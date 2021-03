Meira ja Sami myivät omaisuutensa ja muuttivat viime syksynä purjeveneeseen toiselle puolelle maailmaa – ”Parhaimmillaan kuin sadusta”

Elämä purjeveneessä on parhaimmillaan kuin sadusta, mutta haasteitakin on riittänyt. Ranskan Polynesiassa seilaavat Meira ja Sami ovat kokeneet myös koronan, tsunamin ja märät lakanat.

Koti, yritys ja tavarat myyty!

Näin rohkeasti alkoi tamperelaisten Sami, 40, ja Meira Tabellin, 38, purjehdusreissu reilu vuosi sitten.

Unelma täydellisestä vapaudesta oli pariskunnan pitkäaikainen haave. Suomen pimeys tuntui musertavalta ja oravanpyörässä pyöriminen uuvutti. Viimeinen niitti oli onnettomuus, johon Sami joutui suojatiellä. Mies jäi auton alle ja sai lievän aivovamman.

Perillä Fakaravassa. Fakarava on Tuamotuksen toiseksi suurin atolli.­

Auringonnousu keskellä merta. 03.00–06.00 vahtivuoro on siitä mukava, että näet auringonnousut ja uuden päivän koiton.­

Seikkailunhaluiset suomalaiset ymmärsivät, ettei aikaa ole hukattavana.

Tamperelaiset ovat purjehtineet maailmalla viime syksystä lähtien. Sitä ennen he muuttivat Ranskan Polynesiaan ja käyttivät monta kuukautta kulkupelin hankintaan.

Se oikea, Malaika Hunter 410, löytyi Raiatean saarelta.

Nyt se on Tabellien kulkuneuvo ja asuinpaikka.

– Näin tropiikista käsin purjevene on loistava koti. Veneessä on viileämpää kuin maissa, eivätkä tropiikin ötökät pääse valtaamaan sisätiloja niin helposti kuin maissa, Meira Tabell kuvailee.

Pariskunta esitteli veneensä.­

Veneessä olohuone toimii myös työhuoneena. Diesel- ja bensatankitkin saivat päälleen samaa kukkakuosia kuin on olohuoneessa.­

Malaikan keittiö. Ruoat valmistetaan kaasuliedellä tai ulkona kaasugrillillä. Pilssissä ruoat pysyvät viileinä.­

Kun korona iski, purjehdus kiellettiin

Ötökät eivät ole Tabellin pariskuntaa vaivanneet, mutta muuta harmia matkan varrelle on sattunut.

Ensin Tabellit löysivät unelmiensa veneen, joka paljastui homeiseksi. Onneksi parempi koti löytyi tuota pikaa.

Sitten iski korona.

– Ensimmäisen aallon aikana ei saanut purjehtia ollenkaan, uida rannoilla tai vesiurheilla. Kaupassa sai käydä lupalapun kanssa vain yksi henkilö per perhe. Alkoholia ei myyty ollenkaan, Meira Tabell sanoo.

Tikehaun atolli on osoittautunut rauhalliseksi paikaksi, jossa aika on hurahtanut nopeasti.­

Jo tätä ennen purjehdustaidottomat tamperelaiset olivat opetelleet alusta lähtien purjehduksen salat, navigoinnin ja sen, mitä tehdä, kun saarille tulee tsunamivaroitus. Tositoimiin Tabellit joutuivat pari päivää sitten, kun Moorealle tuli tsunamivaroitus.

Dingi on keskeinen apuväline. Kultatähtiomena oli täysin uusi ja herkullinen tuttavuus.­

Delfiineihin ei ikinä kyllästy. Ne saattavat viihtyvä matkassa pitkäänkin.­

Tabellit olivat tuolloin autoretkellä vuokra-autolla.

– Poliisi ohjasi meidät vuorelle paikallisten kanssa odottelemaan. Saimme evakuointitiedon 30 minuuttia ennen tsunamia, joten meillä ei ollut mitään mahdollisuutta siirtää venettä.

– Ihmishenki on tärkeämpi kuin koti, joten jännäsimme vuorella, kuinka käy. Onneksi aalto ei tehnyt tuhojaan.

Purjehtiessa elämiseen menee rahaa noin tonni per henkilö kuukaudessa, Meira Tabell kertoo.­

Totuttautumista on ollut myös purjeveneessä asumisessa. Sähköä ja vettä on rajattu määrä, kaupassa käynnit ja pyykinpesu on suunniteltava etukäteen ja sääolosuhteet vaikuttavat enemmän kuin maissa.

– Jos keli on huono, emme nuku kovin hyvin. Vene heiluu ja natisee tuulen ja aaltojen mukana. Joudumme myös vahtimaan, että ankkuri pitää. Tarvittaessa tulee olla valppaana vaihtamaan ankkuripaikkaa.

Toisinaan yhdessä paikassa joutuu olemaan huonon sään takia jumissa useampiakin päiviä. Sadekauden aikana ilmankosteus voi hipoa sataa prosenttia.

– Hetkittäin ainakin aluksi tuntui, että olisivatpa edes lakanat vähän kuivemmat. Mutta olemme oppineet vähän kärsivällisimmiksi täällä. Siedämme myös epätietoisuutta aiempaa paremmin.

Purjehdusta Bora Boralta Raiatealle. Tikehaun atolleilta löytyy valkoista korallihiekkaa kilometritolkulla.­

Aamu-uinti onnistuu suoraan takaovelta. Mummin tekemät Suomivillasukat.­

Elämä kuin sadusta

Koronatilanne on Ranskan Polynesiassa Suomea parempi, mutta rajoitukset ovat vaikuttaneet myös Tabellien matkaan. Uusiin maihin ei ole menemistä, sillä monella maalla on rajat kiinni.

Tabellit eivät kuitenkaan valita.

Sille on useampikin syy: purjehtiessa saa olla kaukana maailman murheista, eikä heillä ole kiire minnekään. Sitä paitsi, purjehduslistalla on rajoituksista huolimatta jo useampi kohde:

– Olemme purjehtineet Raiatealla, Tahaalla, Huahinella, Bora-Boralla, Tikehaulla, Rangiroalla, Fakaravalla, Toaulla, Apatakilla sekä nyt viimeisimpänä Moorealla. Merimaileja on kertynyt yhteensä reilu 1 500 eli pyöreästi Suomesta Espanjaan.

Unelma täydellisestä vapaudesta oli pariskunnan pitkäaikainen haave.­

Tahitilta löytyy trooppinen paratiisi.­

Mon Fenua eli ”minun saareni/maani”.­

Matka siis jatkuu, vaikka vielä ei ole selvää, miten kauan ja minne.

Tabellit jatkavat lillumista Ranskan Polynesiassa. Todennäköisesti seuraava kohde on saariryhmälle kuuluva Tahiti.

”Piirrämme itse uusista alueista kartan, josta voi nopeasti tarkastaa kompassisuunnat ja maamerkit. Paras puoli itsetehdyssä kartassa on se, että sen tehtyään on aika hyvin perillä tulevista haasteista.”­

”Hääpäivän kunniaksi vierailimme paikallisella Gauguinin helmitilalla.”­

Irtiotto on ollut juuri sitä, mistä tamperelaiset haaveilivatkin.

– Purjehdus ja tämän tyyppinen elämä on parhaimmillaan kuin sadusta. Heräät satumaisen kauniisiin maisemiin ja nautit mahtavista purjehdusolosuhteista. Kun kaikki toimii, elämä on helppoa ja yksinkertaista. Olet vähän kuin kuplassa omassa pikku todellisuudessasi.

Meira ja Sami Tabellin elämästä voi lukea lisää blogista Saippuakuplaunelmia.

Joulu alkoi perinteisellä brunssilla, nam!­

Syntymäpäivät osuivat Tahitille. Paikalliset antoivat meille juhlan kunniaksi synttäriseppeleet.­

Rangiroan rauhaa. Merisiililajike, jota voi syödä.­