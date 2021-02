Lapissako kallista? Näissä paikoissa majoitut edullisesti

Mökki 40 euroa per yö. Ei kuulosta pahalta, kun on Lapista kysymys.

Lappi on kalliin matkakohteen maineessa, mutta totta siinä on vain toinen puoli.

Hiihtäminen ei maksa mitään, pulkkamäkeenkin pääsee maksutta ja suosittujen matkakohteiden liepeillä on myös edullisia majoituskohteita.

Kysyimme matkakohteiden asiantuntijoilta, missä Lapissa voi majoittua edullisesti.

Etelä-Lappi, Rovaniemen alue

Vinkit Etelä-Lappiin antaa Visit Rovaniemen mediakoordinaattori Anne Saahkari.

1. Hostel Café Koti, Rovaniemi

Hostel Casa Koti on kodinomainen paikka.­

Lämminhenkinen ja kotoisa hostelli aivan Rovaniemen ydinkeskustassa. Yksityishuoneissa on oma kylpyhuone ja huoneen hintaan kuuluu kevyt aamupala. Kodissa on myös edullisia yhteismajoitushuoneita, joihin mahtuu kymmenen yöpyjää. Vieraiden käytössä on yhteiskeittiö, yhteinen olohuone ja sauna, joka lämpiää päivittäin. Hostellin alapuolella sijaitsevasta lämpimästä hallista löytyy lisämaksusta parkkipaikkoja autolle.

Hintaesimerkki: Hinnat alkaen 27 euroa / yö.

Osoite: Valtakatu 21, 96200 Rovaniemi

2. Casa Arctica, Rovaniemi

Casa Artica sijaitsee Rovaniemellä.­

Casa Arctica on bed&breakfast-henkinen majatalo, joka tarjoaa myös huoneisto- ja studiomajoitusta.

Hintaesimerkki: Majoitus majatalossa alkaen 29 euroa / henkilö.

Osoite: Pirttitie 17, 96200 Rovaniemi

3. Forenom, Rovaniemi

Forenomilla on monenlaista majoitusta eri puolilla Rovaniemeä.­

Forenom tarjoaa edullisia, kalustettuja asuntoja Rovaniemen alueella. Asunnot sopivat myös hyvin pitempiaikaiseen vuokraukseen tai vaikka etätyötilaksi.

Hintaesimerkki: 61 euroa per yö, kodinomaisessa huoneistossa.

4. Villa Virpi, Rovaniemi

Villa Virpissä asiakkaat voivat nauttia autenttisesta lappilaisesta kodista.­

1900-luvun puolivälissä rakennettu Villa Virpi sijaitsee Rovaniemellä. Asiakkaat voivat nauttia autenttisesta lappilaisesta kodista. Villa Virpissä on täysin varustettu keittiö, kylpyhuone sekä puutarha, jotka ovat yhteiskäytössä. Majoituspaikassa on myös jaettu oleskelutila. Voit varata oman yksityisen villan tai huoneen.

Hintaesimerkki: 68 euroa/kahden hengen huone

Osoite: Hirvaskatu 16, 96190 Rovaniemi

5. Hotelli Aakenus, Rovaniemi

Hotelli Aakenus Rovaniemi on perheomisteinen hotelli, joka sijaitsee rauhallisella paikalla Rovaniemen keskustan tuntumassa. Ympäristö on kotoisa. Hotellissa on 45 huonetta ja 20 huoneistoa. Aakenus tarjoaa yhden, kahden ja kolmen hengen huoneita sekä perhehuoneita. Aakenuksesta löytyy myös monenlaisia keittiöllisiä huoneistoja niin yhdelle hengelle kuin isommalle porukallekin.

Hintaesimerkki: kampanjahinta 1hh 120 euroa / 2 vrk

Osoite: Koskikatu 47, 96100 Rovaniemi

Länsi-Lappi, Levin ja Ylläksen ympäristö

Visit Levin myyntitiimin vetäjä Katja Rauhala kertoo, mistä löytävät alueen edullisimmat vaihtoehdot näin talvella.

1. Aakenuspirtit, Kittilä

Aakenuspirtti sijaitsee Levin ja Ylläksen välillä.­

Aakenuspirtti on sähkötön, puilla lämpiävä autenttinen savottakämppä Ylläksen ja Levin välillä. Puhelimen voi ladata kahvilassa, jossa on apuna aggregaatti.

Kyseessä on autenttinen savottakämppä.­

Kevätkaudella Aakenuspirtillä palvelee latukahvila ja B&B-majoitus. Majoitus sisältää myös perinteisen saunan, illallisen ja aamiaisen. Tilauksesta pääsee vetreytymään joogassa.

Hinta: 98 euroa yö

Osoite: Aakenuksentie 1850, 99130 Kittilä

2. Hostelli Hullu Poro

Hostelli Hullu Poro sijaitsee Levin keskustan tuntumassa. Tarjolla on kahden hengen huoneita, perhehuone ja saunallinen huoneisto.

Hinta: Alkaen 96 euroa yö

Osoite: Sivulantie 2, 99130 Sirkka

3. Majatalo Jurtta

Rautuskylällä, 14 km Leviltä, sijaitseva Majatalo Jurtta on entinen vanhassa koulu ja leirikeskus.

Majatalo Jurtta on entinen koulu.­

Hintaesimerkki: Yö perhehuoneessa jaetulla kylpyhuoneella 79 euroa

Osoite: Inarintie 585, 99180 Rautusjärvi

4. Levi star -huoneisto, Levi

Levi star -huoneisto sijaitsee Levin keskustassa. Tarjolla on kodinomaista majoitusta.

Levi star sijaitsee Levin keskustassa.­

Hintaesimerkki: 385 euroa / viikko + lähtösiivous 55 euroa

Osoite: Leviraitti 5, as 913, 99130 Sirkka

5. Ketunpoika, Rakkavaara

Rahkavaarassa sijaitsevva mökkimäinen rivitalo sopii vaikkapa perheelle.

Hintaesimerkki: 350 euroa viikko + siivous 80 euroa

Osoite: Metsärakka 3, 99130 Sirkka

Pohjois-Lappi, Saariselkä ja pohjoisempi Lappi

Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Marja Kumpuniemi vinkkaa edulliset majoituskohteet Pohjois-Lappiin. Edullisia kohteita löytyy niin palveluiden ääreltä kuin erämaan luonnon keskeltä.

1. Laanilan Savottakahvilan retkeilymajoitus, Saariselkä

Laanilan Savotassa voi majoittua, syödä ja saunoa edullisesti savottamaiden hengessä. Ladulle ja kelkkareitille pääsee suoraan pihasta.

Hinta: Retkeilumajan majoituksen hinta on 20 euroa /hlö vuorokaudessa, hinta ei sisällä liinavaateita.

Osoite: Viskitie, Laanila, 99830 Saariselkä

2. Ivalo River Camping, Ivalo

Ivalo River Camping -leirintäalue sijaitsee Ivalon lentoaseman ja Ivalon kylän välissä, E75-tien varressa ja aivan Ivalojoen rannalla. Edullista majoitusta ja kahvila-ravintolan palveluita on tarjolla ympäri vuoden.

Ivalojoen rannalla sijaitsee Ivalo River Camping.­

Hintaesimerkki: Mökit alkaen 40 euroa yö

Osoite: Kerttuojantie 1, 99800 Ivalo

3. Nuorisokeskus Vasatokka, Inari

Nuorisokeskus Vasatokka sijaitsee Inarissa. Alueelta aukeaa näkymä Muddusjärvelle. Edullisimmillaan voi majoittua päärakennuksessa, jossa on majoitustilaa 80 henkilölle neljässä hostellitason huoneistossa.

Hintaesimerkki: 1hh 36 euroa/vrk

Osoite: Angelintie 696, 99870 Inari

4. Giellajohka, Kaamanen

Muotkatunturin ja Paistunturin upealla erämaa-alueella sijaitsee rauhallinen luontokohde Giellajohka. Majoittujat saavat maksutta käyttöön lumikengät, metsäsukset, tavalliset sukset tai pilkkuvälineet.

Giellajohka sijaitsee Muotkatunturin ja Paistunturin upealla erämaa-alueella.­

Hintaesimerkki: Majoitukset alkaen 48 euroa yö (1 hengen huone)

Osoite: Karigasniementie 2920, 99910 Kaamanen

5. Kuukkeli Inn, Saariselkä

Kuukkeli Innin kahden hengen huoneet sijaitsevat Saariselän ydinkeskustassa kaikkien palveluiden lähellä. Majoituspaikassa on jaettu keittiö, oleskelutila ja kylpyhuone. Aamiainen sisältyy hintaan.

Kuukkeli Inn sijaitsee Saariselän ydinkeskustassa.­

Hintaesimerkki: Alkaen 55 euroa/kaksi henkilöä.

Osoite. Honkapolku 6, 99830 Saariselkä

6. Nuorgamin Lomakeskus, Nuorgam

Lomakeskus sijaitsee EU:n pohjoisimmalla laidalla, vain puolentunnin ajomatkan päässä Jäämereltä. Majoitusta on monenlaista.

Hintaesimerkki: 79 euroa (mökkityylinen huoneisto 1-2 hengelle)

Osoite: Nuorgamintie 4401, 99990 Nuorgam

7. Hotelli Utsjoki, Utsjoki:

Utsjoen rantatörmällä sijaitsevassa hotellissa voi majoittua hotellihuoneisiin tai huoneistoihin. Vuodepaikkoja on 43.

Hotelli Utsjoki on perinteikäs paikka. Hotelli rakennettiin jo vuonna 1959.­

Kyseessä on yksi aikoinaan legendaarisista Suomen matkailuhotelleista, jonka valtio rakennutti jo vuonna 1959. Hotellia herätellään voimallisesti eloon koronasta huolimatta.

Hotelli Utsjoelta löytyy myös revontulimaja, josta on näkymät aina kauas Norjan puolelle.

Hintaesimerkki: 78 euroa/kaksi henkilöä

Osoite: Luossatie 4, 99980 Utsjoki

Huom: Hinnat voivat vaihdella! Hinnat on kerätty asiantuntijoilta sekä majapaikkojen sivuilta 5.2.2021.