40+ nainen, pukeudu mekkoon! Taiteilija pohtii naisten näkymättömyyttä

Poppanat paljastavat Valokuvataiteen museossa, että kypsät leidit eivät näy elokuvissa.

Yksi harvoista naistenpäivänä auki olleista näyttelyistä on Maria Kapajevan näyttely Valokuvataiteen museossa Helsingin Kämpin ostoparatiisin pohjakerroksessa – aniharva museo on korona-aikana auki, ja harva on normaalistikaan auki maanantaisin.

Virolainen, osin Lontoossa asuva taiteilija pohtii, miksi 40 vuotta täyttäneet naiset muuttuvat näkymättömiksi ja miten sitä voisi välttää. Asiaan vuonna 1976 syntynyt taiteilija oli törmännyt lehtiartikkelissa, samoin vinkkeihin.

10 tapaa olla tulematta näkymättömäksi 40 vuotta täytettyään.­

Kapajeva puki ylleen vihreän näkymättömyyspuvun ja videoi itseään ihmisten keskellä se päällä. Tätä käytetään elokuvien teossa: kuvasta voidaan jälkikäsittelyssä poistaa vihreä sävy, jolloin hahmo häviää kuvasta.

Vihreänä hän noudattaa videollaan reippaasti vinkkejä, kuten Älä odota että sinut kutsutaan ja Puhu. Niinpä vihreä daami huikkaa kahvilassa naapuripöydän miesseurueelle ja saa luvan siirtyä seuraan.

Vinkkilistassa on myös muun muassa mekkoihin pukeutuminen – siten huomataan paremmin.

Kapajeva on lisäksi tutkinut yli 40-vuotiaiden naisten esilläoloa elokuvaklassikoissa ja esittää kvantitatiivisen analyysin museon seinällä – poppanoissa.

Golden Age -teoksessa tekstiiliksi on kudottu hittejä Tuulen viemästä Titaniciin ja Sound of Musicista Star Warsiin. Sentti poppanaa tarkoittaa minuuttia elokuvassa. Pinkki kude tarkoittaa alle 40-vuotiasta naista ja kullanvärinen 40plussaa. Vilaisu seinälle osoittaa, että vähiä rooleja valittavat varttuneet näyttelijäleidit eivät turhasta lonksuta.

Sääli, että When the World Blows Up I Hope to go Down Dancing -niminen näyttely osuu epidemia-aikaan. Se olisi oivallinen silmien avaus suuremmallekin yleisölle.

Ja niin hauska näyttely – ja voimauttava. Asioihin voi vaikuttaa, aina ei tarvitse uhriutua.

18.4. asti Maria Kapajeva: When The World Blows Up, I Hope to Go Down Dancing, Valokuvataiteen museo K1, Kämp Galleria, Mikonkatu 1, Helsinki. Esillä myös Vivian Maierin kuvia. Avoinna ma-pe 11–20 ja la-su 11–18. Kävijöiltä toivotaan maskia ja kävijämäärää rajoitetaan.