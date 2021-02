Mira asui Barcelonassa vuosia – hän kertoo, mitä turisti ei siellä aina näe

Osa Barcelonan-kävijöistä moittii kaupunkia turistirysäksi. Itse koin kaupungin eri tavalla kuin moni turisti, kirjoittaa kaupungissa monta vuotta asunut Mira Jalomies ja vie meidät sinne nojatuolimatkalle.

Välimeri on iso osa Barcelonan viehätystä, myös talvisin, kun hiekalla ja meressä on hyvin tilaa.­

Moni Barcelonan-kävijä näkee lomallaan La Ramba -kadun ja sen ympäristön turistimassoineen ja niihin liittyvine lieveilmiöineen. Saattaa olla, ettei kaupungista paljon muuta näekään.

Itse en sen sijaan nähnyt tuota turistirysäksi muuttunutta ydinkeskustaa juuri koskaan, vaikka asuin kaupungissa viitisen vuotta. Kuten pesunkestävät paikalliset, kiersin sen tarkoituksella kaukaa.

Ruuhkaisen ytimen ulkopuolelta löytyi, ja löytyy yhä, paljon väljempi, kauniimpi ja rakastettavampi Barcelona. Sellainen, jossa on nautinto vain kävellä korttelista toiseen. Kuten esimerkiksi Eixamplen alueella, jonka koristeelliset modernistirakennukset eivät suinkaan lopu Gaudín luomuksiin.

Hieno arkkitehtuuri on kaupungin vahvuuksia, ja parhaiten siitä nauttii kävelemällä paikasta toiseen.­

Pikkukujille voi eksyä muuallakin kuin vanhassakaupungissa. Itse tykästyin Gràcian leppoisaan ja kylämäiseen kaupunginosaan, jossa on sulassa sovussa perinteisiä ruokapuoteja, uniikkeja vaateputiikkeja ja aukiota täynnä terassikuppiloita, joiden hintataso on paljon edullisempi kuin ydinkeskustassa.

Vireä katukulttuuri

Barcelonaa moititaan meluisaksi, ja onhan se sitäkin. Mutta se on myös mahtavan eloisa kaupunki, jossa olleillaan jo ilmastonkin puolesta aina ulkona kaduilla ja puistoissa, puhutaan ja nauretaan rehvakkaasti.

On monenlaista tapahtumaa, juhlaa ja katalonialaisia perinteitä sekä näyttäviä mielenosoituksia aivan yhtenään.

Barcelonassa oleminen suorastaan vaatii sitä, että poikkeilee usein kahviloihin ja baareihin.­

Katukahviloissa poikkeillaan tiuhaan, ja niihin minäkin päädyin päivittäin – parhaiten jäivät mieleen karunpuoleiset korttelibaarit, joissa oli epämukavat terassituolit ja usein hieman kitkerää euron kahvia, muttei koskaan kiirettä mihinkään.

Pöydässä sai lukea kuppilan tarjoaman sanomalehden ja katsella ohi lipuvaa maailmaa, jossa kukaan muukaan ei näyttänyt kiirehtivän.

Saako Barcelonassa muka kehnoa ruokaa? Takuulla saa, mutta ainakin itse söin älyttömän hyvin. En tietenkään ruokaillut ulkona syödessäni ydinkeskustan turistikuppiloissa, enkä toisaalta hienoissa ravintoloissakaan, vaan rennoissa lounaspaikoissa, jotka paikallisväki täytti puheenkälätyksellään.

Tarjolla oli aina kolmen ruokalajin kohtuuhintainen menyy muutamine vaihtoehtoineen, kaikki katalonialaista ”kotiruokaa”, ja kylkeen sai lasillisen viiniä.

Tuoksuja ja hajuja

Barcelona on likainen, moni turisti huomaa. Niin onkin. Koirankakkaa on joka paikassa, katulaattoihin on piintynyt virtsan lemu ja kesällä löyhkäävät jäteastiat. Barcelona haiskahtaa myös pistävän hajuiselle valkaisu- ja desinfiointiaineelle, jolla katukiveyksiä pestään joka aamu.

Mutta Barcelona myös tuoksuu: Välimerelle ja auringolle, leipomoille ja valkosipulille sekä Ciutadellan puiston tuoreelle ruoholle tammikuussa.

Ensimmäinen asuntoni vanhassakaupungissa, joka oli pimeä kuin maanalainen tunneli, tuoksui kostealle kellarille, häivähdykselle levää ja hometta sekä lähiravintolan rasvakeittimen katkuille. Yhdistelmää terästi mielestäni oivasti kipakka sitrushuonetuoksu, jota ostin säästöpakkauksissa.

Merta, kukkuloita ja vuoria

Barcelonassa on tukalan kuumaa ja ruuhkaista, saattaa kaupunkilomailija marmattaa. Pitää paikkaansa, jos matkaa kaupunkiin heinä–elokuussa. Itse nautin etenkin lempeästä syksystä, joka jatkui ilmojen puolesta tammikuuhun asti, ja myös niistä monista täydellisistä talvipäivistä, jolloin lämpömittari kipusi yli 15 asteen ja taivas oli sininen.

Barcelonan ilmasto on loistava. Talvi on lyhyt.­

Ranta-aluekin oli kutsuvimmillaan syksystä kevääseen, kun oli rutkasti tilaa. Sai loikoa hiekalla täysissä pukeissa, syödä paellaa rantaravintoloissa ja lenkkeillä useita kilometrejä jatkuvalla rantakadulla.

Yhtä helposti kuin meren rantaan, pääsi kaupungin takana kohoavien kukkuloiden rauhallisiin rinnepuistoihin ja vuorille; pienen junamatkan päässä kohoaa Serra de Collserolan matala vuorijono luonnonpuistoineen ja patikkareitteineen.

Tarpeeksi täydellinen

Töykeitä tarjoilijoita ja kaupan kassoja? Löytyyhän niitä, sillä huomioiva asiakaspalvelu ei lukeudu yleisesti ottaen Barcelonan vahvuuksiin. Paljon tylympiä hetkiä tarjosivat silti virastokäynnit sekä reklamaatiotilanteet kauppojen ja yritysten kanssa – niitä sotia oli mahdoton voittaa.

Joka toinen päivä, useamman vuoden ajan, kävin ostoksilla kotini alakerran hedelmäkaupassa, jonka myyjättäristä, kahdesta yrmeästä siskoksesta, en koskaan saanut irti hymyn häivettä kummempaa.

Mutta siltikään en kokenut Barcelonaa pahansuopaiseksi, vaan päinvastoin avoimeksi ja rennoksi kaupungiksi, johon oli helppo solahtaa ja jossa oli valtaosan ajasta erittäin mukava asua.

Puutteet ja viat annoin nimittäin epäröimättä anteeksi, sillä loppupelissä elämästä nauttiminen meni Barcelonassa aina kaiken muun edelle.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.