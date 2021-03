5 suomalaista asiaa, joita ulkomailla asuva Mira arvostaa nykyään erityisesti

Suomesta löytyy paljon sellaista hyvää, jota arvostan, mutta tietyt asiat korostuvat, ja osittain muuttuvat, asuinpaikan ja tilanteen mukaan. Juuri nyt koen viisi suomalaista perusasiaa erityisen kovaksi valuutaksi, kirjoittaa pitkään ulkomailla asunut Mira Jalomies.

On suurta luksusta, jos ympärillä on reilusti tilaa ja väljyyttä.­

1. On paljon tilaa

Viimeiset kaksitoista kuukautta ovat ansiokkaasti vahvistaneet sitä faktaa, että tila on luksusta – ja tässä tapauksessa nimenomaan ihmisten vähyys, se että ympärillä on reilusti väljyyttä. Suomessa löytyy isommistakin kaupungeistakin yllin kyllin luontoa ja puistoja, kävelyteitä ja lenkkipolkuja, joissa voi kulkea ilman tunnetta ruuhkasta ja tungoksesta.

Muualla maailmassa vastaava on monesti suurta harvinaisuutta, ellei aivan utopistinen ajatus – vaikkapa täällä Kaakkois-Aasiassa, jossa nyt asustelen, voi olla äärimmäisen vaikeaa tai täysin mahdotonta löytää paikkoja, joissa ei olisi väenkuhinaa. Se on raskasta muulloinkin kuin näinä aikoina.

2. Aina voi kävellä ja pyöräillä

Kun muutin Suomesta Espanjaan, tajusin, että kappas, en voikaan enää pyöräillä joka paikkaan – tai oikeastaan juuri mihinkään. Kun muutin Brasiliaan, tajusin, että en voi kävelläkään juuri mihinkään. Malesiaan muutettuani tajusin, että on niin kuuma, etten jaksa edes ajatella kumpaakaan.

Joka maassa tai paikassa ei suinkaan voi pyöräillä niin kuin Suomessa. Siitä on tullut itselleni todella harvinaista herkkua.­

Suomessa asuessa voi olla vaikea kuvitella, että paikasta toiseen pääsee ainoastaan autolla tai mopolla. Että kaupungeissa risteilee vain autoteitä ilman jalkakäytäviä ja suojateitä, tai jos jalkakäytäviä löytyy, ne saattavat päättyä yhtäkkiä keskelle ei mitään. Vielä vaikeampaa on käsittää, että voi olla niin turvatonta, ettei uskalla liikkua kuin autolla, ovet lukittuina.

3. Koti on kuiva ja ötökkävapaa

Suomessa asuessa on päivänselvää, että kotona on ympäri vuoden sopivan lämmintä ja kuivaa, eikä perusvarusteena ole torakoita, tuholaisia eikä pahemmin muitakaan ötököitä.

Ulkomailla, vähän toisella tavalla rakennetuissa taloissa asuessani, olen huomannut, että päivänselvää on pikemminkin se, että sisällä on samanlaista kuin ulkona; säästä riippuen kylmä, kuuma tai kosteaa. On tavallista, että vesiputkia korjaillaan yhtä mittaa, katto vuotaa rankkasateilla ja kotiin tunkee säännöllisesti monenlaisia pieniä kutsumattomia vieraita.

4. Aina voi mennä ulkoilemaan

Suomessa ilma on aina niin puhdasta ja saasteetonta, että nenänsä voi ja uskaltaa pistää ovesta ulos ihan aina, joka ikinen päivä.

Suomessa edes korona ei ole lukinnut ihmisiä koteihinsa niin tiukasti ja pakottavasti kuin todella monissa muissa maissa, saati karanteenikeskuksiin, kuten käy positiivisen testinäytteen antaneille asuinmaassani Malesiassa. Vaikka olen toistaiseksi säästynyt vähällä, olen itsekin ollut vuoden mittaan joitakin viikkoja täysin kotini vanki – ja ällistellyt, kadehtinut ja ihaillut sitä Suomen tapaa, että myös karanteenissa oleva, tai jopa koronaan sairastunut, saa mennä ulos liikkumaan. On se ihmeellistä. On se arvokasta.

5. Aina tietää, missä mennään

Suomessa joku on saattanut viime aikoina tuskailla sitä, miten paljon jokaista päätöstä voidaankaan puntaroida, selvitellä, selitellä ja jahkailla. Siitä kannattaisi nauttia.

On nimittäin todella hienoa, että asioista reilusti, laajasti ja sensuroimatta informoidaan, keskustellaan ja kerrotaan. On myös aikamoisen mahtavaa voida luottaa siihen, että ainakin pyritään puhumaan totta.

Hienoa on sekin, että annetaan ihmisille aikaa varautua tulevaan, eikä toimita niin kuin vaikkapa täällä Malesiassa on vuoden mittaan tehty; lätkäistään maan sisäisiä liikkumiskieltoja aivan yhtäkkiä vain vuorokauden varoitusajalla, tai laitetaan koulut kiinni vain pari päivää sen jälkeen, kun ne on vihdoin monen viikon tauon jälkeen saatu auki.

On huippua saada tietää, missä ihan oikeasti mennään ja mitä ehkä tuleman pitää.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.