IS tutustui Scandic Grand Central Helsinki -hotelliin, joka avaa ovensa huhtikuussa Helsingin päärautatieasemalla.

Hotelli sijaitsee Eliel Saarisen suunnittelemassa yli sata vuotta vanhassa jugendrakennuksessa, joka on täynnä historiallisia yksityiskohtia.­

Käytävä on huimat 159 metriä pitkä.

Kun tarkentaa katsettaan, näkee kyllä päästä päähän. Kokolattiamatossa on kahta väriä, sivuilla Museoviraston suojelemat alkuperäiset toimisto-ovet. Ne avautuvat käytäville kuin sisään kutsuen.

Tämä 159 metriä pitkä käytävä oli ennen Suomen pisin toimistokäytävä. Nyt sen varrella on hotellihuoneita.­

Vielä muutama vuosi sitten täällä sijaitsi VR:n pääkonttori, jonka toimistokäytävä tunnettiin maan pisimpänä. Nyt sama paikka on yksi uuden luksushotellin lukuisista käytävistä.

Kuvassa uudisosan huone. Rakennuksen alkuperäisessä osassa on hotellihuoneita ja kokoustiloja.­

Päätirehtöörin, kielenkääntäjän tai ylikontrollöörin huoneet on muutettu hotellihuoneiksi. Neliöitä niissä on 14–52: täysin uniikkeja huoneita on useampia.

Uusi hotelli avaa ovensa huhtikuussa.

Portaikoissa Saarisen jugendia

Eliel Saarisen vuonna 1909 suunnittelema taidonnäyte on muuttunut – mutta ei täysin.

– Rakennus on niin sanottua Saarisen jugendia, joka on tavallista jugendia hillitympää väreiltään ja kuvioiltaan, Scandic Hotelsin viestintäpäällikkö Johanna Uimonen kuvailee.

Siellä täällä näkee yhä toimistohistoriasta kertovia yksityiskohtia. Seinällä on muistoja ammattinimikkeistä, jotka ovat historiaa. Huoneessa 22 on joskus työskennellyt reistraattori. Kyseessä oli ammattilainen, jonka tehtävänä oli ottaa vastaan saapuvia asiakirjoja.

Seinällä lukee, keitä rakennuksessa on työskennellyt. Huoneessa 22 on joskus työskennellyt reistraattori.­

Rakennus on niin sanottua Saarisen jugendia, joka on tavallista jugendia hillitympää väreiltään ja kuvioiltaan.­

Osa hotellista, kuten sisäänkäynti ja huonekäytävät, on suojeltu. Alakerran miestenhuoneessa on soma pisuaari, joka on toiminut muuttumattomana yli sadan vuoden ajan.

– Se entisöitiin pensselillä pala palalta, Uimonen kertoo.

Pisuaari on entisöity pieteetillä.­

Alakerran vessassa on värikästä.­

Kunnostuksessa paljastui myös yllätyksiä. Ravintolan rakenteista löytyi upeat kaaripylväät, jotka on tuotu esille.

Hotellin ikkunapokista puolestaan 4 000 kappaletta on uusittu ja maalattu käsin.

– Kunnostettavia puuosia oli yhteensä 35 kilometriä. Maalaustyö tehtiin kolmeen kertaan, Uimonen kertoo.

Kunnostuksessa paljastui myös yllätyksiä. Ravintolan rakenteista löytyi upeat kaaripylväät, jotka on tuotu esille.­

Historia näkyy jopa alakerran saniteettitiloissa.­

Kolmen aikakauden tyylit sulautuvat toisiinsa

Rakennus koostuu kolmen aikakauden osista: 5 000 neliön uudisosa valmistui vuonna 2020, vanhemmat osat vuosina 1909 ja 1936.

Hotelliin ovat ottaneet yhteyttä vanhat työntekijät, jotka haluavat yöpyä huoneessa, jossa ovat ennen tehneet töitä.­

Alkuperäisessä osassa on hotellihuoneita ja kokoustiloja. Hotellin Rautatientorin päässä sijaitsevat ravintola, baari ja juhlatilat sekä osa kokoustiloista ja hotellihuoneista. Osasta uudisosan ikkunoita näkyy ratapihaa, Pasilan tornitalot ja Linnanmäki.

Tämän huoneen nähtävyys on kaari-ikkuna. Kuvassa Superior plus -huone.­

Hotellin Rautatientorin päässä sijaitsevat ravintola, baari ja juhlatilat sekä osa kokoustiloista ja hotellihuoneista.­

Scandicin Uimonen kertoo hotellin saaneen yhteydenottoja VR:n vanhoilta työntekijöiltä, jotka haluavat yöpyä huoneessa, jossa ovat ennen tehneet töitä.

On hyvin mahdollista, että oma työhuone on nykyään jokin hotellin luksussviiteistä. Niissä riittää ihmeteltävää. Yksityiskohdissa vilahtelevat Klaus Haapaniemen tekstiilit ja kauniit valaisimet.

Master suite on värikäs.­

Hulppeimmissa huoneissa, kuten värikkäässä master suitessa, on oma sauna. Superior plus -huoneessa huomion kiinnittävät puolestaan kaarevat ikkunat.

Tältä tilat näyttivät, kun VR oli muuttamassa pois

Ilta-Sanomat vieraili maankuulussa rakennuksessa ennen remonttia.

Rautatiehallituksen toimistotiloja eli VR:n pääkonttoriosaa tyhjennettiin koko kevään 2018 ajan.

Eliel Saarisen suunnittelema pöytä- ja tuoliryhmä tulee käyttöön hotellin neuvottelutiloihin.­

Kokoustiloissa on näyttäviä tapetteja.­

VR:n muuton aikaisiin kuviin tallentui osa kalusteista. Sadan vuoden takaisia, hyväkuntoisena pysyneitä huonekaluja on säilynyt jonkin verran: pöytiä, odotustilojen sohvia ja tuoleja.

Osa vanhoista tavaroista ja huonekaluista on päätynyt vuosien saatossa museoihin.

Jotkut huonekaluista tulevat käyttöön hotelliin.

– Eliel Saarisen suunnittelema pöytä- ja tuoliryhmä on parhaillaan entisöitävänä. Ryhmä tulee käyttöön hotellin neuvottelutiloihin, Uimonen kertoo.

Kuvat ennen remonttia:

Portaikossa näkyy Saarisen jugend -tyyli.­

Alkuperäisiä huonekaluja.­

Johtajan huoneen edusta vuonna 2018.­

Yhdellä käytävällä oli 1900-alun sikariteline.­

Tiloissa oli alkuperäisiä kalusteita.­