Googlasitko sinäkin Ivalo-sarjan huikeaa hotellia? Tuottaja kertoo siitä totuuden: ”Kysyntää kyllä olisi”

Ivalo-sarjan hotelli on tehty tietokoneella. Lopputulos on uskottava, sillä monet ovat etsineet sitä netistä.­

Lapin maisemissa kuvattu Ivalo-jännityssarja on koukuttanut suomalaiset ja ulkomaalaiset televisioiden ääreen. Sarja on myyty yli 20 maahan.

Vastikään Elisa Viihteen alkuperäissarja tuli katsottavaksi Yle Areenaan.

Yellow Film & TV:n tuottama Ivalo on saanut kiitosta muun muassa näyttelijätyöstään. Iina Kuustonen on sarjassa elämänsä roolissa, Me Naiset kehuu.

Kotimaanmatkailusta kiinnostuneet tiirailevat Ivaloa myös Lapin taian vuoksi. Se puree siinä määrin, että hakukoneeseen on pakko naputella sarjassa tiuhaan esiintyneen hotelli Artic Resortin nimi.

Mitäpä jos sieltä varaisi luksusloman?

Hakukoneet vetävät vesiperän – paljastuu, ettei hotellia ole olemassakaan.

Elisa Viihteen tuottaja Laura Kuulasmaa kertoo Ilta-Sanomille, etten ole ainoa hotellia etsinyt.

– Hotelli on herättänyt kovasti kiinnostusta ja keskusteluakin sarjan Facebook-ryhmässä, jossa paljastimme totuuden. Moni muukin oli jo ehtinyt googletella hotellia ja olisi ollut tekemässä varauksia. Eli kysyntää kyllä olisi.

Ivalo-sarjassa esiintynyt Artic Resort on siis tehty tietokoneella.

– Hotelli on sijaitsevinaan Kaunispään huipulla, ihan kahvilan läheisyydessä, johon lavastekin oli pystytettynä, Kuulasmaa paljastaa.

Hotellin sisätilat eli vastaanotto ja aularavintola sekä huoneet kuvattiin studiossa, johon ympäristö oli lavastettu.

Viisi vaihtoehtoa haamuhotellille

Vaikka Kaunispään huipulla sijaitsevaa Artic Resortia ei olemassakaan, matkakuume on jo noussut huippuunsa.

Onneksi alueella ja lähistöllä riittää luksuskohteita.

Kokosimme esimerkkejä matkailijoiden iloksi.

1. Top Star Saariselkä ja Star Arctic Hotelli, Saariselkä

Artic Resort sijaitsee Ivalo-sarjassa Kaunispään huipulla.

Tosiasiassa sieltä ei sarjan hotellia löydy, mutta Star Artic Hotelli sieltä kyllä sijaitsee. Rakennukset sulautuvat ympäristöönsä saumattomasti. Huonetyyppejä on kolme: maisemasviitti, maisemasviitti saunalla ja lasikattohuone.

Lähellä sijaitsee myös Kaunispään etelärinteelle sijoittuva Top Star Saariselkä. Se tarjoaa majoitusta moderneissa loma-asunnoissa, joissa on keittiö-, oleskelu- ja makuutila, kylpyhuone, sauna ja terassi.

Asunnosta voi jatkaa matkaa suksilla suoraan rinteeseen.

2. Aurora Village Ivalo, Ivalo

Pieni paikallinen perheyritys Aurora Village Ivalo sijaitsee luonnon keskellä Posovuopajan rannalla, Ivalossa.

Majoittua voi lasimökeissä tai -igluissa.­

Aurora Village Ivalon saunamaailma on upea. Saunasta on näkymä Posovuopajan rannalle.­

Majoittua voi revontulikylässä lasimökeissä tai -igluissa, joissa on 29 neliötä, suihku ja wc. Aurora Village Ivalossa on myös ravintola ja ohjelmapalveluita. Alueen erikoisuus on hieno saunamaailma. Panoraamamaisemasta tunnetusta löylyhuoneesta voi tuijottaa kauniita maisemia.

3. Inari Wilderness Hotel, Inari

Kolmen kilometrin päässä Inarin kylästä, Inarijärven rannalla sijaitsee hotelli, joka saa matkailijoilta kehuja erityisesti upeista maisemista.

Inari Wilderness Hotellissa voi majoittua muun muassa hotellihuoneessa, kelohonkamökissä tai revontulimökissä, josta avautuu taivasnäkymä. Ravintolasta on näkymä Inarijärvelle.

Ohjelmistoon kuuluu muun muassa huskysafareita. Lähellä sijaitsee myös saamelaismuseo Siida.

4. Nellim Wilderness Hotel, Inari

Nellim Wilderness Hotel sijaitsee Inarissa Nellimin kylässä.

Tarjolla on mökki-, huoneisto ja hotellihuonemajoitusta. Hulppeimpiin niistä kuuluu hauskasti nimetty, lasikattoinen Aurorakupla sekä kelohonkainen sviittihuoneisto omalla saunalla.

Rauha on taattu, sillä paikka sijaitsee hieman syrjemmällä vilkkaammasta turistihulinasta. Hotellissa on oma ravintola. Lista perustuu lappilaisiin raaka-aineisiin.