Ihana Suomi-loma: 8 matkavinkkiä Saariselälle – eikä maksa paljon!

Kokosimme matkalistan Saariselän kävijöille.

Etelä-Suomessa on saatu nauttia tänä talvena korkeista nietoksista, mutta mikään ei voita Lapin lumoa.

Matkasimme vastikään Saariselälle ja kokeilimme lukuisia matkakohteen huvituksia.

Saariselän hiihtoreitit jo tunnetaan, joten poimimme juttuun matkakohteen muita vahvuuksia. Mikä parasta, osa niistä ei maksa mitään.

1. Laske Pohjois-Euroopan pisin pulkkamäki

Majoituskohteesta mukaan otettu musta pulkka kiitää vauhdikkaasti alas rinnettä. Olemme Saariselän Kaunispää-tunturilla, josta alas kulkee Pohjois-Euroopan pisimmäksi mainostettu pulkkamäki. Sillä on pituutta 1 800 metriä.

Ensimmäisessä jyrkemmässä kohdassa käy selväksi, että tämä pulkkamäki ei ole tarkoitettu pelkureille. Vauhti on niin kovaa, että edellä kulkeva matkakumppani putoaa pulkasta.

Pulkkamäessä saa kokea vauhdin hurmaa.­

Seuraavalla kerralla otan mukaan kommandopipon. Laskun aikana lunta nimittäin tuiskuaa naamalle, ja se sattuu.

Toinen vaihtoehto on valita rinne numero 1.2. Se on myös pulkkamäki, ja kuuleman mukaan helppo.

2. Bongaa revontulet Aurorapolulla

Ulkomaalaisilla on Lappiin suuntautuvilla reissuilla yksi kaiken muun ylittävä toive: revontulet on nähtävä!

Bongaa revontulia Aurorapolulla.­

Eteläsuomalaisena ymmärrän turistien haaveen. Taivaan ilotulitukseen törmää harvemmin etelässä. Siksi Saariselällä kannattaa laittaa revontulisovellus päälle ja lähteä kahden kilometrin mittaiselle Aurorapolulle oikeaan aikaan.

Polun varrelta löytyy Metsähallituksen päivätupa, jonka tasanne on kuin tehty luonnonilmiöiden bongaukseen. Reitti on muutenkin kaunis. Illalla puut on valaistu tunnelmallisesti.

3. Sauno Kiilopään savusaunassa

Urho Kekkosen kansallispuistossa sijaitseva Kiilopää on 546 metrin korkuinen tunturi, jolle voi kavuta näin talvisin joko suksilla, lumikengillä tai kävellen.

Kiilopäällä silmä lepää.­

Mikäli lähdet retkelle lumikengillä, saat vuokrattua ne Kiilopään vuokraamosta sauvoineen 16 eurolla. Lainasukset saa mukaansa 12 eurolla. Neljän tunnin vuokrausaika riittää, sillä edestakaiseen matkaan menee vain muutama tunti.

Kiilopään savusaunaa kehutaan Suomen parhaaksi.­

Reissun jälkeen kannattaa pulahtaa avantoon ja kokeilla Kiilopään savusaunaa. Sen löylyjä kehutaan koko Suomen parhaiksi. Ne eivät ole liian kuumat, eivätkä liian kylmät.

Tee varaus etukäteen, että mahdut varmasti mukaan.

Hinta: Savusauna Kiilopäällä majoittuville 10 euroa, normaalihinta 13 euroa

4. Vuokraa e-fatbike

Pyöräily tuntureille kuulostaa työläältä, mutta puuhasta tulee huomattavasti helpompaa, kun alla on sähköpyörä. Tunturiin sopiva kulkuväline on tietenkin e-fatbike. Niitä vuokrataan eri puolilla Saariselkää, esimerkiksi Saariselän välinevuokraamossa tai Holiday Club Saariselällä.

E-fatbike avustaa tunturille noustessa.­

Aloittelijalle sopiva reitti kulkee Kaunispäälle ja sieltä alas Aurorapolulle. Matkaa voi jatkaa munkkikahveille Laanilan Savottaan. Nousut ja laskut ovat mukavia, mutta eivät liian haastavia.

Hinta: Hinnat vaihtelevat yrityksittäin. Saariselän välinevuokraamossa neljä tuntia maksoi 55 euroa.

5. Porotila

Porosafareita järjestää Saariselällä useampi taho. Jos olet matkassa pienemmällä budjetilla, pelkkä vierailu porotilalla on hyvä tapa tutustua paikalliseen kulttuuriin ja porotilallisten arkeen.

Pikkurahalla saat tietoa poroista ja niiden vuodenkierrosta. Tarkkaile laumaa: huomaat pian, kuka on johtaja.

Syötä poroja Poropolulla.­

Lyhyen matkan päästä Saariselän keskustasta sijaitsee Northern Lights Village, jossa voi tutustua eläimiin Poropolulla.

Hinta: 12 euroa

6. Laskettelemaan

Hiihdon ohella laskettelu on Saariselän yksi suosikeista. Rinteitä on 15 kappaletta, ja ne sopivat kaiken tasoisille.

Laskupäivän ohessa voit nauttia ylhäällä Kaunispään huippu -ravintolassa lounasta. Maistuvan poro- tai lohikeiton kruunaa rinkilämunkki.

Kaunispään huipun maisemat kruunaavat laskukokemuksen.­

Kertanousu: 7 euroa

Kolme tuntia: 37 euroa

Päivä: 43 euroa

7. Huskyajelulle

Parhaimmillaan Saariselän luontoon tutustuu yksin hiihtoladulla tai eläinten seurassa rekiajelulla.

Huskyt nauttivat vetämisestä.­

Tosin koirien kyydissä huskysafarilla saa varautua huimaan vauhtiin ja jännittäväänkin valjakkokokemukseen. Ohjaamiseen totuttua meno on nautinnollista. Valjakkokyydin päätteeksi pääsee silittelemään sekä oman kelkan vetäjiä että porukan vasta kasvavia pentuja.

Hinta: 2–3 tunnin huskysafari 88 euroa, Husky & co.

8. Minne syömään?

Loman kruunaa tietenkin hyvä illallinen.

Hyvä vaihtoehto on Saariselän keskustassa sijaitseva Teerenpesä, joka tarjoaa pohjoisen arktisia makuja. Suosikiksi kohoaa á la carte -listan kalaisa alkupalalautanen. Reilun kympin arvoisen lautasen helmi on tunturirautu eli nieriä. Herkkuina ohessa voi maistella lämminsavulohitartaria ja -moussea, tillimajoneesia, piparjuurikastiketta ja ruissipsejä. Huomaavainen ja lempeä palvelu ilahduttaa.

Keskeltä kylää löytyy myös tasokas ja tunnelmallinen illallisravintola Pirkon Pirtti, jossa erityisesti kala- ja poroannokset vakuuttavat. Jälkiruoaksi voi valita totta kai esimerkiksi perinteistä leipäjuustoa, mutta löytyypä listalta myös näyttävä lakkaparfait revontulikastikkeella.

Pirkon Pirtissä kolmen ruokalajin illallinen kustantaa noin 40–50 euroa ja maistuu niin seka- kuin kasvissyöjille.­

Jälkiruoan voi hakea myös budjettityyliin keskustan K-kaupasta. Paikalliset lakkahillomunkit ovat taivaallisen hyviä.