – mitä teemme toisin kuin ennen, vai muuttuuko lopulta mikään.

Aiheesta tehdyissä tutkimuksissa, kyselyissä ja asiantuntijoiden arvioissa nousevat kuitenkin tietyt trendit lähes poikkeuksetta esiin.

1. Matkailemme vähemmän

Matkailu ei ole perusoikeus vaan etuoikeus, se viesti on tullut vuoden mittaan selväksi – mutta kuinka pitkään se pysyy mielessä? Mitä tapahtuu, kun maailma taas kunnolla avautuu? Otammeko menetetyn ajan takaisin ja nautiskelemme matkailusta kaksin käsin. Vai olemmeko aiempaa harkitsevampia ja valikoivampia?

Niin tai näin, todennäköistä on kuitenkin, että matkustelemme tulevaisuudessa, tai ainakin jonkin aikaa, harvemmin kuin ennen pandemiaa. Osin se lienee pakon sanelemaa: aluksi joka paikkaan ei niin vain pääse, lentoyhteyksiä on vähemmän ja lentäminen voi olla totuttua kalliimpaa.

Väljyyttä ja väen vähyyttä arvostanemme matkakohteissakin vielä pitkään.­

Ilmasto kiittää, mutta varmasti siitä on iloa itsellekin – muutaman pikkureissun sijaan voi hyvinkin olla miellyttävämpää tehdä yksi pidempi matka, jolloin ehtii kunnolla pysähtyä ja asettua.

2. Matkailemme hitaammin

Asiantuntijoiden mukaan lentomatkustelun notkahdus on tilapäistä, ja se elpyy, kunnes alkaa taas kasvaa. Silti saatamme matkustaa, ainakin toisinaan, myös aiempaan hitaammin – auto- ja junamatkoista povataan entistä suositumpia, jolloin itse matkanteko nousee tärkeäksi.

Määränpäässäkin voi hidastella. Jos reissuja tehdään harvemmin, voidaan ehkä viipyä kerralla pitempään; majoittua kodinomaisesti, liikkua kävellen, pyörällä ja paikallisbusseilla, ja tutustua ilmeisten nähtävyyksien sijaan enemmän paikalliseen elämänmenoon ja kulttuuriin. Ohessa voidaan tehdä etätöitä.

Toisaalta hidas matkailu vaatii aikaa, jota kaikilla ei ole – ei esimerkiksi monilla aasialaisilla, joilla on pitkien vuosilomien sijaan hajanaisia vapaapäiviä siellä täällä – miten he koskaan ehtisivät matkustaa mihinkään, elleivät lennä?

3. Matkailemme lähemmäs ja vastuullisemmin

Kuinka kauan lähiluonto ja staycationit jaksavat lopulta innostaa, jos kauemmaskin pääsee? Tuskin ainakaan samalla tavalla kuin nyt, kun vaihtoehtoja ei vielä oikein ole. Toisaalta kotimaanmatkailun boomin jatkumiseen uskotaan vahvasti, ja onhan se helppoa, käytännöllistä ja sopii ekologisiin arvoihin.

Pyrkimys vastuulliseen matkailuun kiinnostanee jatkossa muutoinkin yhä useampia, ainakin länsimaissa. Se voi tarkoittaa juuri lähelle, harvempia ja hitaammin tehtyjä matkoja, tai paikallisten palveluiden ja yritysten suosimista, ympäristön ja kulttuurin kunnioitusta.

Se voisi merkitä sitäkin, että matkusteltaisiin liikaturismia välttääksemme vilkkaimman matkailusesongin ulkopuolella tai mentäisiin paikkoihin, joihin kaikki muut eivät mene.

4. Matkailemme elämyksellisemmin

Elämysten etsiminen on ollut matkailussa pinnalla jo vuosia, ja on ilmeisesti vastedeskin. Vaikka elämyksellisyys on laaja käsite, ja tarkoittaa jokaiselle vähän eri asioita, tulevaisuudessa se yhdistynee yhä useammin luontoon – mahdollisuus vältellä isoja ihmisjoukkoja voi houkutella vielä pitkään.

Ekologinen ja luonnonläheinen majoitus voi tuntua jatkossa aiempaa houkuttelevammalta.­

Kaupunkilomien sijaan hamutaan vaikkapa patikointi-, pyöräily- ja sukelluslomia. Hakeudutaan maaseutuhotelleihin ja muihin syrjäisempiin paikkoihin. Lähdetään telttailemaan tai reppureissulle. Joogataan ja kivetään vuoria.

5. Matkailemme merkityksellisemmin

Kun ulkomaamatkailukin taas mahdollistuu, se tuntuu aluksi varmasti aiempaa hienommalta jo siksi, että siitä on ollut pakko pitää taukoa. Mutta jatkossa merkityksellisyys voi näkyä myös niin, että matkoja ei ostetakaan hetken huumassa tai lähinnä siksi, koska halvalla saa – vaan siksi, että haluaa kyseiseen kohteeseen tulenpalavasti, tai siksi, että siellä voi tehdä jotain itselle erityisen tärkeää ja mielekästä. Tai matkustaa siksi, että pääsee tapaamaan maailmalla olevia perheenjäseniä ja ystäviä, joita ei ole nähnyt pitkään aikaan.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.