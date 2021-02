Lentoemäntänä työskentelevä Sanna kertoo, miten työ muuttui täysin korona-aikana: Hotellikaranteeneissa käytetään kekseliäisyyttä

Purseri Sanna Moisio tekee töitä lentokoneessa, kun suuri osa kollegoista on lomautettuna.

Sanna Moisio on yksi harvoista Finnairin lentoemännistä, jotka ovat töissä tällä hetkellä. Kevään koronapandemia jätti lentokoneet maahan ja vei työt matkustamohenkilökunnalta ja lentäjiltä.

Finnair lomautti suuren osan työntekijöistään, eikä moni ole ollut lentokoneessa yli kymmeneen kuukauteen.

Moisiokin oli lomautettuna kevään ja kesä ajan, kunnes kutsu töihin tuli jälleen lokakuussa. Töihin palaaminen tuntui samalla sekä maailman iloisimmalta että haikeimmalta asialta.

– Lähden töihin joka kerta todella kiitollisena ja ajattelen olevani etuoikeutettu, koska saan tehdä rakastamaani työtä. Se on harvinaista herkkua.

Tällä hetkellä Finnairin lennoista lennetään vain kymmenen prosenttia. Töihin on kutsuttu noin 200 matkustamohenkilökuntaan kuuluvaa, lomautettuna puolestaan on noin 1900 henkeä.

Syyllisyyttä ilon keskellä

Matkustamon esimiehenä työskentelevä Sanna Moisio tiedostaa olevansa yksi harvoista ja valituista, mikä on aiheuttanut myös syyllisyyttä ilon keskelle.

– Miksi juuri minä saan olla töissä, kun niin moni kollega odottaa kotona, että pääsisi takaisin töihin. Mietin, miten kollegoilla menee ja miten he pärjäävät.

Sanna Moisio työskentelee Finnairilla purserina.­

Koronatilanteen pitkittyminen on saanut myös pohtimaan, milloin tilanne normalisoituu ja koneet lentävät taas vanhaan malliin.

– Haaveilen siitä, että teemme taas kaikki töitä yhdessä.

Vaikka Moisio iloitsee joka kerta lennolle lähtiessään, saa moni asia hänet silti surulliseksi.

Lentokentällä on hiljaista, eikä Helsinki-Vantaan aamu- ja iltapäiväruuhkista ja ihmisvilinästä ole tietoakaan. Myös tunnelma lentokoneessa on rauhallinen, vaikka jotkut reitit alkavatkin jo vilkastua. Esimerkiksi Lappiin purseri on lennättänyt jo monta koneellista hiihtokansaa.

Kaukokohteiden hotellihuonekaranteeni

Moni asia on nyt toisin miehistön saapuessa kaukokohteeseen.

Lennon jälkeen miehistö kuljetetaan hotellille, jossa jokaista odottaa karanteeni omassa huoneessaan. Joissakin kohteissa miehistö saa liikkua hotellin sisällä ja käydä aamupalalla tai hotellin kaupassa. Mutta esimerkiksi Kiinassa ja Thaimaassa huoneesta ei vuorokauden mittaisen vierailun aikana saa poistua laisinkaan.

Ruokailukin tapahtuu omassa huoneessa. Ruoka toimitetaan oven taakse.

Lentoemännät ovat keksineet omia keinoja rentoutua ja pysyä virkeänä hotellikaranteenin aikana.

– Itse yritän olla ajattelematta sitä, että olen nyt täällä lukkojen takana. On omasta kekseliäisyydestä kiinni, kuinka vuorokauden saa kulumaan. Luen, opiskelen tai urheilen ja rentoudun vaikkapa kylvyssä, Sanna Moisio kertoo.

Sanna tervehtii matkustajia lentokoneen ovella käsidesin kanssa.­

Takana 13 koronatestiä

Hotellikaranteeninsa aikana liikunnallinen lentoemäntä on myös haastanut itseään juoksemalla kymmenen kilometrin lenkkejä pienessä huoneessa.

– Tämä on niin erikoista aikaa, että varmasti muistelen ja nauran myöhemmin, että kyllä sitä pystyi hotellihuoneessakin lenkkeilemään. Yritän ottaa ilon irti ja saada reissussa myös kivoja fiiliksiä, ettei koko aika menisi kotiinpääsystä haaveillessa.

Myös koronatestissä käyminen on talven mittaan tullut tutuksi. Testissä on käytävä joka kerta ennen Kiinan lentoa. Lisäksi Kiinassa miehistöltä otetaan uudet testit. Testikertoja on Sannan laskujen mukaan kertynyt jo 13. Helmikuussa tulossa on vielä neljä testiä.

Kohtaamiset tuovat voimaa

Parasta lentoemännän työssä ovat Sanna Moision mukaan asiakaskohtaamiset ja matkustajien kanssa oleminen. Kun hän palasi töihin lokakuussa, hän mietti, olisiko asiakkaiden kanssa toimiminen erilaista maskien ja turvavälien kanssa.

Matkustajat ovat kuitenkin olleet juttutuulella, ja nyt heille on myös ollut aikaa tavallista enemmän.

– Hymy ei näy suun kautta, mutta se näkyy silmistä.

Moni matkustaja on kertonut olevansa pitkästä aikaa koneessa. Moisiolla on uskoa siihen, että ihmisillä on halu matkustaa heti, kun se taas on mahdollista.

– Panostan niihin ihmisiin, jotka ovat sinä päivänä tulleet lennolle meidän kanssamme ja teen työni joka päivä niin hyvin, että matkustajat palaavat takaisin. Sen myötä kollegoillakin on pian töitä, joihin palata.