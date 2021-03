Kimmo ja Sirpa tekivät täyskäännöksen, muuttivat Pyhälle ja perustivat pienen hotellin – ”Täällä kiireettömyys toteutuu”

Kimmo Loippo teki kansainvälisesti arvostetun uran paperiteollisuudessa ja kehitti energiatehokkaita ratkaisuja. Sitten hän muutti perheineen Pyhälle ja aloitti bisneksen pienen hotellin isäntänä.

Pyhä-Luoston kansallispuiston maisemissa, tunturin kupeessa, erämaajärven rannalla sijaitseva savusauna on lämmennyt viisi tuntia. Pehmeät löylyt odottavat kylpijää, kunhan tarkka ja taitava lämmittäjä tarkistaa, ettei ole kitkua ilmassa, hiillos turvallisesti siintynyt.

Kimmo Loippo, diplomi-insinööri, Sunday Morning Resort -hotellin isäntä.­

Pohjoisen päivä on harpannut eteenpäin jo lähes kahdeksan tuntia, ja illan sinisen hetken koittaessa voi löylyistä kipaista lämmitettyyn ulkopaljuun.

Saunan lämmittäjä on Kimmo Loippo, diplomi-insinööri, pienen ja kodikkaan Sunday Morning Resort -hotellin isäntä. Hän teki perheineen melkoisen elämäntapamuutoksen pari vuotta sitten.

Kuusilapsinen perhe muutti Pelkosenniemen Kiimaselälle Pirkanmaalta Kolhosta, ja perheen sijoitusyhtiö Loipposet Oy perustettiin vuonna 2018. Yhtiön omistus on jaettu perheen kesken tasapuolisesti kahdeksaan osaan.

– Meillä on kuusi lasta, iältään 30–9-vuotiaita, ja esikoisemme Juho on yrityksen toimitusjohtaja, Kimmo Loippo kertoo.

Kuuden hehtaarin alueella sijaitseva Sunday Morning Resort on vähän kuin piilopirtti, kaukana Pyhän hiihtokeskuksen vilkkaammasta menosta. Tosin Pyhää ei ole tunnettu koskaan Lapin bilekeskuksena kuten vaikkapa Levi, vaan se on säilyttänyt jossain mielessä alkuperäisen Lapin matkailun henkeä.

”Meillä molemmilla on vaimoni Sirpan kanssa maailmanparantajan vikaa, ja kun tämä tyhjillään ollut rakennus oli kaupan, syntyi päätös sen ostamisesta”, Kimmo kertoo.­

Kimmo Loippo ja Sirpa Juhola-Loippo muuttivat kuuden lapsensa kanssa Pelkosenniemelle 2018.­

Paperiteollisuudessa Kimmo Loippo tunnetaan innovaattorina ja energiatehokkaan Runtech Systemsin perustajana. Hän myi sen Yhdysvaltoihin yhtiökumppaninsa kanssa alkuvuodesta 2018. Yhtiö oli alansa markkinajohtaja.

– Kehitimme ratkaisuja, joiden energiasäästöllä olisi voinut sulkea useita hiilivoimaloita kokonaan ja vedensäästöllä Niagaran putouksen useiksi päiviksi, Loippo kertoo.

Miksi Jämsästä kotoisin oleva mies, Ranskassa ja Englannissa uraa tehnyt Loippo istuu nyt omistamansa hotellin aulassa?

– Tulimme tänne vähän koemielessä vuoden 2017 lopussa ja ihastuimme Pyhän kiireettömyyteen ja paikkakuntalaisiin ja siihen, miten hyvin meidät otettiin vastaan. Meillä molemmilla on vaimoni Sirpan kanssa maailmanparantajan vikaa, ja kun tämä tyhjillään ollut rakennus oli kaupan, syntyi päätös sen ostamisesta.

Sirpa Juhola-Loippo työskenteli aikoinaan sairaanhoitajana, mutta elämä Kimmon kanssa vei maailmalle ja kuuden lapsen äidiksi. Sekä töihin yhteisiin perheyrityksiin, ovathan Loipot sijoittajina monissa ympäristöä säästävissä yrityksissä.

– Vuodet maailmalla olivat opettaneet, että kiireettömyys on tärkeä arvo. Täällä kiireettömyys toteutuu, hän sanoo.

Pyhätunturilla on kävijöiden mielestä vielä vanhaa Lapin-henkeä.­

Alun perin Pyhän Aamu -nimisen rakennuksen omisti Alma Media. Se rakennettiin kirveellä veistetyistä Lapin männyistä vuonna 1990, mutta oli ollut jo pari vuotta myynnissä ennen Loippojen tuloa.

Kimmo Loippo sanoo miettineensä, että rakennus voisi toimia heidän suurperheensä kotina tai jopa paikkakuntalaisten kouluna, vaan toisin kävi.

Hotelli, jossa on nyt 28 petipaikkaa, avattiin marraskuussa 2019. Remontti oli iso, muun muassa kaikki sähkölaitteet uusittiin, samoin hotellihuoneiden sisustus. Niistä vastaa sisustussuunnittelija Tiina Maria Kaislakangas.

Päärakennuksen kaikki neljä hotellihuonetta ovat kahden hengen huoneita, joissa on oma parveke järvinäkymällä. Piharakennuksessa sijaitsee neljä huoneistoa.

Hotellissa on kaikkiaan 28 vuodepaikkaa. Päärakennuksen hirret on veistetty käsin.­

Päärakennus oli ennen Alma Median edustushuvila.­

– Ensimmäinen kausi kesti vain kolme ja puoli kuukautta, ja sitten hotelli meni koronan takia kiinni maaliskuun 15. päivä. Avasimme jälleen viime lokakuun loppupuolella, ja toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin – kiitos osittain sen, että hotelli on niin pieni. Henkilökuntaa meillä on vain kahdeksan, Kimmo Loippo sanoo.

Hän myöntää olleensa viime talvena huolissaan ulkomaisten matkailijoiden kadosta, mutta nyt suomalaiset ovat löytäneet tiensä hotellille ja sen ravintolaan.

Henkilökuntaa hotellissa on kahdeksan, ja Aihki-ravintolan maine houkuttelee myös paikkakuntalaisia. Laatuun kannattaa panostaa.

– Hullun tuurilla kuten monesti elämässä, löysimme keittiömestariksi italialaisen, 23-vuotiaan Guido Farinan. Hän on jo viides kokkimme, mutta Guidosta emme luovu! Olemme molemmat Sirpan kanssa Espanja- ja Portugali-fanaatikkoja, ja Guidon taidolla täällä saa nyt suomalaisista raaka-aineista tehtyä välimerellistä ruokaa, Kimmo Loippo sanoo.

Aihki-ravintola tarjoaa lappilaista ruokaa italialaisella twistillä.­

Guidon yllätysmenusta löytyy muun muassa nauriista tehty suolainen creme brulee, päällä tryffelivoita, toiseksi espanjalaiseen tapaan tehty vaahdotettu turska. Entäpä raviolit, jotka on täytetty poron osso buccolla!

Sirpa Juhola-Loippo toteaa, että he halusivat paikkakunnalle hotellin, joka on kokonaisvaltainen elämys.

– Tarkoitan tällä hyvää ruokaa, kauniisti sisustettuja huoneita ja taidetta, jota hotellissa edustaa talon suunnittelijan, puukuvanveistäjänä tunnetun Upi Kärrin ja hänen ulkomaisten kollegoidensa työt. Ja onhan meillä ravintolassa 110-vuotias Steinway-flyygeli, jonka säveliä on kuultu itsenäisyyspäivän ja uudenvuoden konserteissamme.

Lapin erämaiden lintu, maakotka.­

Kokonaisvaltaiseen elämykseen kuuluu maailmanparantaja-Loippojen arvojen mukaan myös ekologisuus.

– Ei ole mitään syytä saastuttaa, kun saman voi tehdä kustannustehokkaasti saastuttamatta. Hotellissa on uudistuksen jäljiltä muun muassa ilmanvaihtojärjestelmä, joka säätyy tilojen hiilidioksidipitoisuuden mukaan. ja kaikki siitä saatava lämpö otetaan talteen. Huoneiden ilmanvaihto on minimissään, kun niissä ei oleskella, Kimmo Loippo sanoo.

” Ei ole mitään syytä saastuttaa, kun saman voi tehdä kustannustehokkaasti saastuttamatta.

Maalämpö on jo käytössä, ja maaliskuussa käyttöön tulee aurinkoenergia. Kaikki hotellin biojäte kierrätetään, ja siitä tehdään multaa omalle pellolle, jossa kasvatetaan perunaa ja juurikkaita.

Vaan nyt on savusauna valmis, ja mustan kiukaan uumenista kohoaa suloinen lämpö. Pimeässä istuessa saa maailman meno sopivat mittasuhteensa, ja kun kylpijä pääsee löylyistä ulkopaljuun, hän näkee taivaankannelle syttyneet ensimmäiset tähdet.