Inna ja Dan myivät asuntonsa, pakkasivat lapset asuntoautoon ja lähtivät kiertämään Yhdysvaltoja – reissu kesti lopulta yli vuoden

Yhdysvalloissa asuvat IT-alan konsultit Inna ja Dan King päättivät tehdä irtioton työntäyteisestä elämästään. Aviopari myi asuntonsa Texasissa ja lähti kiertämään Amerikkaa kahden lapsensa kanssa asuntoautolla. Matka kesti yli vuoden.

Metsäpalot roihusivat syyskuun puolivälissä Yosemiten kansallispuistossa Kaliforniassa. Laaja alue oli silti auki, eikä kukaan varoittanut vierailijoita uhasta. Niinpä Kingit tekivät kohtalokkaan virheen ja leiriytyivät jylhistä vuoristomaisemista tunnettuun puistoon.

– Paikan päällä todettiin, että vähän on savuista, mutta ehkä pärjäämme. Toisena päivänä lähdimme ajamaan Tioga Roadin vuoristotietä Tuolumne Meadowsiin. Siellä näytti olevan puhtaampi ilma, Inna King, 43, muistelee.

Matka katkesi siihen, että tien kummallekin puolelle oli pysäköity paloautoja. Odottelun jälkeen puistonvartija heilautti kädellään autoilijat jatkamaan matkaa.

– Pyysin Dania pysäyttämään asuntoauton, koska Sisulla oli vessahätä. Hän vastasi, ettei voi. Viiden metrin päässä autosta metsä paloi. Mies pisti kaasun pohjaan, Inna kuvailee.

Vuoristossa oli niin sankka savu, että päätä särki, eikä nähnyt kättä pitemmälle. Tien poskea nuoleskeleva tulipalo tuli perheelle täytenä yllätyksenä. Onneksi Kingit pääsivät paloalueen läpi kuin koira veräjästä. Paikan ohitettuaan tie suljettiin taas. He eivät enää voineet palata takaisin leirintäalueelle, vaan jatkoivat matkaa yhtä pelottavaa kokemusta rikkaampina.

Suomalainen Inna ja amerikkalainen Dan kohtasivat alun perin Suomessa, kun kummatkin olivat saman teknologiayhtiön palveluksessa.

– Me teemme työtä hyvin yhdessä. Hän on teknisen alan asiantuntija ja minä projekti- ja muutoshallinnan ekspertti. Meillä on eri vahvuusalat, mutta täydennämme hyvin toisiamme, Inna luonnehtii.

Työtoveruus syveni rakkaussuhteeksi. Sen jälkeen kaikki tapahtui nopeasti. Kahden vuoden sisällä he olivat menneet naimisiin ja asettuneet miehen kotikaupunkiin Houstoniin, jossa saivat kaksi lasta. Sisu-poika on nyt viisi- ja Lumi-tytär kaksi- ja puolivuotias. Esikoispojan ollessa vasta vauva, he myivät asuntonsa, sijoittivat niistä saadut rahat ja tekivät ensimmäisen pitkän perhelomansa matkustaen 13 maassa.

Kysytyt IT-konsultit myydään vetämään asiakasprojekteja. Työ on hektistä. Dan saattoi olla poissa kotoa viikkoja kerrallaan. Maa alkoi polttaa jalkojen alla. Oli jälleen aika panostaa perheeseen. Vaimo myöntää aina olleensa näiden matkojen primus motor.

– Danille oli aluksi kauhea ajatus, että otettaisiin enemmän kuin viikko lomaa töistä. Mutta sitten hän teki laskelmat, rohkaistui ja ehdotti Amerikan kiertämistä asuntoautolla, Inna taustoittaa.

He hankkivat käytetyn Winnebago-asuntoauton ja lähtivät tien päälle marraskuussa 2019. Työnjakona oli, että mies ajaa ja vaimo huolehtii lapsista. Asuntoautossa on matkan aikana oltava turvavöissä. Ensimmäinen etappi oli kiitospäivän vietto Ohiossa Danin Rick-sedän farmilla tuulimyllyjen, maissi- ja soijapeltojen keskellä.

– Sisun mielestä parhainta oli päästä ajelemaan traktorilla sedän kanssa, Inna nauraa.

Keskilännestä karavaanarit karauttivat itärannikolle. Monet leirintäalueet olivat loppusyksystä jo kiinni, tai avoinna vain viikonloppuisin. Onneksi Kingien asuntoauto on varustettu lämmittimillä kylmiä kelejä varten.

– Joskus pysäköimme auton luonnon keskelle ja olemme yön kaasulämmittimen varassa. Ajamme yleensä kaksi tuntia päivässä, jotta matka pysyy lapsille kivana, perheenäiti selittää.

Joulu kului leirintäalueella Floridassa kaupungissa nimeltä Christmas.

– Oli kiva heittää jengille, että hyvää joulua Christmasista. Auto oli koristeltu kynttilöin ja värillisin jouluvaloin. Teimme glögiä ja paistoimme pipareita, Inna tunnelmoi.

Floridasta perhe lähti tiputtelemaan I-10-valtatietä Meksikonlahden rannikkoa kohti Texasia Innan kansalaistamisseremoniaan. Joukkotapahtumaan osallistui pari tuhatta ihmistä. Yksinäisen tähden osavaltiosta matka jatkui länteen. Texasin luonto muuttui parin tunnin sisällä kuumasta ja kosteasta kuivaan aavikkoon. Siellä täällä punaisesta hiekasta nousi mäntyjä.

– Mietin matkan varrella, miksi joku paikka näyttää miltä näyttää, googlailen eri paikkakuntia ja niiden geologista historiaa, Inna selvittää.

Sitten kohtalo puuttui peliin.

– Olimme covidin iskiessä Grand Canyonilla. Emme heti osanneet varoa sitä, vaan jatkoimme matkaa Zionin kansallispuistoon Utahissa. Se oli yksi niistä osavaltioista, jossa pandemiaan ei reagoitu ollenkaan. Muualla aloimme huomata muutoksia, 47-vuotias Dan kertaa.

Kuten Nevadassa. He saapuivat Las Vegasiin myöhään illalla. Strip olisi tavallisesti ollut täynnä ihmisiä, neonvalot loistaneet ja suihkulähteet pulpunneet. Nyt se oli täysin kuollut. Tuntui hyvältä ajatukselta paeta pandemiaa syrjäiseen kansallispuistoon. Kingit parkkeerasivat asuntoautonsa kuukaudeksi Cottonwoodin leirintäalueelle Arizonassa. Sitten he ajoivat Yellowstonen kansallispuistoon Wyomingissa.

– Puistossa oli puolet normaalista ihmismäärästä. Saimme olla melkein omissa oloissamme. Näimme biisoneita, karhuja ja peuroja, sekä tietysti geysirejä, mies luettelee.

Matkalta päällimmäiseksi parin mieleen onkin jäänyt luonnonkauneus.

– Yhdysvaltojen luonto on niin moninainen ja sykähdyttävä. Näkemykseni maasta ennen tätä reissua oli ihan erilainen. Toivoisimme kavereidemmekin irtaantuvan kaupunkilomista ja näkemään Yhdysvaltain luonnon tarjoamat elämykset, Inna kannustaa.

Yllätys oli myös se, kuinka monet perheet ja ikäihmiset viettävät pysyvää karavaanielämää.

Koti on asuntoautossa, siellä tehdään töitä ja käydään koulua.

– Useimmilla on jokin etätyö, esimerkiksi IT-alalta, tai he ovat eri alojen taiteilijoita, Dan täsmentää.

Winnebago on haastatteluhetkellä parkkeerattu leirintäalueelle Seasidessa, Oregonissa. Perheen pienet Duracell-puput kirmaavat taustalla.

– Tässä on leirituli- ja leikkipaikka, missä Lumi leikkii. Hän on meidän pienempi mekaanikkomme ja Sisu isompi. Molemmat tykkäävät tutkailla, millä ruuveilla ja muttereilla kaikki liittyvät toisiinsa, ylpeä äiti selittää.

Inna puhuu lapsille suomea ja aviomies englantia. Oppi on tehonnut – Yhdysvalloissa syntyneet ja kasvaneet lapset puhuvat sujuvaa suomea. Kulkurinelämä on sujunut sopuisasti.

– On ollut hämmästyttävän helppoa tulla toimeen, kun saimme rutiinimme organisoitua, Inna hymyilee.

Nyt Kingit ovat löytäneet asunnon Portlandista, Oregonista.

– Sisu aloittaa koulunkäynnin ensi vuoden elokuussa. Halusimme saada sitä ennen pysyvän kodin, Dan kaavailee.