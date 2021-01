Kaakkois-Aasiassa eläminen ei ole pelkkää unelmaa – yksi ja sama asia on samalla parasta ja pahinta, sanoo Malesiaan kotiutunut Mira

Aivan kuten joka maailmankolkassa, myös Kaakkois-Aasiassa elämiseen liittyy sekä hyviä että huonoja puolia, kirjoittaa viidettä vuotta Malesiassa asuva Mira Jalomies.

Plussa: trooppinen ilmasto

Kuumankostea ilmasto tuntuu harva se päivä kerrassaan täydelliseltä. Ympäri vuoden on shortsi-, terassi-, allas- ja rantakelit.

Miinus: trooppinen ilmasto

Vuoteen mahtuu myös lukuisia hetkiä, jolloin kuumankostea ilmasto tuntuu ainoastaan epämiellyttävän tukalalta. Usein on niin läkähdyttävää, että kadulla kulkiessa tuntuu kuin kävelisi sihisevässä paistinpannussa. Energia katoaa, aivot sammuvat ja mielessä on vain yksi ajatus: äkkiä johonkin hyvin ilmastoituun sisätilaan.

On harmi ja sääli, miten vähän täällä tulee lopulta ulkoiltua – ja miten paljon vapaa-aikaa viettää sen sijaan vaikkapa ostoskeskuksissa.

Plussa: luonto

On hyvin mahdollista, että en koskaan kyllästy Kaakkois-Aasian vehmauteen ja laulukaskaiden lurituksiin, jotka kuulen joka aamu. Naapurin pihasta käyn noukkimassa huonetuoksuiksi maahan varisseita temppelipuun kukkia – mikään maailmassa ei tuoksu ihanammalta.

Miinus: hyttyset

Suomalaiset hyttyset ovat kovaäänisiä, suuria, kömpelöitä ja kiusaavat vain kesällä. Kaakkoisaasialaiset moskiitot ovat jokapäiväinen riesa sekä pirullisen arvaamattomia; niin äänettömiä ja hentoja, että niitä ei huomaa ennen kuin on jo liian myöhäistä. Viis kutiavista pateista, mutta täkäläiset hyttyset voivat levittää kuumetauteja. Olen kerran viettänyt viikon sairaalassa denguekuumeen vuoksi, mikä synnytti hyttyspelon koko loppuelämäkseni.

Plussa: edullisuus

Singaporea lukuun ottamatta Kaakkois-Aasian hintataso on todella houkutteleva, ja rutkasti halvempi kuin vaikkapa Suomessa. Täällä on helppo lisätä elämäänsä luksuksen tuntua pienin kustannuksin. Siivous- ja muiden palveluiden ostaminen on niin halpaa, että kynnystä niiden hyödyntämiselle ei ole. Kerros- tai omakotitalon pihalta löytyy yleensä uima-allas, ja ulkona syöminen saattaa olla huokeampaa kuin kotona kokkailu.

Miinus: meteli ja ruuhkat

Väkeä on valtavasti, samoin autoja ja mopoja. Joka paikassa rakennetaan – tornitaloja, pilvenpiirtäjiä, teitä ja ostoskeskuksia. Suurkaupunkien meteli on usein infernaalinen rakennustyömaineen, katuporineen, viritettyine mopoineen ja skoottereiden äänitorvineen.

Liikenne näyttää erityisen villiltä muun muassa Vietnamin ja Indonesian suurkaupungeissa.­

Monien metropolien liikenne on kaoottista, ellei mielipuolista. Ruuhkia riittää. Väenpaljoutta on pakko koettaa vältellä; töihin voi olla viisainta lähteä jo ennen aamun sarastusta, ostoskeskuksiin on hyvä mennä heti niiden avauduttua ja lähiseutumatkoja ei todellakaan kannattaisi ajoittaa paikallisten juhlapyhien aikaan.

Plussa: ruoka

Soija- ja osterikastiketta, tuoreita yrttejä ja kookosmaitoa. Chiliä, valkosipulia ja inkivääriä. Kaakkoisaasialainen ruoka on useimmiten oikein maistuvaa, ja saa tehokkaasti aistit ja röörit auki.

Monissa kodeissa on pienet ja huonosti varustellut keittiöt, joten on ihan tavallista syödä ulkona joka päivä. Katuruoka- ja ravintolavalikoimien monipuolisuus riippuu toki maasta ja -paikasta, mutta yleisesti ottaen Kaakkois-Aasiassa on helppo herkutella.

Parasta ovat silti hedelmät: mangot, pitaijat, papaijat, longaanit ja monet muut, joita saa aina tuoreina.

Grillatut kana-, liha tai kalavartaat, satayt, ovat suosittua ruokaa etenkin Indonesiassa ja Malesiassa. Ne kastetaan herkulliseen maapähkinäkastikkeeseen.­

Miinus: savusumut

Kaakkois-Aasian kurjimpia puolia ovat monien metropolien huono ilmanlaatu ja ajoittaiset savusumut, jotka voivat levittyä laajalle.

Asuinmaassani Malesiassa tilanne on kohtuullisen hyvällä tolalla, mutta täälläkin tuulet tuovat sankkoja savuja Indonesian kaskipaloista. Pahimpia aikoja ovat vähäsateiset syksyt, kuten toissavuotinen, jolloin ilma oli paksun harmaata ja silmiä kirveltävää viikkokausia.

Plussa: loistavat matkailumahdollisuudet

Kaakkois-Aasia on matkailusta innostuneelle mieletön paikka: lähietäisyydellä on loputtomasti koluttavaa. Ainakin ennen pandemiaa sai, etenkin lentoliikenteen solmukohdassa asuessaan, nauttia edullisista hinnoista ja lyhyistä suorista yhteyksistä joka suuntaan. Jopa Malediivit ja Australia ovat täältä katsottuna lähellä!

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.