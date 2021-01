5 matkailuelämystä Levin lähistöllä: ”Huh huh, miten upea paikka”

Lappi on muutakin kuin laskettelua. Tutustuimme Levin lähellä sijaitseviin kiehtoviin matkakohteisiin.

Levin vetovoima todettiin jälleen joulun aikaan, kun Lapin ykköskohde täyttyi turisteista.

Lähes alppimaisen upeat rinteet ja hiihtoladut ovat matkakohteen ykkösvetonauloja, mutta lähistöllä on paljon muutakin ihanaa.

Kokosimme reissaajille tärppejä Levin lähistöltä.

1. Arctic Sauna Worldiin

”Huh huh, miten upea paikka!”

Muoniossa sijaitseva Artic Sauna World salpaa hengen. Saunoja on yhteensä viisi, mutta jo ensimmäinen, Vellamo, on elämys. Hulppean huvilan yläkerrasta sijaitsevasta saunasta on suora näkymä saamelaisten pyhälle Jerisjärvelle.

Artic Sauna World ihastutti.­

Seuraava sauna on ihmeellinen sekin. Ilmatar-saunassa istahdetaan lämmitetyille infrapunapenkeille. Lämpö leviää selän kautta koko vartalolle.

Kovemmista löylyistä pitävät voivat istuutua Ukko-savusaunaan tai Tapion saunaan. Se on jaettu neljään suuntaan ja neljään kiukaaseen, joista jokainen tarjoaa erilaisia löylyjä.

Viides sauna, Repo, on vuokrattavissa yksityiskäyttöön.

Saunapäivän kruunaa pulahdus avantoon.­

Saunapäivän kruunaa tietenkin pulahdus avantoon. Paikka sopii aloittelijoillekin, sillä portaat hyiseen veteen ovat turvallisen leveät. Tarvittaessa pelkkä kyykkääminen porrasaskelmilla riittää.

Osoite: Ajomatka Leviltä Artic Sauna Worldiin kestää noin 40 minuuttia. Osoite: Jerisjärventie 91, 99300 Muonio.

Hinta: Yhden hengen lippu 25 euroa, perhelippu 50 euroa

2. Lapinkartanon porotilalle

Porotiloja on Levin lähistöllä useampia, mutta Torassiepin Lapinkartano on yksi Suomen vanhimmista. Lapinkartano on ollut saman suvun omistuksessa jo vuodesta 1847. Porotaloutta tilalla on harjoitettu yli sadan vuoden ajan.

Matkailija voi ostaa 20 eurolla kierroksen, jossa saa syöttää poroja sisällä aitauksessa. Katsoa saa, mutta ei koskea. Onneksi porot ovat niin uteliaita, että ne hamuavat jäkälää suoraan lapasesta, aivan vieressä.

Kierrokseen kuuluu myös visiitti porotilan historiasta kertovassa museossa. Samalla on hyvä kerrata historiantietämystä Lapin sodasta. Tila on harvoja, joka säästyi sodan hävityksiltä.

Seuraavaan kertaan jää vielä rekiajelu, jota järjestetään iltaisin revontulien loisteessa.

Osoite: Ajomatka Leviltä noin 45 minuuttia. Torassiepintie 212, 99300 Muonio

3. Särkitunturille

Matkakaverilla on Lapin matkalle vain yksi toive: patikointi Särkitunturin huipulle. Näkymät sieltä ovat kuulemma niin upeat, että niitä kuvaillaan yhdeksi Suomen kauneimmista. Horisontissa siintää Pallas, Ylläs ja jopa Levi.

Pilvisellä säällä huipulta ei juurikaan näe kehuttuja maisemia, mutta tykkylumi takaa, että maisema on kaunis.­

Talvisin matkalle on varattava mukaan hyvät kengät, mutta patikointi sopii huonompikuntoisillekin. Tunturi on vain 492 metriä korkea.

Noin puolessavälissä matkaa voi pysähtyä kodalla, jossa on makkaranpaistomahdollisuus.

Särkijärven huipulle matkaa talvisin noin tunnin.­

Pilvisellä säällä huipulta ei näe kauas, mutta lumen lumo ei petä. Puihin kertyvä tykkylumi on satumaisen kaunista säällä kuin säällä.

Osoite: Polku ylös lähtee parkkipaikalta, jonne ajaa Leviltä noin puoli tuntia. Laita parkkipaikan osoitteeksi Rovaniementie 1513, Muonio.

4. Tonttulan elämyskylään

Vaikka joulu on jo ohi, Lappi pitää juhlamielen yllä minä vuodenaikana tahansa. Lapsenmielisten iloksi Tonttulan elämyskylässä voi tutustua lukuisiin sadunhohtoisiin aktiviteetteihin.

Yksi niistä on Elämysmetsässä kulkeva Tonttupolku. Helppokulkuisella reitillä näkee muun muassa tonttujen pyöreäkattoisia koteja, metsäneläimiä ja Karhutuolin, joka on rakennettu metsän valtiaan kunniaksi.

Tonttulassa voi myös nauttia kahvit, shoppailla matkamuistoja, saunoa, osallistua erilaisiin aktiviteetteihin ja majoittua lukuisissa erilaisissa majoituksissa. Yksi niistä on tietysti nimeltään Tontun tupa.

Osoite: Elämyskylä sijaitsee 10 minuutin automatkan päässä Levin keskustasta. Osoite: Palosaarentie 30, 99140 Köngäs.

5. Perhejärven luontopolulle

Patikoitavaa Lapissa riittää.

Jos haluat tallaamattomille poluille, kokeile Perhejärven luontopolkua. Kittilän Tepastossa sijaitseva polku on varsinainen lumiparatiisi.

Lumikenkien vuokraus kannattaa, jos hanget ovat korkeat.­

Tepaston koululta lähtevällä polulla viihtyy myös pulkan tai lumikenkien kanssa. Laskettavaa ja hankia riittää.

Aivan polun alussa sijaitsee kota.

Osoite: Ajomatka Leviltä on noin 35 minuuttia. Luontopolku lähtee Tepaston koululta. Osoite Koulukuja 10, 99150 Tepasto.