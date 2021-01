Valkovenäläinen Ihar julkaisee videoita Suomesta suomeksi – yksi reissu pohjoiseen teki miehestä hillittömän Suomi-fanin, jolla on vain yksi tavoite

Ihar Beliauski tekee sosiaaliseen mediaan sisältöä suomen kielellä ja Suomesta.

TikTok-videossa suomalaiset kaupungit keskustelevat keskenään. Helsinki tivaa toisilta, miksi nämä eivät käytä maskeja.

Vaasa meinaa nukahtaa palaveriin, Lappeenranta puolestaan itkee menetettyjä venäläisturistejaan. Turku huokailee ja pyörittelee silmiään mielenosoituksellisesti.

Kaikki roolit näyttelee sama henkilö, Ihar Beliauski, jolla on sovelluksessa 32 000 seuraajaa. Kun Iharin profiilia selaa, huomaa, että iso osa videoista käsittelee Suomea tai suomalaisuutta.

Kun yhdessä klipissä raikaa Ievan polkka, toisessa Ihar tuskailee suomen kielen haastavuutta ja kolmannessa maistelee mielissään Fazerin marmeladeja. Vaikka Ihar on kotoisin Valko-Venäjältä ja puhuu äidinkielenään venäjää, hän tekee sisältöä suomen kielellä. Miksi?

Reissullaan Ihar vieraili myös Oulussa.­

Yksi matka muutti kaiken

Sittemmin Venäjälle Moskovaan ja myöhemmin Pietariin muuttanut Beliauski kertoo Ilta-Sanomille, että kaikki alkoi oikeastaan vuonna 2019. Silloin hän pääsi ensimmäisen kerran vierailemaan Suomessa.

Vaikka tuon reissun jälkeen toisia matkoja ei ole tullut, Suomi teki mieheen lähtemättömän vaikutuksen. Hän rakastui maahan.

– Vaelsin ympäri maata. Se antoi minulle mahdollisuuden nähdä erilaisia paikkoja ja jutella tavallisten suomalaisten kanssa, jotka esittelivät minulle maan todellista elämää, Beliauski muistelee.

Hän vieraili muun muassa Helsingissä, Turussa, Vaasassa ja Oulussa. Lisäksi hän käveli Ruotsin puoleista rajaa pitkin ja päätyi Tornioon.

Reitti vei pian Joensuuhun, siitä vahingossa Varkauteen ja lopulta myös Jyväskylään ja Tampereelle.

Kun Ihar istui Helsingin rautatieasemalla ja odotti bussia takaisin Venäjälle, hän tunsi olonsa haikeaksi. Suomessa hän oli tuntenut olonsa kotoisaksi ja erityisen onnelliseksi.

– Ihmiset olivat niin ystävällisiä minulle. Uskon, että tuona hetkenä ymmärsin, miksi Suomea sanotaan maailman onnellisimmaksi maaksi.

Tulevaisuudessa Beliauski aikoo muuttaa Suomeen.­

Suunnitelmissa opiskelut tai työt Suomessa

Vuoden 2020 alussa Beliauski päätti muuttaa elämänsä suuntaa. Hän tajusi, että haluaisi tulevaisuudessa asua Suomessa.

Hän ei halunnut kuitenkaan hätiköidä, vaan pikemminkin edetä pienin askelin. Siksi Ihar haki töitä Pietarista, joka sijaitsee hyvin lähellä Suomea.

Samalla hän alkoi opetella suomen kieltä ja tehdä videoita TikTokiin. Hän käänsi kaiken sisältönsä alusta asti Googlen kääntäjällä suomeksi, sillä uskoi tämän voivan auttaa kieliopinnoissa.

Niin myös kävi. Beliauski on oppinut ällistyttävän nopeasti suomen kielen koukeroita.

– Aluksi tein vitsivideoita sattumuksista, joita minulle tapahtui Suomessa tai mikä minua yllätti siellä. Ihmiset alkoivat seurata minua, laittaa viestiä, kiittää videoista ja korjata myös kielivirheitäni. Tämä inspiroi minua ja antoi voimaa jatkaa kielen opiskelua.

Nyt Iharilla on paljon suomalaisia ystäviä, jotka tukevat häntä suunnitelmassaan. Seuraava etappi on oppia suomea niin hyvin, että Ihar pystyisi käyttämään suomea sujuvasti äidinkielenään suomea puhuvien suomalaisten kanssa.

Hän aikoo myös opetella ruotsin kielen.

– Suunnitelmissani on tulla opiskelemaan tai tekemään töitä Suomeen. Työtä olen tehnyt hotellibisneksen parissa, ja sitä voisin jatkaa myös Suomessa.

– Haluan olla hyödyksi maalle ja olla onnellisempi kuin mitä olen kotimaassani, hän kiteyttää.

Yksi sana: salmiakki

Erityisesti Ihar kertoo rakastavansa BEHMiä, toisin sanoen artisti Rita Behmiä. Behmin musiikki on auttanut häntä vaikeina aikoina.

Lempisarjakseen mies puolestaan nimeää Karpin.

– Palvon rikosetsiviä, hän naurahtaa.

Kun Iharilta kysyy hänen suurinta ihmetyksen aihettaan suomalaisessa ruokakulttuurissa, vastausta ei tarvitse kauaa odotella.

– Vain yksi sana: salmiakki. Lähinnä se on sellainen asia, josta en tule koskaan pitämään, vaikka kuinka yrittäisin!

Ihar ihailee etenkin sitä jotain, mitä hän kutsuu suomalaisten yhteisöllisyydeksi. Hän arvostaa myös sitä, miten suomalaiset kohtelevat luontoa ja pitävät yllä perinteitään.

– Luin hiljattain Sisu-nimisen kirjan ja uskon, että se on paras kuvaus suomalaisesta kulttuurista. Vaikeista ajoista huolimatta maa on voinut säilyttää uniikin kielensä, uniikit traditionsa ja itsenäisyytensä. Se on uskomatonta, Ihar sanoo.